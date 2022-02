Εθελοντισμός ΣΤΙΣ 7 ΘAΛΑΣΣΕΣ

Του Αντώνη Τσιμπλάκη, [email protected]

Τo ηλεκτρονικό Σύστημα AMVER ιδρύθηκε από την Αμερικανική Ακτοφυλακή και είναι ένα διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα, στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να παρέχουν βοήθεια στη θάλασσα, σώζοντας ζωές και περιουσίες.

Eλληνικών συμφερόντων είναι τα περισσότερα πλοία που συμμετέχουν στο σύστημα AMVER (Automated Mutual Assistance Vessel Rescue) της Αμερικανικής Ακτοφυλακής που αφορά την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Στην ειδική εκδήλωση του Propeller Club Πειραιά, που έλαβε χώρα στα μέσα Δεκεμβρίου 2021, βραβεύτηκαν για τη συμμετοχή τους 2.081 πλοία ελληνικών συμφερόντων, που τα διαχειρίζονται 251 εταιρείες.

Μάλιστα, πέρσι συνολικά 22 πλοία που ανήκουν σε 17 εταιρείες ανταποκρίθηκαν σε επιχειρήσεις διάσωσης, σώζοντας συνολικά 505 ανθρώπους. Το ηλεκτρονικό Σύστημα AMVER ιδρύθηκε το 1958 από την Αμερικανική Ακτοφυλακή. Είναι ένα διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα, στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να παρέχουν βοήθεια στη θάλασσα, σώζοντας ζωές και περιουσίες. Σήμερα, περισσότερα από 22.000 πλοία από περισσότερες από 100 χώρες λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα AMVER και περισσότερα από 8.500 πλοία δηλώνουν καθημερινά τη θέση τους στο σύστημα. Από το 2000, περισσότερες από 2.800 ζωές έχουν σωθεί από πλοία που συμμετέχουν στο AMVER.

Η μεγάλη επιτυχία του προγράμματος οφείλεται στην εξαιρετική συνεργασία των πλοίων, των εταιρειών διαχείρισης πλοίων, των Αρχών Έρευνας και Διάσωσης, των παρόχων επικοινωνιακών υπηρεσιών και των κυβερνήσεων για την υποστήριξη αυτού του διεθνούς ανθρωπιστικού προγράμματος.



Τα βραβεία

Το 1971 η Αμερικανική Ακτοφυλακή θέσπισε τα ετήσια AMVER Awards για να αναγνωρίσει και να τιμήσει τα συμμετέχοντα πλοία που παραμένουν ενεργά στο πρόγραμμα για τουλάχιστον 128 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Ο θεσμός των βραβείων συμβάλλει σημαντικά στην τόνωση της συμμετοχής και της αφοσίωσης στο σύστημα AMVER.

Τα AMVER Awards είναι αφιερωμένα στα πληρώματα, τη διοίκηση και τους ιδιοκτήτες του πλοίων και τιμούν την αφοσίωσή τους, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας του προγράμματος.

The Propeller Club

Κωστής Φραγκούλης, ιδρυτής, πρόεδρος και CEO της Franman, πρόεδρος του Propeller Club, Port of Piraeus και πρεσβευτής του Sailors’ Society στην Ελλάδα.



Όσον αφορά το Propeller Club, η αρχική ιδέα γεννήθηκε το 1922 στη Νέα Υόρκη, από μια ομάδα επαγγελματιών του χώρου της εμπορικής ναυτιλίας που γευμάτιζαν συχνά μαζί, συζητώντας για το μέλλον της ναυτιλίας. Οι συναντήσεις αυτές σταδιακά οδήγησαν στη δημιουργία του The Propeller Club of the United States, σκοπός του οποίου είναι να προάγει την αμερικανική εμπορική ναυτιλία και τη διεθνή ναυτιλία γενικότερα, ως ένδειξη της ανθρώπινης προσπάθειας για έναν καλύτερο κόσμο μέσω του εμπορίου και της βιομηχανίας. Το «The Propeller Club, Port of Piraeus» ιδρύθηκε το 1935 ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Οι βασικοί του στόχοι είναι να παρέχει ενεργά μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών που προάγουν τις κοινωνικές, πολιτιστικές και ναυτικές σχέσεις κυρίως μεταξύ πολιτών της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και η παροχή υποτροφιών σε σπουδαστές που προέρχονται κυρίως από οικογένειες ναυτικών. Το 2022 αποτελεί μια σημαντική χρονιά για το Club στον Πειραιά, αφού έχει αναλάβει τη διοργάνωση του επόμενου παγκόσμιου Συνεδρίου του Propeller Club, που θα γίνει στην Αθήνα από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της τελετής για τα AMVER Awards τον προηγούμενο Δεκέμβριο ο πρόεδρος του Club, Κωστής Φραγκούλης, παρέλαβε από τον αντιπρόεδρο του International Propeller Club, Joel Whitehead, τιμητική πλακέτα, καθώς το Propeller Club Πειραιά βραβεύτηκε ως Propeller Club of the Year τον περασμένο Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου του club. Επίσης, ο κ. Δημήτρης Φαφαλιός, πρόεδρος της Intercargo, παρέλαβε τιμητική πλακέτα, καθώς με τη σειρά του αναδείχθηκε στο ίδιο Συνέδριο ως International Propeller Club Member of the Year για το 2021.

Το Green Award Foundation

Δημήτρης Ματθαίου, διευθύνων σύμβουλος των ναυτιλιακών εταιρειών Arcadia Shipmanagement και Aegean Bulk και πρόεδρος του Green Award Foundation και του AHEPA Maritime Chapter «St’ Nicholas» HJ-45.



Οι ελληνικές πρωτιές σε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την κοινωνία αντικατοπτρίζονται και στο Green Award Foundation, στο οποίο πρόεδρος είναι o διευθύνων σύμβουλος των ναυτιλιακών εταιρειών Arcadia Shipmanagement και Aegean Bulk, Δημήτρης Ματθαίου. O παγκόσμιος οργανισμός Green Award Foundation είναι ένα μη κερδοσκοπικό, ανεξάρτητο και διεθνές σύστημα πιστοποίησης και αξιολόγησης της ποιότητας που επιθεωρεί και πιστοποιεί πλοία που ξεπερνούν τα βιομηχανικά πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια, την ποιότητα και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις. Με έτος ίδρυσης το 1994, το Green Award λειτουργεί ως σήμα ποιότητας για πλοία υψηλής ποιοτικής απόδοσης και ως παγκόσμιο δίκτυο των λιμένων, των ναυτιλιακών εταιρειών, των ναυλωτών και γενικότερα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και διοικητικών αρχών και βασικών εκπροσώπων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Έχει παρουσία σε 30 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής, της Αυστραλίας και της Νότιας και Βορείου Αμερικής. Λιμάνια, ναυτιλιακές οργανώσεις και εταιρείες, καθώς επίσης και προμηθευτές ναυτιλιακών υπηρεσιών ή προϊόντων γίνονται υποστηρικτές του Green Award (Green Award Incentive Provider) και προσφέρουν προγράμματα κινήτρων σε πλοία και εταιρείες που γίνονται μέλη του, αποσκοπώντας στην υποστήριξη και βελτίωση τόσο των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της ασφάλειας των πλοίων όσο και στην προώθηση υψηλότερων προτύπων ποιότητας. Τέλος, να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εταιρείες της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας γίνονται υποστηρικτές του Green Award Foundation. [SID:14917723]