ΟΦΕΤ: Βιώσιμη ανάπτυξη, στήριξη στην κοινωνία, με υπευθυνότητα, αλληλεγγύη & ηθικό επιχειρείν

Η φιλοσοφία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη: «Αξία για τον Άνθρωπο, Ευθύνη για την Κοινωνία», είναι σταθερή και αδιατάρακτη πάνω από μισό αιώνα ζωής.

Βιώσιμη ανάπτυξη, αλληλεγγύη κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, υπευθυνότητα για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και το οικοσύστημα, έμφαση στην έρευνα και στην καινοτομία, αφοσίωση στην αριστεία και στη νέα γενιά, και ηθικό επιχειρείν, αποτελούν τους κομβικούς άξονες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη. Με μονάδες που στηρίζουν έμπρακτα την εγχώρια παραγωγή, με 570 εργαζομένους και έντονη εξωστρέφεια σε 66 χώρες και πλέον, ο Όμιλος αποδεικνύει ότι βρίσκεται διαρκώς παρών και με δημιουργική πνοή, στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρείν.



1. Στο μονοπάτι της Βιώσιμης Ανάπτυξης Οι Uni-pharma & InterMed αποτελούν μέλη του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών -UN Global Compact- έχοντας ευθυγραμμίσει τις λειτουργίες τους με τις διακηρυγμένες αρχές του, στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος, της καταπολέμησης της διαφθοράς, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κλιματικής Αλλαγής. Όπως αναφέρει η πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ, φαρμακοποιός MSc, πρόεδρος του Global Compact Network Hellas, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ κυρία Ιουλία Τσέτη, «Βαδίζοντας σε μία εποχή γεμάτη προκλήσεις, η ετοιμότητα, η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα αποτελούν τα βασικά οχυρά μας. Η επόμενη ημέρα μετά από μία σοβαρή κρίση δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά αξίζει να προσπαθήσουμε γι’ αυτή. Δημιουργούμε προϊόντα με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, τη δημόσια υγεία και την οικονομία. Στόχος μας πάντα είναι ο σεβασμός στον Άνθρωπο και στο περιβάλλον».



2. Περιβάλλον & ευαλωτότητα της κοινωνίας Οι εθελοντικές αιμοδοσίες, τα μεγάλα περιβαλλοντικά Προγράμματα -υπό την ομπρέλα του U & I GREENκαι του SAVE THE SEAμε τη συνεργασία της All for the Blue-, η στήριξη των γενναίων γυναικών που παλεύουν με τον καρκίνο μέσα από το έργο του ΑΛΜΑΤΟΣ ΖΩΗΣκαι τη running team, η συνεργασία με την Axion Hellas, η Αποστολή Ζωήςμε στοχευμένη ενημέρωση και

διαγνωστικές εξετάσεις σε άγονες περιοχές της Ελλάδας σε συνεργασία με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, η διαρκής στήριξη σε μεταμοσχευμένους συμπολίτες μας-μέσα από τον Σύλλογο ΣΚΥΤΑΛΗ-, το συνεχές ενδιαφέρον για τους πλέον ευάλωτους -όπως οι γέροντες στο Γηροκομείο Άρτας-, η ενίσχυση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, η συνεργασία με τη ΜΚΟ «ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ» και η συμμετοχή στο MAGIC DIABETES BUS, αποτελούν κορυφαία παραδείγματα υπεύθυνου και ηθικού επιχειρείν, το οποίο δημιουργεί αδιαμφισβήτητη αξία στην κοινωνία.



3. Στήριξη στην οικογένεια & την επιστήμη Το αποτύπωμα της κοινωνικής ευαισθησίας του Ομίλου εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τη συνεργασία με το Πρόγραμμα BE LIVE,το οποίο στηρίζει υπογόνιμα ζευγάρια, κάνοντας πράξη το όνειρό τους για δημιουργία οικογένειας. Ήδη η InterMed, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, κάλυψε πρόσφατα τα διατροφικά συμπληρώματα 30 υπογόνιμων ζευγαριών, για την προετοιμασία των κύκλων εξωσωματικής τους. Επίσης η InterMed έχει τη χαρά να ανακοινώσει ότι με δωρεά της προς το BE LIVEγεννήθηκε ένα υγιέστατο κοριτσάκι στις 29 Νοεμβρίου 2021, το οποίο είναι το πρώτο παιδί της οικογένειας που ακολούθησε τη θεραπεία και η οποία διαμένει στην Τζιά. Την παρακολούθηση και την εξωσωματική θεραπεία ανέλαβε ο γυναικολόγος αναπαραγωγής κ. Βασίλης Κελλάρης, ενώ η εμβρυομεταφορά έγινε στις 14 Απριλίου 2021 στο μαιευτήριο Μητέρα. Ο Όμιλος δεν ξεχνά επίσης τις ανάγκες των μικρών παιδιών και για τον λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια στηρίζει την «ΕΛΕΠΑΠ»,το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»,την Ένωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»,μέσα από τον μεγαλύτερο φιλανθρωπικό αγώνα παγκοσμίως, NO FINISH LINE. Με το ίδιο πάθος, ο Όμιλος βρίσκεται πάντα κοντά στη νέα γενιά, μέσα από τις υποτροφίες του Ιδρύματος ΑΜΚΕ «Κλέων Τσέτης»σε νέους επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές. Επίσης, υποστηρίζει το Science on The Go, το Κινητό Εργαστήρι Επιστήμης, το οποίο διδάσκει βήμα βήμα πώς δημιουργείται ένα συμπλήρωμα διατροφής ή ένα αντισηπτικό.



4. Ενισχύοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, ο ΟΦΕΤ προχώρησε πριν από λίγο καιρό στην ανακαίνιση αίθουσας της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, καθώς και στην ανακαίνιση εργαστηρίων και κοινόχρηστων χώρων του τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ. Επιπλέον, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,η κυρία Τσέτη προχώρησε στη δωρεά ενός διαδραστικού αμφιθεάτρου 100 θέσεων, προϋπολογισμού ύψους 120.000 ευρώ, για τη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών.Στο ίδιο αμφιθέατρο, στις 15 Νοεμβρίου 2021 ανακοίνωσε υποτροφία σε φοιτητές Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, στη μνήμη της φαρμακοποιού Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, η οποία δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2021.



5. Οι μεγάλες δωρεές της πανδημίας Στη διάρκεια της πανδημίας, οι UNI-PHARMA & InterMed πραγματοποίησαν τέσσερις μεγάλες δωρεές: Η ναυαρχίδα του ΟΦΕΤ, η Uni-pharma SA, διέθεσε ΔΩΡΕΑΝ 24 εκατ. δόσεις του Unikinon (χλωροκίνη) στο ΕΣΥ, καθώς και 60.000 δόσεις στην Κύπρο, ενώ η InterMed δώρισεπάνω από 14.000 λίτρα αντισηπτικού,που αξιοποιήθηκε για νοσοκομειακή χρήση. Δωρεές αντισηπτικών πραγματοποιήθηκαν και για τις ΚΟΜΥ -Κινητές Ομάδες Υγείας- του ΕΟΔΥ. Ο Όμιλος ΟΦΕΤ έχει υιοθετήσει τα κριτήρια ESG (Envrinoment, Social, Governance) και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής του λειτουργίας, ενώ είναι υπό έκδοση ο νέος Απολογισμός Βιωσιμότητας.



6. Η TELEIA φιλοσοφία μας Το σύνθημα TELEIAαποτελεί το ακρωνύμιο της φιλοσοφίας του Ομίλου και αφορά τις εταιρικές ΑΞΙΕΣ, μεταφράζεται δε ως εξής: Ομαδικότητα - Teamwork, Αδιαπραγμάτευτη Ηθική - Ethos, Διαρκή Μάθηση - Learning, Αριστεία Excellence, Καινοτομία - Innovation και Υπευθυνότητα - Accountability.

