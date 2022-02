Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ HELMEPA

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος για 40 έτη σχεδιάζει και προσφέρει προγράμματα που καλλιεργούν περιβαλλοντική συνείδηση. Με γνώμονα τη διαρκή εμφύσηση του εθελοντισμού και σύμμαχο τον εμβληματικό της Γλάρο, η HELMEPA έχει συντονίσει 4.000+ καθαρισμούς ακτών και βυθού.



Για 40 χρόνια, η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, γνωστή ως HELMEPA, πρωτοστατεί στην προαγωγή και προώθηση των αξιών που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία στη ναυτιλιακή κοινότητα και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία, σχεδιάζοντας και προσφέροντας προγράμματα που καλλιεργούν περιβαλλοντική συνείδηση και καταγράφουν άμεσα θετικά αποτελέσματα στο πεδίο. Αποτελεί σημείο αναφοράς και διαχρονική αξία για την προστασία και βιωσιμότητα του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, με πολυδιάστατη δραστηριότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό, καταγράφοντας ένα δυναμικό, ανθεκτικό και ενεργό δίκτυο Μελών (1.867 πλοία, 242 εταιρείες/οργανισμοί, 14.000 ναυτικοί) και εθελοντών (250,000+). Δέσμευσή μας είναι ο συνεχής εμπλουτισμός και η επικαιροποίηση του περιβαλλοντικού μας έργου, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, τις οποίες παρακολουθούμε, μελετάμε και εξετάζουμε μέσα από συνέργειες. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε την αναζήτηση πρακτικών και βιώσιμων λύσεων μέσα από τη συλλογική γνώση, τη σύνθεση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

«Κάθε εργαλείο που αναπτύσσουμε είναι στη διάθεση της χώρας μας για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής», επισημαίνει η Σεμίραμις Παληού, πρόεδρος της HELMEPA.



Σε αυτή την προσπάθεια, δυνατό μας σημείο είναι τα καλά μας αντανακλαστικά, η προσαρμοστικότητά μας και η προσήλωσή μας να συμβάλλουμε στην υγεία του πλανήτη. Είναι σημαντικό ότι είμαστε πολύ κοντά με τη Νέα Γενιά, που αποτελεί και στρατηγική προτεραιότητά μας. Από το νηπιαγωγείο έως και τουλάχιστον τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, έχουμε καταφέρει να διατηρούμε μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης και δημιουργικής αλληλεπίδρασης με τους επόμενους ηγέτες, μέσα από σειρά δράσεων και από πρωτοποριακά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που ενισχύουν τη γνώση της εκπαιδευτικής κοινότητας, αναδεικνύουν τη σχέση ανθρώπου και θάλασσας, και ενθαρρύνουν την ανάληψη δράσης για την επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στον στόχο 14: «Ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας». Το περιβαλλοντικό της έργο εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ειδικότερα, τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη Νέα Γενιά ενισχύουν τη γνώση της εκπαιδευτικής κοινότητας, αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και θάλασσας και ενθαρρύνουν την ανάληψη δράσης για την επίτευξη του Στόχου 14 Βιώσιμης Ανάπτυξης: «Ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας».

Ήδη 450.000+ μαθητές και μαθήτριες και 7.500 εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι», μαθαίνοντας για τη λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τη βιώσιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων και την προοπτική ενασχόλησης με τα «γαλάζια» επαγγέλματα, τον ρόλο των ωκεανών στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας, καθώς και τους κινδύνους από τη ρύπανση και την εντεινόμενη κλιματική αλλαγή. Με δέσμευση την κατανόηση των εννοιών (βιώσιμη ανάπτυξη, κλιματική αλλαγή, κυκλική οικονομία, κ.ά.) και τη μέγιστη διάχυση γνώσης σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς, η νέα ψηφιακή σειρά «Βουτιά στη Γνώση» βοηθάει τα παιδιά να μάθουν ενώ διασκεδάζουν και παράλληλα καλλιεργούν τις ήπιες δεξιότητες (π.χ. ενσυναίσθηση, περιέργεια, ανάληψη πρωτοβουλίας).

Αντίστοιχα, η σχολική περιβαλλοντική εφημερίδα «Τα Γλαρόπουλα», ειδικά σχεδιασμένη για μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία και είναι προσβάσιμη σε όλους μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων στα σχολεία. Κάθε εργαλείο που αναπτύσσουμε είναι στη διάθεση της χώρας μας και της ευρύτερης παγκόσμιας προσπάθειας για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Με τη σειρά μας, παρακολουθούμε και χαιρετίζουμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα τα νέα προγράμματα σπουδών στα σχολεία -δηλαδή η ύλη όλων των μαθημάτων όλων των τάξεωνπου μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τους/τις μαθητές/τριες να κατανοήσουν και στην πορεία να διαχειριστούν τις σύγχρονες προκλήσεις.

Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, στο μάθημα της πληροφορικής οι μαθητές/μαθήτριες θα κληθούν να αναπαραστήσουν με τη χρήση λογισμικού τα δεδομένα για τις αλλαγές θερμοκρασίας και τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα ενός τόπου και έπειτα να συγκρίνουν τους ρυθμούς μεταβολής τους, είναι ένα ακόμα βήμα για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Και είναι σημαντικό πρώτα να κατανοήσουμε, να συνειδητοποιήσουμε, όχι για να φοβηθούμε, αλλά για να κινητοποιηθούμε άμεσα και να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά. Με γνώμονα τη διαρκή εμφύσηση του εθελοντισμού, και σύμμαχο τον εμβληματικό της Γλάρο, η HELMEPA έχει συντονίσει 4.000+ καθαρισμούς ακτών και βυθού σε συνεργασία με Λιμενικές Αρχές, ΟΤΑ, σχολεία, καταδυτικά κέντρα, πολιτιστικούς - αθλητικούς συλλόγους και περιβαλλοντικούς οργανισμούς. Επίσης, ως Εταίρος του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP) από το 1985, έχει υποστηρίξει την υιοθέτηση της Μεσογειακής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τη Διαχείριση των Θαλάσσιων Απορριμμάτων στις αρχές της κυκλικής οικο

Η δράση για το κλίμα

Η Δράση της HELMEPA για το Κλίμα (Στόχος 11) καταγράφεται -μεταξύ άλλων- από τα επιμορφωτικά προγράμματά της για ναυτικούς και στελέχη εταιρειών που εστιάζουν στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία, από την ιδιότητά της ως Τεχνικός Σύμβουλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις τακτικές συνεδριάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και τη συμβολή της στην υιοθέτηση της Στρατηγικής για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου από τα Πλοία, καθώς και από την ενεργό συμμετοχή της στη διεθνή πρωτοβουλία Getting to Zero Coalition για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. Υποστηρίζοντας τους Στόχους 4 (Ποιοτική Εκπαίδευση) και 14 (Προστασία Θαλάσσιας Ζωής), 20.000+ ναυτικοί και στελέχη εταιρειών έχουν παρακολουθήσει τα ετήσια προγράμματα του πιστοποιημένου Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού Κέντρου της HELMEPA, κατανοώντας καλύτερα τους λόγους για τους οποίους θεσπίζεται και εφαρμόζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία, μειώνοντας έτσι το οικολογικό αποτύπωμα του πλοίου και της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο διεθνής αντίκτυπος της HELMEPA αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι η πρωτοποριακή Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης των ιδρυτών της «Να Σώσουμε τις Θάλασσες» οδήγησε στην ίδρυση αντίστοιχων MEPAs και στις ΗΠΑ, την Κύπρο, την Ουκρανία, την Ουρουγουάη και την Τουρκία. Όλες αυτές οι αναγνωρισμένες οργανώσεις συνεργάζονται στενά ως μέλη της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (INTERMEPA), με κεντρική γραμματεία την HELMEPA.

40 χρόνια αδιάλειπτης δραστηριότητας

Φέτος, η HELMEPA εορτάζει 40 χρόνια αδιάλειπτης δραστηριότητας με ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο, σε όλη την Ελλάδα. Η δράση της θα συνεχίσει να είναι αξιόπιστη, εντατική και στοχευμένη, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και να βοηθήσει την πορεία της Ελλάδας στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στον Στόχο 14 για την προστασία της θάλασσας. Η θάλασσα είναι ζωή. Και στόχος της HELMEPA είναι να σώσουμε τις θάλασσες.