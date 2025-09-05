Παπασταύρου: Απλοποίηση, διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου σε χωροταξία – πολεοδομία

Τoυ Σταύρου Παπασταύρου, υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας παρουσιάσαμε, με τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά, μία εμβληματική για τη χώρα μας μεταρρύθμιση: τον Κώδικα Χωροταξίας-Πολεοδομίας, ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο κανόνων που συνοψίζει, απλοποιεί, ανασυγκροτεί όλο το θεσμικό πλαίσιο ενός αιώνα, που αφορά τον χωρικό σχεδιασμό της πατρίδας μας.

Ο εν λόγω Κώδικας υλοποιεί τη στρατηγική μας στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

να διευκολύνουμε, οργανώσουμε και αποσαφηνίσουμε πτυχές τομέων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, εν προκειμένω στο ευρύ πεδίο της χωροταξίας-πολεοδομίας, του χωρικού σχεδιασμού της πατρίδας μας, που περιλαμβάνει ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις

δεκαετιών.

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ Χωροταξίας-Πολεοδομίας αποτελεί ένα τιτάνιο, πενταετές έργο που ξεκαθαρίζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, ενισχύοντας την ασφάλεια

δικαίου και τη διαφάνεια.

Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο οδηγό κανόνων για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, που συγκεντρώνει σε 477 άρθρα διατάξεις από περισσότερους από 170 νόμους ηλικίας έως 102 ετών, καταργώντας όσους αλληλεπικαλύπτονταν, αλληλοαναιρούνταν ή ήταν πλέον ανεφάρμοστοι.

Πρόκειται για μια ιστορική τομή, αφού όλες οι μέχρι σήμερα διάσπαρτες και συχνά παρωχημένες διατάξεις εκσυγχρονίζονται και συγκεντρώνονται σε έναν σύγχρονο Κώδικα.

ΣΤΗΝ ΊΔΙΑ κατεύθυνση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά στην πιο εκτεταμένη πολεοδομική μεταρρύθμιση εδώ και έναν αιώνα, μέσω του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης».

Οργανώνουμε τον χώρο σε εθνικό επίπεδο, μέσα από τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσα από 227 Τοπικά και 18 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που εκπονούνται, ώστε η χώρα μας να αποκτήσει για πρώτη φορά έναν ενιαίο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ολοκληρώνεται άλλη μία εμβληματική μεταρρύθμιση, προκειμένου η χώρα μας να έχει σύντομα ένα σαφές και συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο: την ψηφιοποίηση του

Κτηματολογίου.

Με την ολοκλήρωση του έργου από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πολίτες και κράτος θα αποκτήσουν έναν ακριβή χάρτη της δημόσιας και ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, με σαφείς κανόνες που θα διευκολύνουν τις συναλλαγές και τις διαδικασίες, χωρίς αυθαιρεσίες και παραθυράκια παρανομίας.

ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ήδη για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό -εναρμονιζόμενοι με τη νομολογία του ΣτΕ, αποκαθιστώντας τη σταθερότητα στην οικοδομική δραστηριότητα- και για τους μικρούς οικισμούς – δημιουργώντας πολεοδομική βεβαιότητα που αποδίδει αξία στα οικόπεδα των ιδιοκτητών.

Και δεν σταματούμε εκεί. Σχεδιάζουμε την περαιτέρω απλοποίηση του ΝΟΚ στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Εξετάζουμε τις δυσλειτουργίες στις πολεοδομικές υπηρεσίες και δρομολογούμε, μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία, πρωτοβουλίες και λύσεις εξυγίανσης.

Επιπλέον, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, ο νέος Ψηφιακός Χάρτης, η τράπεζα γης, που

ολοκληρώνονται το πρώτο εξάμηνο του 2026, η παρακολούθηση της αυθαίρετης δόμησης με δορυφόρους και τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ελεγκτικών

μηχανισμών και την εφαρμογή αυστηρών ποινών, θα συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της

αποτελεσματικότητας.

Στη συνέχεια, προχωρούμε με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια του Τουρισμού, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Βιομηχανίας.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, δώσαμε έμφαση και στον θαλάσσιο χώρο: Θεσμοθετήσαμε την Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο, με την οποία εξειδικεύεται και αποτυπώνεται σε χάρτη ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός της χώρας.

Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία, καθώς για πρώτη φορά η χώρα μας θέτει τους

κανόνες για την οργάνωση του θαλάσσιου χώρου, αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή ανάπτυξη γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας, με την ευκρινή αποτύπωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιούνται σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες της χώρας μας, με σεβασμό στην αδήριτη ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα στο Νότιο Αιγαίο 1 – Νότιες Κυκλάδες και στο Ιόνιο, δίκτυα διασυνδεδεμένων προστατευόμενων περιοχών, με ολιστική οικολογική, διοικητική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση και σκοπό τη διατήρηση της μοναδικής βιοποικιλότητας, την προστασία και την

αποκατάσταση των οικοτόπων, καθώς και την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον.

ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ασάφεια, την πολυνομία, την αυθαιρεσία και άλλες παθογένειες δεκαετιών, που έως τώρα έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σε μία υστέρηση ορθολογικού χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και ανασφάλεια για δημόσιους λειτουργούς, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες και επενδυτές, εμείς απαντούμε με απλοποίηση, διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου, θεσμική συνέπεια.

Στόχος μας η βελτίωση του περιβάλλοντος, η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, και, εν τέλει, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.