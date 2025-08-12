Τρία ψηφιακά έργα αλλάζουν την κοινωνική ασφάλιση

Ο e-ΕΦΚΑ υλοποιεί έναν από τους πιο φιλόδοξους ψηφιακούς μετασχηματισμούς στο Δημόσιο.

Με τρία μεγάλα έργα σε πλήρη εξέλιξη, ο Φορέας επανασχεδιάζει την κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα, με βασικούς στόχους την ταχύτερη απονομή συντάξεων, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

1. Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας (ΕΣΠΑ 2021-2027).

Χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021-2027, το έργο αφορά την ψηφιοποίηση του χαρτώου αρχείου πρώην Φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Στόχος είναι η επιτάχυνση της απονομής σύνταξης σε ασφαλισμένους που πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση, μέσα από την εκκαθάριση και ορθή ψηφιακή καταγραφή του ασφαλιστικού βίου τους.

2. Ψηφιοποίηση Ιστορικού Ασφάλισης – Ελλάδα 2.0 (NextGenerationEU).

Συμπληρωματικά με το παραπάνω, η δράση εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. Αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης ασφαλιστικής ιστορίας, με εύκολη πρόσβαση, προστασία των αρχείων, καλύτερη εξυπηρέτηση και διαφάνεια.

3. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και Αναβάθμιση του Ψηφιακού Συστήματος Απονομής Σύνταξης.

Στο ίδιο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», το τρίτο έργο αφορά τη δημιουργία ενός πλήρως ανανεωμένου πληροφοριακού συστήματος για την κοινωνική ασφάλιση. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη του νέου ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ, που καλύπτει:

● Την κύρια, επικουρική ασφάλιση και τις εφάπαξ παροχές.

● Όλες τις ομάδες ασφαλισμένων (μισθωτούς, μη μισθωτούς, Δημόσιο, αγρότες).

● Το σύνολο των λειτουργιών: μητρώο, εισφορές, συντάξεις, παροχές, ελεγκτικές δράσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές (ΚΕΑΟ) και πιστοποίηση αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

● Το σύστημα του τέως ΕΤΕΑΕΠ, τόσο για το αναδιανεμητικό όσο και το κεφαλαιοποιητικό σκέλος.

ΤΟ ΈΡΓΟ περιλαμβάνει ακόμα διαδικτυακή πύλη, πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης, σύστημα διαχείρισης εγγράφων και εργασιών, καθώς και διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναβάθμιση του ψηφιακού συστήματος απονομής σύνταξης, το οποίο επιτρέπει την αυτοματοποιημένη υποβολή, επεξεργασία και ολοκλήρωση αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Μέσω της εξέλιξής του, μειώνονται δραστικά οι καθυστερήσεις, με τον πολίτη να ενημερώνεται άμεσα για την πορεία της υπόθεσής του.

Μέρος του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) έχει ήδη τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, σηματοδοτώντας την έναρξη της ψηφιακής μετάβασης του e-ΕΦΚΑ.

Αυτό είναι το Υποσύστημα Μητρώου, το οποίο αποτελεί την «καρδιά» του Οργανισμού, καθώς διαχειρίζεται την πληροφορία που καθορίζει τη σχέση του πολίτη με την κοινωνική ασφάλιση.

ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Υποσύστημα Μητρώου, επανασχεδιάζεται πλήρως η εμπειρία του χρήστη και αναβαθμίζεται ουσιαστικά ο τρόπος λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.

Το υποσύστημα ενσωματώνει νέες τεχνολογίες, αξιοποιεί διαλειτουργικότητες με άλλους φορείς και επιτρέπει την άμεση, έγκυρη και πλήρως ψηφιακή διαχείριση των ασφαλιστικών δεδομένων πολιτών και εργοδοτών.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για βασικό πυλώνα της νέας εποχής του Οργανισμού, που συνδέει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με την πρακτική διευκόλυνση του πολίτη και τη βελτίωση της διοικητικής αποδοτικότητας.

Στρατηγικοί στόχοι του υποσυστήματος

● Μείωση της ανάγκης φυσικής παρουσίας σε Τοπικές Διευθύνσεις.

● Αυτοματοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών.

● Πλήρης αξιοποίηση διαλειτουργικοτήτων.

● Ενοποίηση των μητρώων και υποχρεωτική χρήση του ΑΜΚΑ.

● Αυτόματη απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας.

● Αναλυτική και φιλική απεικόνιση πληροφοριών με χρήση πολλαπλών οθονών.

ΆΛΛΟ ένα μέρος του ΟΠΣ είναι ο Πίνακας Επισκόπησης Πολίτη (EDashboard). Το E Dashboard (Πίνακας Επισκόπησης 360 Μοιρών) αποτελεί ψηφιακή πύλη προσωπικής πληροφόρησης του πολίτη και θα δοθεί σε παραγωγική λειτουργία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μέσω αυτής:

● Ο πολίτης βλέπει ενεργές αιτήσεις, την πρόοδό τους, και ενημερώνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές και συναλλαγές.

● Μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά (π.χ. προϋπηρεσίας, απογραφής).

● Μπορεί να αιτείται ασφαλιστική ενημερότητα, ανάλογα με την αιτία.

● Έχει πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό ασφάλισής του, είτε από μισθωτή είτε από μη μισθωτή εργασία.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ είναι εξατομικευμένη, άμεση, και σχεδιασμένη ώστε να μειώνει την ανάγκη φυσικής επικοινωνίας και ταυτόχρονα να ενισχύει την εμπιστοσύνη στον Φορέα.

Το αύριο της κοινωνικής ασφάλισης είναι ήδη εδώ. Με τα τρία αυτά έργα σε εξέλιξη, ο e-ΕΦΚΑ επανατοποθετεί τον εαυτό του ως σύγχρονο, διαφανή και αποτελεσματικό φορέα κοινωνικής προστασίας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πλέον ένα μελλοντικό στοίχημα, είναι το παρόν και το μέσο για ένα καλύτερο μέλλον για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και το προσωπικό

του Φορέα.