Άμεση ενίσχυση της παραγωγικής βάσης

Τoυ Γιάννη Βουτσινά, προέδρου ΚΕΕΕΕ

ΕΙΝΑΙ κοινός τόπος ότι η ελληνική οικονομία διανύει μια περίοδο ανθεκτικότητας και συγκρατημένης δυναμικής, παρά τις έντονες αναταράξεις του διεθνούς περιβάλλοντος.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ των τελευταίων ετών, η σταθερή αποκλιμάκωση της ανεργίας, η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας, η πρόοδος στην ψηφιακή μετάβαση αλλά και η λήψη και η εφαρμογή μέτρων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών, συνιστούν θετικές εξελίξεις που η επιχειρηματική κοινότητα αναγνωρίζει και επικροτεί.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως η μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης, η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και η διεύρυνση των προγραμμάτων κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ δράσεις συνιστούν ένα σημαντικό θεμέλιο, αλλά δεν αρκούν για τη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς πολιτικών υπέρ των ΜμΕ, με στόχο να καταστούν ο πραγματικός πυλώνας της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.

Πιστεύω ότι απαιτείται η άμεση επιτάχυνση και ενίσχυση των αποφάσεων που θα άρουν τα αντιαναπτυξιακά μέτρα της μνημονιακής περιόδου και τον οικονομικό αποκλεισμό της πλειοψηφίας των ΜμΕ.

Μέτρα που θα διευκολύνουν την ταχεία και αποτελεσματική ένταξη των ΜμΕ στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ως επιτακτική ανάγκη τα εξής 5 άμεσα μέτρα:

1. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, του τέλους επιτηδεύματος και της τεκμαρτής φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών.

2. Θέσπιση σταθερού και ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις, με μέτρα τύπου «Energy Cost Cap» και εθνικό πλαφόν για τις ΜμΕ.

3. Αναμόρφωση των κριτηρίων πιστοληπτικής ικανότητας, με έμφαση στην ιστορικότητα και τις πραγματικές δυνατότητες των επιχειρήσεων.

4. Δημιουργία μηχανισμών εγγυήσεων για μικροπιστώσεις έως 50.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και φορολογικά κίνητρα για χρηματοδότηση μέσω factoring και leasing.

5. Αναβίωση των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών της περιόδου 2010-2018, με διαγραφή προσαυξήσεων και αυστηρά κριτήρια διατήρησης.

Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ των δημοσιονομικών περιθωρίων για τη μη υιοθέτηση των ανωτέρω δεν μας πείθει, καθώς η διατήρησή τους λειτουργεί αντιαναπτυξιακά.

Αντιθέτως, η κατάργησή τους δύναται να οδηγήσει σε άμεση προσαρμογή και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επωφελούμενων, με θετικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ και την απασχόληση.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, στην προώθηση της εξωστρέφειας, στην ενδυνάμωση της περιφερειακής ανάπτυξης και, πρωτίστως, στην παροχή ευκαιριών βιωσιμότητας και ανάπτυξης των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.