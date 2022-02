Sustainability Performance Directory: Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ένταξη στον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης προϋποθέτει ότι η αξιολόγηση των επιχειρηματικών επιδόσεων ανταποκρίνεται στα επίπεδα κατάταξης που έχουν κριθεί ως βάση από την επιστημονική επιτροπή της Πρωτοβουλίας

Το Sustainability Performance Directory αποτελεί τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης, που με βάση τεχνική αξιολόγηση (Sustainability Assessment) διαμορφώνει τη Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα της ετήσιας αξιολόγησης των επιχειρηματικών επιδόσεων, σύμφωνα με τα ESG κριτήρια (Environment-Social-Governance), παρουσιάζεται η λίστα των «The Most Sustainable Companies in Greece». Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην ηγετική αυτή ομάδα αποτελούν τις επιχειρήσεις πρότυπα της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής.

Η ανάδειξη των «The Most Sustainable Companies in Greece» αποτελεί την ανώτατη διάκριση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη χώρα μας. Η ένταξη των επιχειρήσεων στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece» είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης μιας σειράς δεδομένων, όπως των Πρωτοβουλιών και του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναπτύσσεται μέσω της συμμετοχής τους στον Θεσμό Bravo, της συστημικής παρακολούθησης των ESG κριτηρίων στην επιχειρηματική τους λειτουργία μέσω πολιτικών, διαδικασιών και δεικτών, και, τέλος, του τρόπου δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Η ένταξη στον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης προϋποθέτει ότι η αξιολόγηση των επιχειρηματικών επιδόσεων ανταποκρίνεται στα επίπεδα κατάταξης, που έχουν κριθεί ως βάση από την Επιστημονική Επιτροπή της Πρωτοβουλίας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναπτύσσεται με τη συνεργασία Θεσμικών και Επιχειρηματικών Φορέων και με την υποστήριξη του German Council for Sustainable Development. Η μεθοδολογία ένταξης αποτελείται από 3 στάδια.

Το πρώτο στάδιο αφορά τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί η εταιρεία, και τη συμμετοχή τους στον Εθνικό Διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αναπτύσσεται τόσο με τους Κοινωνικούς Εταίρους της επιχείρησης όσο και με την ευρύτερη κοινωνία μέσω του Θεσμού Bravo. Οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτύξει στους 5 θεματικούς Πυλώνες: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΓΟΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. Το δεύτερο στάδιο αφορά την υιοθέτηση των ΕSG κριτηρίων μέσα από τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους δείκτες επίδοσης που υιοθετούν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες. Οι εταιρείες καλούνται να απαντήσουν στα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ που αποτελεί την εθνική προσαρμογή του The Sustainability Code, αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων, τον οποίο έχει αναπτύξει το German Council for Sustainable Development, το επίσημο θεσμικό συμβουλευτικό όργανο της γερμανικής κυβέρνησης στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το τρίτο στάδιο αφορά τον τρόπο δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών ESG, βάσει δήλωσης της κάθε εταιρείας. Η αξιολόγηση των εταιρικών επιτευγμάτων πραγματοποιείται από τεχνικές επιτροπές του QualityNet Foundation, ενώ η Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, που αποτελείται από εκπροσώπους των επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών Φορέων, επικεντρώνεται στην επιβεβαίωση και την έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και της τελικής κατάταξης των εταιρειών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.qualitynetfoundation.org και στο Sustainability Performance Directory, επίσης επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected]