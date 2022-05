Με «πυξίδα» τα ESG οι όροι χρηματοδότησης

Από την έντυπη έκδοση

Στην ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη ναυτιλιακή βιομηχανία και στις σημαντικές αλλαγές που επιφέρουν στη δομή των εταιρειών εστίασε το τρίτο πάνελ του 6ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου της «Ν».

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΈΣ στην τελευταία ενότητα του συνεδρίου συμφώνησαν πως οι ναυτιλιακές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την υιοθέτηση των κριτηρίων Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG) και να μην ακολουθούν πρακτικές απλά «tick the box». «Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όχι μόνο στα πλοία, αλλά και στα γραφεία» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Πατέρας.



Κρίσιμοι και οι τρεις πυλώνες

Στην τοποθέτησή της η Director των Lavinia Corporation και Laskaridis Shipping Σουζάνα Λασκαρίδη ανέφερε ότι τα κριτήρια ESG αγγίζουν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων. «Φυσικά, δεν είναι μόνο για τη ναυτιλία, εννοείται πως όχι. Όπως επίσης ένα διαστρεβλωμένο, ας πούμε, κομμάτι είναι ότι η βιωσιμότητα σημαίνει περιβάλλον, ενώ δεν είναι έτσι. Οι άλλοι δύο πυλώνες είναι εξίσου σημαντικοί. Συνηθίζεται πολλές φορές και χρησιμοποιείται μια περιγραφή ότι η βιωσιμότητα είναι ένα σκαμπό με τρία πόδια, ότι αν αφαιρέσεις το ένα, μετά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί» υπογράμμισε.



Το πρώτο ESG report αναμένεται να εκδώσει η εισηγμένη στη Wall Street Seanergy Maritime Holdings Corp., όπως είπε ο επικεφαλής της Σταμάτης Τσαντάνης. «Είμαστε πρωτοπόροι στο κομμάτι της ενεργειακής απόδοσης και της μείωσης των ρύπων,

παρέχουμε διάφορα προνόμια στους ναυτικούς μας» σημείωσε ο κ. Τσαντάνης.



Αναφορικά με τον τρίτο πυλώνα, αυτόν της ορθής διακυβέρνησης, o πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy τόνισε ότι η εταιρεία υιοθετεί πολιτικές που εξασφαλίζουν την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των μετόχων.



Να κάνουμε περισσότερα

«Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να σκεφτόμαστε το ESG γενικά σαν ένα σετ ερωτήσεων και διλημμάτων. Και η ερώτηση είναι: Κάνουμε

αρκετά; Κάνουμε αρκετά για τον πυλώνα του περιβάλλοντος, κάνουμε αρκετά για την κοινωνική πρόνοια, κάνουμε αρκετά για την

κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούμαστε; Η υγιής απάντηση πάντα πρέπει να είναι: όχι, δεν κάνουμε αρκετά, we can do more. Οπότε φιλοσοφικά νομίζω αυτή είναι η σωστή, η υγιής προσέγγιση στο ESG» υπογράμμισε από την πλευρά της η Prinical της Stem Shipping Co Κατερίνα Μποδούρογλου.



«Το ESG επηρεάζει κυρίως τους παίκτες που ελέγχουν τη ναυτιλία, τις εταιρείες και τα groups με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή» είπε ο Director του Διεθνούς Κλάδου Φυσικού Αερίου του Lloyd’s Register Παναγιώτης Μήτρου. «Μία από τις πρώτες κουβέντες που μου είχε πει ένας μεγάλος ναυλωτής στον κλάδο του φυσικού αερίου ήταν "forget the IMO". Εμείς έχουμε τα δικά μας ESG κριτήρια και θα τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα από αυτό που μπορεί να τρέξει οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός» σημείωσε ο κ. Μήτρου και συμπλήρωσε: «Και ήταν ένα καμπανάκι ισχυρό, γιατί τότε η κουβέντα γύρω από το κλίμα ήταν πολύ έντονη μεταξύ των ναυλωτών, αλλά μετά ήρθε η ενεργειακή κρίση και τώρα μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια». Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στον κοινωνικό παράγοντα. «Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το social γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να ζήσουμε με κεριά και αυτό ενδιαφέρει και τις κυβερνήσεις, και τους ανθρώπους» είπε χαρακτηριστικά ο Director του Διεθνούς Κλάδου Φυσικού Αερίου του Lloyd’s Register.