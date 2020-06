Πυξίδα η επιστήμη για βιώσιμες λύσεις απέναντι στις προκλήσεις

Εξαιρετικά ώριμη αποδείχθηκε η στρατηγική επανατοποθέτηση της Bayer ακριβώς ένα χρόνο πριν στο όραμα «Health for all, Hunger for none». Έχοντας το πλαίσιο, διαχειρίστηκε επιτυχώς τις μεγάλες προκλήσεις του Covid-19 και προετοιμάζεται για το μέλλον με ετήσιες επενδύσεις 5,3 δισ. ευρώ σε Ε&Α. Σήμερα διασφαλίζει την προσβασιμότητα ασθενών και καταναλωτών στα προϊόντα της, την επάρκεια των οποίων ελέγχει στενά, ενώ δίνει έμφαση στη γεωργία, όπου αναδύονται νέοι κίνδυνοι. Ο Andreas Pollner, Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Ελλάς, μιλά στη «Ν» για την εστίαση του ομίλου στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στις ισχυρές συνεργασίες που δημιουργούν αξία στην τοπική κοινωνία, από τις δράσεις για το ΕΣΥ και την πρωτοβουλία #GreeceVsVirus, μέχρι την πρόσφατη πολλά υποσχόμενη επένδυση στην πλατφόρμα FireAthon.

Πώς επηρέασε τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας η πανδημία; Αναθεωρήσατε κάποιους στόχους ή προτεραιότητες;

Τους τελευταίους μήνες βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση με την πανδημία του COVID-19 και όλοι προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς θα είναι η νέα «κανονικότητα». Αυτή την περίοδο, η μετατροπή της βιωσιμότητας σε μοντέλο ανάπτυξης είναι ακόμη πιο σημαντική, αλλά η πιστή εφαρμογή της είναι δύσκολη. Η πρόσφατη κατάσταση έφερε στην επιφάνεια ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν και στη βιωσιμότητα. Εν μέσω του 2020 είναι απολύτως απαραίτητο η βιωσιμότητα να συνεχίσει να αποτελεί επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Η συνεχιζόμενη κρίση υπογράμμισε την σημασία της ανθεκτικότητας και της διαθεσιμότητας περιορισμένων πόρων, βασικά θέματα που άπτονται της βιωσιμότητας. Η βιωσιμότητα αφορά κυρίως στην ανθεκτικότητα – της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας - και στην ανάγκη να κάνουμε σήμερα ό, τι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή θέση αύριο. Σκεφτείτε για ένα λεπτό την υποστήριξή μας στους μικροκαλλιεργητές. Όταν τους υποστηρίζουμε, η προσβασιμότητα σε τρόφιμα και η διατροφή δεν είναι οι μόνες διαφορές που βλέπουμε. Τα ποσοστά εκπαίδευσης αυξάνονται. Οι επιχειρήσεις και οι κοινότητες μεγαλώνουν. Η φτώχεια μειώνεται. Και οι χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα γίνονται πιο ενεργοί συμμετέχοντες στην παγκόσμια οικονομία, κάτι που είναι καλό για όλους μας και προετοιμάζει τον κόσμο μας καλύτερα για απρόβλεπτες μελλοντικές προκλήσεις. Το 2019 ήταν μια χρονιά κατά την οποία η Bayer επανατοποθετήθηκε στρατηγικά και παρουσίασε το όραμά της «Health for all, Hunger for none». Παραμένουμε σταθερά αφοσιωμένοι στην προηγμένη στρατηγική βιωσιμότητας, καθώς αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας και ενισχύουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο της εταιρείας μας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.

Οι μεγάλοι οργανισμοί έδειξαν άμεσα αντανακλαστικά στην τρέχουσα κρίση. Αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με την ευελιξία που παρέχει η χρηματοοικονομική ευρωστία τους;

Πιστεύω ότι τα γρήγορα αντανακλαστικά αποτελούν ένδειξη όχι τόσο της οικονομικής ευρωστίας μιας εταιρείας, αλλά της ανθρωποκεντρικής κουλτούρας και της υψηλής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας στους τομείς που δραστηριοποιείται. Για παράδειγμα, από τις πρώτες εβδομάδες της πανδημίας, η Bayer προσάρμοσε τη στρατηγική της στην Έρευνα & Ανάπτυξη για να βοηθήσει στην καταπολέμηση της πανδημίας και ένωσε τις δυνάμεις της με την επιστημονική κοινότητα, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τις κυβερνήσεις και τα ερευνητικά ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, έρευνας και ευρημάτων για να διευκολύνει την ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών θεραπειών για τον COVID-19.

Μιλώντας για γρήγορα αντανακλαστικά, αξίζει να σημειωθεί ότι η Bayer στον Καναδά άρχισε αμέσως να συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία του Πληθυσμού (PHRI) για την έναρξη κλινικών δοκιμών με στόχο την ανακάλυψη θεραπειών COVID-19. Επιπλέον, η Bayer σε συνεργασία με τη Sidekick τροποποίησε την πλατφόρμα Sidekick για να επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση των ασθενών με COVID19.

Επίσης, η Bayer Ελλάς είναι η μόνη εταιρεία βιοεπιστημών στη χώρα που υποστηρίζει ενεργά το #GreeceVsVirus, μια πρωτοβουλία ψηφιακής καινοτομίας κατά του κορωνοϊού από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ υποστήριξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με δωρεές προστατευτικού εξοπλισμού και προϊόντων Bepanthol στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να γίνουν τόσο γρήγορα εάν η ανθρώπινη υγεία και η ευεξία δεν αποτελούσε πυρήνα του οράματός μας «Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή».

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα παραμένουν ισχυρές οι αβεβαιότητες για την εξέλιξη της πανδημίας ενώ διατυπώνονται ανησυχίες για την προσβασιμότητα σε βασικά αγαθά και φάρμακα. Υπό αυτό το πρίσμα και εστιάζοντας στον πυρήνα της δραστηριότητας της Bayer, με ποιες δεσμεύσεις εδραιώνει σχέση εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία;

Ως εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της υγείας και της διατροφής, παρέχουμε ουσιαστική βοήθεια στην αντιμετώπιση της κρίσης μέσα από τα προϊόντα και την τεχνογνωσία μας. Οι εργαζόμενοί μας σε όλο τον κόσμο εργάζονται αδιάλειπτα για να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η ομαλή τροφοδότηση των προϊόντων και η παροχή των υπηρεσιών μας σε νοσοκομεία, γιατρούς, ασθενείς, καταναλωτές και αγρότες αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να εξυπηρετήσουμε την υγεία και τις διατροφικές ανάγκες του κόσμου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από αυτήν την δύσκολη κατάσταση.

Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με όλο και περισσότερες χώρες με κλειστά σύνορα και μεγάλες δυσκολίες στη μετακίνηση και μεταφορά εμπορευμάτων δια αέρος και θαλάσσης, εργαζόμαστε εντατικά μαζί με τους συνεργάτες μας στην εφοδιαστική αλυσίδα και τους συναδέλφους μας στα αντίστοιχα τμήματα για να εξασφαλίσουμε τη μεταφορά των προϊόντων στους πελάτες μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Με μια σειρά μέτρων που έχουμε θεσπίσει, σκοπεύουμε να διασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς και οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν οποιοδήποτε φάρμακο χρειάζονται.

Έχουμε φροντίσει επίσης για την επάρκεια των πρώτων υλών και παρακολουθούμε συνεχώς και στενά την κατάσταση παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, παραμένουμε καλά προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούμε στην αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα της εταιρείας μας και ιδιαίτερα εκείνων που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση του βήχα, του κρυολογήματος, των αλλεργιών, αλλά και των συμπληρωμάτων διατροφής.

Τέλος, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες στον κλάδο της γεωργίας θα συνεχίσουν χωρίς διακοπή, έτσι ώστε αυτή η κρίση στην υγεία να μην γίνει κρίση και για την επάρκεια τροφής. Έχουμε λάβει μέτρα για να διατηρήσουμε την έγκαιρη προμήθεια και μεταφορά των βασικών μας σπόρων, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των υπηρεσιών μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι παραγωγοί παγκοσμίως μπορούν να παράγουν της υψηλής ποιότητας συγκομιδές στις οποίες όλοι βασιζόμαστε.

Πού εστιάζετε σήμερα τις δράσεις σας σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης;

Για εμάς, η ΕΚΕ αποτελεί ισχυρή δέσμευση για την κοινωνία και είμαστε πεπεισμένοι ότι για να επιτύχουμε τον επιθυμητό θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, πρέπει όλοι οι εργαζόμενοί μας να προσφέρουν ενεργά και να αλληλοεπιδρούν με την κοινωνία. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που συμμετέχει ενεργά στο προσωπικό της Bayer με τις κοινωνικές ομάδες σε καθέναν από τους ακόλουθους τομείς: Έρευνα και εκπαίδευση (π.χ. Πρόγραμμα υποτροφιών Bayer Science & Education Foundation, Grants4Indications, CoLaborator κ.λπ.), Υγεία και διαβίωση (π.χ. Υποστήριξη των πολιτών σε απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, Υποστήριξη συλλόγων για το παιδί, Υποστήριξη ατόμων με προβλήματα όρασης, κ.λπ.), Επιχειρηματικότητα (δηλ. Στρατηγική συνεργασία με τη Φοιτητική Οργάνωση AIESEC και με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, Grants4Apps, Grants4Tech κ.λπ.) και πρόγραμμα εθελοντισμού.

Ενδεικτικά αναφέρω την πρόσφατη και πολλά υποσχόμενη επένδυσή μας στην κοινωνική καινοτομία FireAthon, έναν μαραθώνιο καινοτομίας που στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων πυρασφάλειας για ανίχνευση, καταγραφή, έγκαιρη αντιμετώπιση και πυροπροστασία. Καθώς μιλάμε, ο μαραθώνιος βρίσκεται σε εξέλιξη και ελπίζουμε ότι - αν όχι φέτος λόγω του κορωνοϊού – σίγουρα την επόμενη χρονιά θα είμαστε σε θέση να δώσουμε τη λύση σε εκείνες τις κοινότητες που θέλουν να οργανωθούν σε θέματα όπως η εκπαίδευση και η ενημέρωση των πολιτών, η προετοιμασία και οργάνωση της διαχείρισης κρίσεων και η αντιμετώπιση περιστατικών σε πραγματικό χρόνο.

Ένα θέμα που αναδεικνύεται όλο και περισσότερο τις τελευταίες ημέρες είναι η αύξηση της χρήσης πλαστικού μιας χρήσης -κυρίως προστατευτικό υλικό γάντια, μάσκες, νάιλον καλύμματαόχι μόνο από το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και από το ευρύ κοινό. Με δεδομένη τη δέσμευση της εταιρείας στα θέματα περιβάλλοντος διαβλέπετε απόκλιση από τους στόχους που έχουν τεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για την διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων;

Η Bayer υποστηρίζει ήδη προγράμματα ασφαλούς ανακύκλωσης και όπου δεν το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες, προγράμματα ασφαλούς απόρριψης κενών συσκευασιών και δοχείων. Στην Ελλάδα, ακολουθούμε συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων μας, από την πώληση, έως την διαχείριση των κενών συσκευασιών και των προϊόντων που δεν έχουν διατεθεί. Στην Bayer στόχος μας είναι η μείωση χρήσης υλικών και φυσικών πόρων, μέσω της συστηματικής διαχείρισης αποβλήτων. Για να πετύχουμε το στόχο αυτό, εφαρμόζουμε διάφορες διαδικασίες, όπως διαχωρισμό των αποβλήτων, ασφαλή απόρριψη και ανακύκλωση. Σύμφωνα με τις εταιρικές πολιτικές της Bayer, όλα τα εργοστάσια παραγωγής είναι υποχρεωμένα να ανακυκλώνουν και να μειώνουν τον όγκο αποβλήτων και να τα απορρίπτουν με ασφάλεια και σύμφωνα με τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές. Σε τοπικό επίπεδο, έχουμε εφαρμόσει μια σειρά μέτρων για τη μείωση των απορριμμάτων και πλαστικών μιας χρήσης. Αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές που έχει φέρει η τρέχουσα κατάσταση με τον COVID-19 και επανεξετάζουμε τα μέτρα αυτά, ώστε να βρούμε λύση.

Οι βασικοί τομείς εστίασης είναι κοινοί στις χώρες που έχει παρουσία ο όμιλος; Και πώς συνδέονται με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η μητρική εταιρεία;

Η Bayer, ως ένας παγκόσμιος οργανισμός με εξειδίκευση στην υγεία και τη διατροφή, δραστηριοποιείται μέσα από τους τρεις Τομείς – Τομέα Φαρμάκων, Τομέα Υγείας των Καταναλωτών και Τομέα Επιστήμης Γεωργίας- με προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για να ωφελούν τους ανθρώπους υποστηρίζοντας τις προσπάθειες για να ξεπεραστούν οι μεγάλες προκλήσεις που παρουσιάζονται από έναν αυξανόμενο σε πλήθος και ηλικία παγκόσμιο πληθυσμό. Εστιάζουμε ολοένα και περισσότερο τις δραστηριότητές μας στο να προσφέρουμε σε περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και τρόφιμα και να βρούμε λύσεις για τις προκλήσεις που παρουσιάζει η κλιματική αλλαγή αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Επομένως, η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη έχει καταστεί βασικό στοιχείο της εταιρικής στρατηγικής της Bayer. Καθιστώντας τη βιωσιμότητα ακόμη πιο ισχυρό μέρος της στρατηγικής και των λειτουργιών μας, στοχεύουμε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμες αποδόσεις και να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η διαχείριση της τρέχουσας κρίσης ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της επιστήμης, έναν τομέα στον οποίο η Bayer επενδύει συστηματικά. Πώς θα επιδράσει η τρέχουσα συγκυρία στο ειδικό βάρος που έχει αυτός ο τομέας στα προγράμματά σας; Θα μετατοπίσετε πόρους για να ενισχύσετε περισσότερο την καινοτομία τοπικα;

Ως αμιγώς εταιρεία βιοεπιστημών, εκτιμούμε ιδιαίτερα την αξία της επιστήμης και πιστεύουμε ακράδαντα ότι με τα προϊόντα μας, την επιστημονική μας εμπειρία και την καινοτομία μας, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Γι’ αυτό, κάθε χρόνο επενδύουμε περισσότερο από το 10%-12% των εσόδων μας στην έρευνα και ανάπτυξη και το 2019 μόνο επενδύσαμε το ποσό ρεκόρ ύψους 5,3 δισ. ευρώ.

Όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια αλλαγή, καθώς η επιστήμη και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μαςγια περισσότερα από 150 χρόνια. Αντί αυτού τους τελευταίους δύο μήνες, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο COVID-19 Therapeutics Accelerator που ξεκίνησε από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, η Bayer άνοιξε τη σύνθετη βιβλιοθήκη πληροφοριών, ερευνών και ευρημάτων της στην επιστημονική κοινότητα για να τη βοηθήσει να βρει και να αναπτύξει νέες αποτελεσματικές θεραπείες για το COVID-19. Απέχουμε πολύ από το να γράψουμε την ιστορία της πανδημίας, αλλά όταν το κάνουμε, νομίζω ότι η επιστήμη θα είναι ο ήρωας αυτής της ιστορίας. Ήταν η επιστήμη που μας προειδοποίησε για το πιθανό πρόβλημα. Ήταν η επιστήμη που μας υπέδειξε τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε γιαναπροστατευθούμεκαιθα είναι η επιστήμη που θα μας βοηθήσει να εξαλείψουμε το COVID-19.