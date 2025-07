Οι προκλήσεις του ιαματικού τουρισμού για την Ελλάδα

Του Ισίδωρου Μέντη, φαρμακοποιού ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΑ), κατόχου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας (ΕΚΠΑ), υποψήφιου διδάκτορα Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ τουρισμός (υγείας-ευεξίας-μακροζωίας) αποτελεί τομέα με τεράστιες προοπτικές και δυναμική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεδομένων των υψηλών επενδύσεων που επίκεινται διεθνώς τα επόμενα χρόνια στον τομέα αυτόν, η εγχώρια ανάπτυξή του σε συνεργασία με την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημονικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα κρίνεται καθοριστική, προκειμένου να καταστεί πυλώνας ανάπτυξης της ημεδαπής, καθώς η τελευταία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα (μοναδικό βιοκλίμα, πόλος έλξης τουριστών, εξαιρετικής ποιότητας-μεγάλος αριθμός ιαματικών φυσικών πόρων-πηγών, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, πλούτος επιστημονικού δυναμικού), εξασφαλίζοντας ποιοτικό και αειφόρο τουρισμό τεσσάρων εποχών και παρέχοντας βιωματικές εμπειρίες στους επισκέπτες της ιστορικής-πολιτιστικής ελληνικής κληρονομιάς αλλά και δημιουργία θέσεων εργασίας από τις επενδύσεις που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια, ενθαρρύνοντας τον επαναπατρισμό του εξέχοντος επιστημονικού προσωπικού που μετοίκησε στο εξωτερικό.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ της επιστημονικής τεκμηρίωσης της θερμικής, μηχανικής, χημικής, βιολογικής και ανοσολογικής δράσης των ιαματικών φυσικών πόρων, η ιαματική ιατρική αναδείχθηκε ως, συμπληρωματική της κλασικής ιατρικής, θεραπευτική μέθοδος (διακρινόμενη στην εξωτερική υδροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία, πηλοθεραπεία, θαλασσοθεραπεία, σπηλαιοθεραπεία, βιομετεωρολογική θεραπεία), με επιπρόσθετη επιγενετική δράση (πρόληψη-αντιμετώπιση ασθενειών με επιδιόρθωση γονιδιακών μεταλλάξεων που προκαλούν σοβαρές ασθένειες), στοχεύουσα στην επίτευξη του βέλτιστου θεραπευτικού αποτελέσματος.

Οι θεράποντες ιατροί, διαθέτοντας στη θεραπευτική φαρέτρα τα προϊόντα της σύγχρονης φαρμακοβιομηχανίας, θα πρέπει να προσεγγίζουν συμπληρωματικά την επιστημονικώς τεκμηριωθείσα θεραπευτική δράση της ιαματικής ιατρικής σε πλήθος παθήσεων (μυοσκελετικού-νευρικούαναπνευστικού-καρδιαγγειακού-αιμοποιητικού-γαστρεντερικού ουρολογικού-ενδοκρινολογικού συστήματος, δερματολογικές-γυναικολογικές-αλλεργικές ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις), με ασθενοκεντρική προσέγγιση, δίχως ανεπιθύμητες ενέργειες και χαμηλότερες υγειονομικές δαπάνες.

ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιαματικής Ιατρικής (29-31/5/2025, Αθήνα), υπό την αιγίδα των υπουργείων Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που διοργάνωσε η Ελληνική Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής σε συνεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας (Elitour), το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών και την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, ο γράφων προσεκλήθη ως ομιλητής μεταξύ έγκριτων επιστημόνων, ακαδημαϊκών και επιχειρηματιών που παρουσίασαν εισηγήσεις σχετικά με τον ιαματικό τουρισμό.

Δόθηκε έμφαση στην επιγενετική δράση της ιαματικής ιατρικής, καθιερωμένη ως συμπληρωματική ιατρική, ασκούμενη μόνο από τους ειδικούς ιατρούς, η οποία ανοίγει ορίζοντες για την προβολή-ανάπτυξη-καθιέρωση της Ελλάδας ως χώρας που διαθέτει εξαιρετικές ιαματικές πηγές και καταξιωμένους επιστήμονες υγείας και έχει στόχο να καταστεί παγκόσμιο Health Resort-Medi Spa, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες θεραπείας, αποθεραπείας, αποκατάστασης, πρόληψης, επιγενετικής επιδιόρθωσης, αποθεραπείας, αποκατάστασης, μακροζωίας και ευζωίας.

ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ με τα προαναφερθέντα, ιδιαίτερη μνεία αξίζει και η αναφορά στο 2ο Αραβο Ελληνικό Ναυτιλιακό Συνέδριο με θέμα «Συνεργασία Θαλάσσιων Γειτόνων» (25-26/7/2025) που διεξήχθη στην Αθήνα και στο οποίο υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου Federation of Gulf Cooperation Council (GCC) Chambers (FGCCC), ήτοι Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης (ΑΕΕΕΑ)-ArabHellenic Chamber of Commerce and

Development (AHCCD), στις εργασίες του οποίου, ο γράφων, παρευρισκόμενος, εντόπισε διαχρονικές συνέργειες και δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας με τους μεσογειακούς γείτονες που διαθέτουν στρατηγικό πλεονέκτημα θέσης στις θαλάσσιες οδούς αλλά και με έτερες γειτονικές χώρες.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ αποτελεί περιφερειακό οργανισμό, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας-ανάπτυξης μεταξύ των κρατών-μελών του σε περιφερειακό-διεθνές επίπεδο σε διάφορους τομείς (συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της οικονομίας, της χρηματοδότησης, των κοινωνικών υποθέσεων), διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην προώθηση του εμπορίου-επενδύσεων μεταξύ των χωρών του Περσικού Κόλπου και των υπόλοιπων χωρών του κόσμου και δημιουργώντας ευνοϊκό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα.

Το πεδίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του δεύτερου καλύπτει την Ελλάδα και το σύνολο του αραβικού κόσμου, στοχεύοντας στην ανάπτυξη-προώθηση οικονομικών εμπορικών σχέσεων, κοινοπραξιών, συνεργασιών και ροής επενδύσεων μεταξύ ελληνικών και αραβικών επιχειρηματικών κοινοτήτων σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και τεχνογνωσίας, με απότοκο την ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ Ελλήνων και Αράβων.

ΜΕ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ των αναδυομένων προκλήσεων (π.χ. γήρανση πληθυσμού), της αξιοποίησης των εγχώριων πλεονεκτημάτων, των συνεργατικών σχημάτων αντιγήρανσης – πρόληψης και δίχως υπερκέραση δημοσιονομικών περιορισμών, η Ελλάδα, στην οποία από την αρχαιότητα η φροντίδα της σωματικής-ψυχικής-πνευματικής υγείας αποτελούσε τμήμα του πολιτισμού της και εφαρμοζόταν εμπειρικά η ιαματική θεραπεία, συνάδουσα με την ολιστική ιπποκρατική προσέγγιση, δύναται, με αξιοποίηση του κύρους της και διεθνών συνεργειών, να καταστεί παγκόσμιο θέρετρο υγείας-ευζωίας (προσδίδοντας παράλληλα υψηλή προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία), μέσω διασφάλισης εκσυγχρονισμένης υγειονομικής φροντίδας, με συνεκδοχική βελτίωση των δεικτών υγείας και παραγόμενο κοινωνικοοικονομικό όφελος, αποτυπούμενα ως επίτευξη κοινωνικής ευημερίας (η κατασκευή υγειονομικών υποδομών επιφέρει βελτίωση δεικτών υγείας π.χ. νοσηρότητας) και οικονομικής (αύξηση καταναλωτικής κίνησης σε περιοχές επένδυσης, κατασκευή νέων/βελτίωση υφισταμένων υποδομών π.χ. λιμένων, τεχνικών έργων οδικού άξονος).