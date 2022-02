Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο Κώδικας είναι ένα πρότυπο που αναδεικνύει τις διαδικασίες με τις οποίες μια επιχείρηση θα βαδίσει στον δρόμο της μετάβασης προς μια πιο βιώσιμη επιχειρηματική προσέγγιση. Υποστηρίζει δηλαδή τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων προς τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Yπό το πρίσμα των συνεχώς αυξανόμενων κανονιστικών απαιτήσεων σε επίπεδο Ε.Ε., όπως η πρόταση της νέας οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας, το EU Taxonomy και η προγραμματισμένη οδηγία για τη διακυβέρνηση της εταιρικής βιωσιμότητας, τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων που αντιμετωπίζουν ολιστικά το ζήτημα αναλαμβάνουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο. Ιδιαίτερα η χρηματοπιστωτική αγορά καθώς και οι πολιτικοί παράγοντες έχουν αυξανόμενη ανάγκη για λεπτομερέστερες πληροφορίες όσον αφορά τα θέματα ESG. Με τον συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, ο «The Sustainability Code», που έχει αναπτυχθεί από το Γερμανικό Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης, ως αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο μπορεί να απαντήσει σε αυτές τις ανάγκες.

Ο «The Sustainability Code» είναι κάτι περισσότερο από ένα πρότυπο απολογισμού: δίνει την κατευθυντήρια γραμμή για την ανάλυση, την αναδιάρθρωση και την εφαρμογή πτυχών της βιώσιμης ανάπτυξης στα επιχειρηματικά μοντέλα. Οι στόχοι του Κώδικα είναι η καλλιέργεια μιας βιώσιμης οικονομίας και η προώθηση της διαφάνειας των επιδράσεων των επιχειρήσεων στα θέματα βιωσιμότητας. Ο Κώδικας είναι ένα πρότυπο που αναδεικνύει τις διαδικασίες με τις οποίες μια επιχείρηση θα βαδίσει στον δρόμο της μετάβασης προς μια πιο βιώσιμη επιχειρηματική προσέγγιση. Με αυτή την έννοια, ο Κώδικας Βιωσιμότητας υποστηρίζει τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων προς τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε είδους οργανισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθός τους. Ειδικά για τις εταιρείες που θα κληθούν να κάνουν απολογισμό των μη χρηματοοικονομικών δεδομένων για πρώτη φορά, ο «The Sustainability Code» μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο για την προετοιμασία και τη θέσπιση στρατηγικών βιωσιμότητας και των σχετικών δομών που απαιτούνται.

Επίσης, λόγω των κανονιστικών εξελίξεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι όλο και πιο άμεσα ή έμμεσα υποχρεωμένες να δημοσιεύουν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, όταν αυτές απαιτούνται από τις τράπεζες για την παροχή πιστώσεων ή από τους πελάτες τους και για την ένταξή τους στα δίκτυα προμηθευτών τους. Η δήλωση συμμόρφωσης που παρέχεται με τη συμπλήρωση των 20 κριτηρίων του The Sustainability Code διευκολύνει την επικοινωνία με τα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη των εταιρειών, των οποίων οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις όσον αφορά τις πτυχές της βιωσιμότητας αυξάνονται συνεχώς.

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας ήταν η πρώτη εθνική προσαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Βιωσιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής Αγοράς και του μεγάλου αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την οποία θεωρούμε πολύ πετυχημένη. [SID:14938949] *O Dr Alexander Bassen είναι μέλος του German Council for Sustainable Development, συμβουλευτικού οργάνου της γερμανικής κυβέρνησης, του συμβουλευτικού οργάνου για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, the Sustainable Finance Advisory Council of the German Federal Government, and the German Advisory Council on Global Change of the German Federal Government, του European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) και του G7 Impact Task Force.