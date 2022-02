ΟΙ 2+ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Κλιματική αλλαγή, κοινωνική κρίση, κυβερνοασφάλεια και ανταγωνισμός για το Διάστημα.

Oι κλιματικοί κίνδυνοι γεμίζουν με ανησυχίες όλη την υφήλιο, ενώ ταυτοχρόνως εισερχόμαστε στο τρίτο έτος της πανδημίας. Σύμφωνα με το Global Risks Report 2022, δύο κορυφαίοι κίνδυνοι απειλούν την ανθρωπότητα. Οι μακροχρόνιοι, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή σε βάθος ορίζοντα, και οι βραχυχρόνιοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν ανησυχίες όπως είναι οι κοινωνικοί διαχωρισμοί, η κρίση του βιοτικού επιπέδου και η κατάρρευση της ψυχικής υγείας. Από την άλλη, αποτιμώντας τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν, σύμφωνα με την πλειονότητα των ειδικών, μια παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη θα είναι ασταθής και δυσανάλογη μέσα στην επόμενη τριετία. Στη 17η έκδοσή της, η έκθεση ενθαρρύνει τους ηγέτες να σκέφτονται πέραν του τριμηνιαίου κύκλου αναφοράς, να δημιουργούν πολιτικές διαχείρισης κινδύνων, καθώς και να σχεδιάζουν το πλάνο δράσης των επόμενων ετών. Διερευνά τέσσερις τομείς αναδυόμενων κινδύνων: την κυβερνοασφάλεια, τον ανταγωνισμό για το Διάστημα, την άτακτη κλιματική μετάβαση και τις μεταναστευτικές πιέσεις, κάθε ένας από τους οποίους χρήζει παγκόσμιας συνεργασίας για την επιτυχημένη διαχείρισή του. «Οι αναταράξεις στην υγεία και την οικονομία επιφέρουν σημαντικές κοινωνικές διαβρώσεις.

Αυτό δημιουργεί εντάσεις σε μια περίοδο που η συνεργασία εντός των κοινωνιών και μεταξύ της παγκόσμιας κοινότητας είναι θεμελιώδης ώστε να διασφαλιστεί μια πιο ενιαία και ταχεία παγκόσμια ανάκαμψη. Οι παγκόσμιοι ηγέτες οφείλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να υιοθετήσουν μια συντονισμένη προσέγγιση που να αφορά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αδυσώπητες παγκόσμιες προκλήσεις και να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα εν όψει της επόμενης κρίσης», δήλωσε η Saadia Zahidi, Managing Director, του World Economic Forum.

Η Carolina Klint, Risk Management Leader, Continental Europe, Marsh, αναφέρει: «Καθώς οι εταιρείες ανακάμπτουν από την πανδημία, σωστά εστιάζουν στην οργανωτική ανθεκτικότητά τους και στα ESG (Environmental Social Governance) διαπιστευτήριά τους. Με τις κυβερνοαπειλές να μεγεθύνονται πια ταχύτερα από την ικανότητά μας να τις εξαλείψουμε μόνιμα, είναι σαφές ότι δεν αρκεί ούτε η ανθεκτικότητα ούτε η διακυβέρνηση, χωρίς αξιόπιστα και εξελιγμένα σχέδια διαχείρισης κινδύνου. Παρομοίως, οι οργανισμοί πρέπει να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους του Διαστήματος, ιδιαίτερα τον κίνδυνο για τους δορυφόρους από τους οποίους εξαρτιόμαστε ολοένα και περισσότερο, δεδομένης της αύξησης των γεωπολιτικών βλέψεων και εντάσεων».

Ο Peter Giger, Group Chief Risk Officer, Zurich Insurance Group, δήλωσε: «Η κλιματική κρίση παραμένει η μεγαλύτερη μακροχρόνια απειλή που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η αποτυχία δράσης για την κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να συρρικνώσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά ένα έκτο και οι δεσμεύσεις που λήφθηκαν στο COP26 εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς για την επίτευξη του στόχου της μείωσης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Δεν είναι αργά για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να δράσουν αναφορικά με αυτούς τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και να ξεκινήσουν μια καινοτόμο, καθορισμένη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση, για την προστασία των οικονομιών και των ανθρώπων». Η έκθεση κλείνει με σκέψεις σχετικά με τη δεύτερη χρονιά της πανδημίας Covid-19, παρέχοντας νέα δεδομένα για την ανθεκτικότητα σε εθνικό επίπεδο. Η έκθεση βασίζεται στις ομάδες των ειδικών σχετικά με τους κινδύνους του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, την κοινότητα Chief Risk Officers και το Παγκόσμιο Μελλοντικό Συμβούλιο για Συνοριακούς Κινδύνους, για να προσφέρει πρακτικές συμβουλές σε οργανισμούς για την εφαρμογή της ανθεκτικότητας. Το Global Risks Report 2022 συντάχθηκε με την ανεκτίμητη υποστήριξη της Παγκόσμιας Επιτροπής, Risk Advisory, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Επίσης οφείλεται στη συνεχή συνεργασία με τους στρατηγικούς συνεργάτες, Marsh McLennan, SK Group και Zurich Insurance Group, καθώς και τους ακαδημαϊκούς συμβούλους του Oxford Martin School (University of Oxford), του National University of Singapore και του Wharton Risk Management and Decision Processes Center (University of Pennsylvania).

Το Global Risks Report 2022 προηγείται της Davos Agenda που θα κινητοποιήσει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ηγέτες επιχειρήσεων, διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών για να μοιραστούν τις απόψεις, τις γνώσεις και τα σχέδιά τους σχετικά με τα πιο επείγοντα παγκόσμια ζητήματα. Η συνάντηση θα παρέχει μια πλατφόρμα για σύνδεση, επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθεί και να αλληλεπιδρά μέσω ζωντανών συνεδριών, δημοσκοπήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εικονικών συνδέσεων. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο έχει στόχο τη βελτίωση της κατάστασης του κόσμου, είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός για τη Συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Το Φόρουμ κινεί το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων πολιτικών ηγετών, ηγετών επιχειρήσεων, αλλά και άλλων ηγετών της κοινωνίας για να διαμορφώσουν μια παγκόσμια, τοπική και επιχειρηματική agenda. www.weforum.org [SID:14921393]