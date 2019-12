Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ιατρικής και τα φάρμακα του μέλλοντος

Επανάσταση στον τομέα της ιατρικής έχουν επιφέρει τις τελευταίες δεκαετίες οι νέες τεχνολογίες, συμβάλλοντας αποφασιστικά τόσο στην πρόληψη όσο και στη διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών, ενώ έχουν βοηθήσει ώστε ακόμα και ασθένειες άκρως απειλητικές για τη ζωή μας, όπως είναι ο καρκίνος, να τείνουν να γίνουν χρόνιες παθήσεις.

Με αφορμή το πρόγραμμα Horizon 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά άνοιξε τις πύλες μεγάλων Ερευνητικών Κέντρων της Ευρώπης προκειμένου να παρουσιάσει τις εξελίξεις στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης για την Υγεία. Το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ε.Ε. επενδύει 80 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, με στόχο να εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα παράγει επιστήμη παγκόσμιας κλάσης, θα απομακρύνει τα εμπόδια στην καινοτομία και θα διευκολύνει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να συνεργαστεί για την υλοποίηση της καινοτομίας.

Μεταξύ των κορυφαίων δικαιούχων του Horizon 2020 είναι το imec στην πόλη Leuven στο Βέλγιο, ένας κορυφαίος κόμβος καινοτομίας στον τομέα της νανοηλεκτρονικής και των ψηφιακών τεχνολογιών. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Ε.Ε. κ. Loukiano Gatzouli, Policy Analyst, Performance of national health systems, Directorate-General for Health and Food Safety, European Commission και την κ. Oona Van Landuyt, Policy Analyst, Representation of the European Commission in Belgium, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης αντιπροσωπεύει το 8,5% του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης και σχεδόν το 10% του ΑΕΠ της Ε.Ε. και επομένως διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση των δεξιοτήτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη δεν είναι μόνο σημαντική για την ευζωία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την ευημερία.

Μέρος της χρηματοδότησης που έλαβε το imec, στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020» αφορά στην έρευνα ανίχνευσης του καρκίνου μέσω μια νέας τεχνολογίας, ενός μικροτσίπ εξέτασης του αίματος.

Σύμφωνα με τον κ. Paru Deshpande, Vice-President Life Sciences technology at imec, 555.000 εργαζόμενοι κάθε χρόνο πεθαίνουν μόνο από χρόνιες παθήσεις όπως ο καρκίνος ενώ, 115 δισ. ευρώ δίνονται για την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων στην Ευρώπη.

Οι έρευνες δείχνουν ότι μέχρι το 1/3 των θανάτων από καρκίνο θα μπορούσε να αποφευχθεί μέσω της έγκαιρης διάγνωσης, η οποία βελτιώνει σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητες οι δράσεις που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των χρόνιων παθήσεων. Το μέλλον στον τομέα της Υγείας είναι στα νέα μοντέλα και υπηρεσίες καθώς και σε προγράμματα ενημέρωσης των μετακινούμενων πληθυσμών, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις απώλειες. Με απλά λόγια, ξεκινά η εποχή της κατανόησης του πώς μπορεί η τεχνολογία να δουλέψει ως προς την αντιμετώπιση των ασθενειών.

Τα φάρμακα του μέλλοντος θα είναι ηλεκτρονικά

Όπως ανέφεραν οι ερευνητές στο Βελγικό Κέντρο imec, ο προσυμπτωματικός έλεγχος, παράλληλα με την εκπαίδευση, θεωρείται βασικός παράγοντας στον έγκαιρο εντοπισμό των μη υγιών κυττάρων. Για το λόγο αυτό αναπτύσσουν μια χαμηλού κόστους συσκευή μίας χρήσης η οποία θα μπορεί να εντοπίσει τα κακοήθη κύτταρα από μερικές σταγόνες αίματος. Σύμφωνα με τον κ. Maarten Fauvart, Team Leader at imec, στην εξέταση αίματος για τον έλεγχο των κακοηθών κυττάρων, το δείγμα του αίματος μπαίνει σε ένα μικροτσίπ και έπειτα από μια μεγάλη ανάλυση πολλών σταδίων βγαίνει το πλάσμα του αίματος.

Τα δείγματα αίματος διοχετεύονται μέσω μικροσκοπίου σε μικρορευστούς σωλήνες σε υψηλή ταχύτητα. Ένα προς ένα, τα κύτταρα αίματος που διοχετεύονται μέσω μικροσκοπικών σωλήνων φωτίζονται από ένα λέιζερ καθώς περνούν πάνω από ένα ολογραφικό σύστημα απεικόνισης. Ένας ισχυρός μικροεπεξεργαστής χρησιμοποιώντας αισθητήρα ανασυγκροτεί δεδομένα από την εικόνα κάθε κελιού.

Τα κύτταρα ταξινομούνται και τα δυνητικά κακοήθη κύτταρα εκτρέπονται με τη χρήση φυσαλίδων ατμού για περαιτέρω διερεύνηση. Όπως λένε οι ερευνητές, η συμπαγής συσκευή προβολής 4x2cm θα ανοίξει το δρόμο για τη διαλογή και την ανάλυση του δειγμάτων αίματος σε λίγα λεπτά. Επίσης, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία για την ταχεία αξιολόγηση της θεραπείας του καρκίνου. Η έρευνα του imec τελικά στοχεύει στην ανάπτυξη συσκευών μίας χρήσης, που δεν θα είναι μεγαλύτερη από μια μονάδα USB Flash και θα επιτρέπουν στους γιατρούς να παρακολουθούν το αίμα εν κινήσει με χαμηλότερο κόστος για τους ασθενείς.

Το όραμα του imec είναι να κάνει κάθε γιατρός ρουτίνα τις εξετάσεις αυτές για να καταστήσει την προσβασιμότητα στον έλεγχο πιο προσιτή για όλους τους ασθενείς.

Από το 2018, το 22% των επενδύσεων που προωθήθηκαν από τη χρηματοδότηση της EFSI υποστήριξαν τον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων σχεδίων υγειονομικής περίθαλψης και εταιρειών ειδικευμένων στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων παράδοσης, όπως είναι και το ερευνητικό κέντρο AMW GmbH στη Γερμανία. Η εταιρεία έλαβε δάνειο από την EFSI για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις παραγωγής για να αναπτύξει νέα συστήματα χορήγησης φαρμάκων σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ, διαβήτη, χρόνιο καρκινικό πόνο κ.λπ.

Στο κέντρο αυτό οι επιστήμονες ερευνούν το πώς τα επιθέματα και τα εμφυτεύματα θα χορηγούν φάρμακα με συνέπεια και για μεγάλες χρονικές περιόδους, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης παρενεργειών. Με τη χρήση αυτών των ειδικών οι ασθενείς θα διευκολύνονται στο να ακολουθήσουν τη θεραπείας τους αφού δεν χρειάζεται να θυμούνται πότε πρέπει να πάρουν τα χάπια τους! Τα συστήματα χορήγησης φαρμάκων της AMW σχεδιάζονται για να λειτουργούν είτε σε επαφή με το δέρμα, είτε κάτω από το δέρμα - μια πρόκληση, καθώς το δέρμα είναι ένα αποτελεσματικό φυσικό φράγμα.

Τα αυτοκόλλητα έχουν ημιδιαπερατές μεμβράνες, οι οποίες παράγουν φάρμακο μορφής πηκτώματος με ελεγχόμενο τρόπο διά της διάχυσης διαμέσου του δέρματος και εντός του κυκλοφορία του αίματος. Τα έμπλαστρα εκτός από νόσους ψυχιατρικής φύσης ή για περιπτώσεις χρόνιου πόνου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για τη θεραπεία ουλών και τη για θεραπεία ορμονών.

Ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας στη σχέση γιατρού/ασθενούς

Ο κ. Άγγελος Μπαξεβάνης Vice President, Marketing Communication and Marketing Excellence Global at Smith & Nephew στο πρόσφατο Συνέδριο της ΕΕΦΑΜ αναφέρθηκε στην επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στη σχέση γιατρού-ασθενή. Όπως είπε, η ψηφιακή τεχνολογία άλλαξε τη σχέση του γιατρού με τον ασθενή καθώς σήμερα ψάχνουν στο διαδίκτυο για να ενημερωθούν για την ασθένειά τους και τα θέματα Υγείας, αποκτώντας ενεργό και δυναμικό ρόλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μονοπάτι που ψάχνουν οι ασθενείς να βρουν την πληροφορία δεν είναι ο γιατρός ή το νοσοκομείο, αλλά στην πραγματικότητα ξεκινάνε από το διαδίκτυο, ώστε να ενημερωθούν για την ασθένεια και τα συμπτώματα και στο τέλος καταλήγουν να αναζητήσουν κάποιο γιατρό ή νοσοκομείο. Μία έρευνα της publicis παγκοσμίως για το ποιος είναι ο ρόλος του γιατρού στο σύστημα υγείας, καθώς υπάρχει άγχος από τους ίδιους εάν έκαναν σωστή διάγνωση ή εάν έδωσαν το σωστό φάρμακο, έδειξε ότι οι εφαρμογές δίνουν τη λύση απαλλάσσοντάς τους από το πρόβλημα αυτό. Επίσης βοηθάνε και τους ασθενείς όπως για παράδειγμα να τους υπενθυμίσουν ότι πρέπει να πάρουν τα φάρμακά τους, αλλά και να βρουν γιατρό αμέσως χωρίς να περιμένουν να βρουν ραντεβού κ.ά.

Τεχνητοί μυς για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση

Μία ειδική συσκευή που θα βοηθά τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση να κινούν τα άκρα τους δημιούργησε μία επιστημονική ομάδα από το πανεπιστήμιο του Delaware στο Newark (UDel UD) των ΗΠΑ. Η ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Delaware έχει λάβει περίπου 200.000 δολάρια σε χρηματοδότηση εκκίνησης για την ανάπτυξη μηχανής αστραγάλου του ποδιού για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση (CP) ο οποίος περιλαμβάνει ένα νέο τεχνητό μυ. Το στήριγμα αυτό αποτελεί την πρώτη συσκευή κάτω άκρου που έχει σχεδιαστεί για να διορθώνει την ευθυγράμμιση ή να παρέχει στήριξη χρησιμοποιώντας «έξυπνα υλικά» τύπου μαλακού μυός, γνωστά ως ενεργοποιητές ελαστομερούς διηλεκτρικού, που συστέλλονται ανταποκρινόμενα στο ηλεκτρικό ρεύμα. Οι τεχνητοί μύες είναι κατασκευασμένοι από ελαστικά υλικά και μιμούνται στενά τη λειτουργία του σκελετικού μυός του σώματος και μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση να κάνουν μια σειρά κινήσεων με τη δική τους δύναμη. Η συσκευή είναι ελαφριά, συμπαγής και αθόρυβη, μειώνοντας όσο χρειάζεται το μέγεθος της όρθωσης, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ελευθερία κίνησης του χρήστη μια τεράστια βελτίωση σε σχέση με τις βαρύτερες και πιο άκαμπτες τεχνολογίες που υπάρχουν.

Ένας αλγόριθμος μπορεί να εντοπίζει τα γονίδια των ασθενειών

Μια νέα μελέτη, παρουσίασε πρόσφατα το UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology), η οποία αφορά σε ένα νέο στατιστικό αλγόριθμο, ικανό να εντοπίσει πιθανά γονίδια ασθενειών με πιο ακριβή και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αυτός ο αλγόριθμος θεωρήθηκε ως μια νέα υποσχόμενη προσέγγιση για την ταυτοποίηση γονιδίων υποψήφιων ασθενειών, καθώς λειτουργεί αποτελεσματικά με λιγότερα γονιδιωματικά δεδομένα και διαρκεί μόνο ένα ή δύο λεπτά για να δώσει αποτελέσματα. Την ανακάλυψη έκανε ο καθηγητής Dougu Nam και την ερευνητική ομάδα του στη Σχολή Επιστήμη της Ζωής στο UNIST. Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό έντυπο «Nucleic Acids Research». Στη μελέτη, η ερευνητική ομάδα παρουσίασε τη νέα μέθοδο και το λογισμικό GSA-SNP2 για τον εμπλουτισμό της ανάλυση οδού των δεδομένων GWAS P (Genome-wide association studies). Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, το GSA-SNP2 παρέχει πολύ υψηλά αποτελέσματα στον έλεγχο σφάλματος τύπου Ι και γρήγορο υπολογισμό με την ενσωμάτωση του τυχαίου μοντέλου και του αριθμού των γονιδίων που έχουν ρυθμιστεί με το SNP.

Καινοτόμος εφαρμογή για την πρόβλεψη των παθήσεων του αναπνευστικού

Μια νέα καινοτόμο εφαρμογή ανέπτυξαν Έλληνες επιστήμονες στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την πρόβλεψη των παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος. Όπως ανέφερε ο ερευνητής που εκπόνησε τη συγκεκριμένη μελέτη κ. Δημήτρης Σπαθής, το μοντέλο πρόβλεψης βασίστηκε σε δείγμα 132 ασθενών με παθήσεις του αναπνευστικού και διενεργήθηκε μέσα στο χρονικό διάστημα 2014-2015. Ο διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής & Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας, καθηγητής κ. Παναγιώτης Βλάμος επεσήμανε ότι το εργαλείο που αναπτύχθηκε εκμεταλλεύεται τη γνώση που προκύπτει από συνδυασμό δέντρων απόφασης («Random Forests»), δηλ. δομές σε μορφή δένδρου που αντιπροσωπεύουν τα σύνολα αποφάσεων βάσει των οποίων παράγονται σύνθετοι κανόνες για την ταξινόμηση ενός συνόλου δεδομένων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κατηγοριοποιήθηκαν οι απαντήσεις σχετικά με το αν κάποιος ασθενής έχει την πάθηση ή όχι, αλλά και με τον αριθμό των ασθενών με τα ίδια συμπτώματα που την εμφάνισαν. Με βάση την εφαρμογή ο ιατρός μπορεί να επιλέγει την πάθηση του αναπνευστικού για την οποία έχει ενδείξεις ότι πάσχει ένας ασθενής, να εισαγάγει τα στοιχεία του από μετρήσεις, δημογραφικά δεδομένα και συμπτώματα και να λαμβάνει ακριβή διάγνωση επιβεβαιώνοντας ή όχι αν τελικά ο ενδιαφερόμενος πάσχει από τη συγκεκριμένη νόσο. Το μοντέλο με την ονομασία «Respre» από το συνδυασμό των λέξεων αναπνευστικό (respiratory) και πρόβλεψη (prediction) μπορεί να ενσωματωθεί σε κινητά με πρόσβαση στο internet και να βοηθήσει τους ασθενείς και τους γιατρούς ως ένα ακόμα υποστηρικτικό κλινικό «εργαλείο».

Καινοτόμα και πρωτοποριακή εφαρμογή για τη Διαχείριση της Φαρμακοθεραπείας

Η μη ακριβής συμμόρφωση των ασθενών με τη φαρμακευτική τους αγωγή αναγνωρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον τομέα της υγείας σήμερα. Σύμφωνα με έρευνες, παγκοσμίως, ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των ασθενών δεν λαμβάνουν τα φάρμακά τους σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες ή δεν παραμένουν συμμορφωμένοι με τη φαρμακευτική τους αγωγή.

Ηλεκτρονικά προγράμματα υποστήριξης και εκπαίδευσης ασθενών

Μια νέα εποχή έρχεται και στην παροχή υπηρεσιών Υγείας εξ αποστάσεως. Εταιρείες όπως Hermes Healthcare και AidPlusCare έφεραν στο προσκήνιο πρακτικές ηλεκτρονικές λύσεις για τους παρόχους Υγείας δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη θεραπεία των ασθενών τους μέσω ενός ειδικού συστήματος με την ονομασία myAlgos. Μέσω αυτού οι κλινικοί ιατροί ξεκλειδώνουν την μοναδική εμπειρία που βιώνουν οι ασθενείς τους, και μπορούν να εφαρμόσουν στοχευμένες, στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών τους, θεραπείες και ως εκ τούτου, να επιτύχουν μια πιο ποιοτική και αποτελεσματικότερη σχέση με αυτούς ενώ εξοικονομούν χρόνο από τηλεφωνικές κλήσεις. Και οι ασθενείς νοιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια μέσω της εξατομικευμένης υποστήριξης, ενημερώνονται real time για τα οφέλη και τις παρενέργειες της θεραπείας τους, λαμβάνουν απαραίτητες πληροφορίες και αποκτούν κίνητρο να παραμείνουν ενεργοί στην αυτοδιαχείριση της πάθησής τους.

Εικονικά εργαστήρια

Εξελίξεις έχουμε και στην πλευρά των εργαστηρίων, όπου ξεφεύγουμε λίγο από το κλασικό μοντέλο και μπαίνουμε στη δημιουργία ψηφιακής μορφής εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, η γαλλική Sanofi επέλεξε να συνεργαστεί με την Google και έφτιαξαν ένα εικονικό εργαστήριο καινοτομίας μέσα από το οποίο φιλοδοξούν να επιτύχουν την πλήρη κατανόηση κάποιων παθήσεων και την ανακάλυψη νέων θεραπειών. Επιπλέον με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα κάνουν καλύτερες προβλέψεις στους εμπορικούς τομείς έτσι ώστε να μειώσουν τα κόστη και να βελτιώσουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Τεχνητό πάγκρεας και νέοι τρόποι χορήγησης ινσουλίνης

Ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα αποτελεί η ανακάλυψη του τεχνητού παγκρέατος το οποίο σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη (ΠΕΑΝΔ), ο ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής, Χρήστος Μπαρτσόκας θα διατίθεται στην Ελλάδα μέσα στο 2020, ενώ η έρευνα στο πεδίο αυτό συνεχίζεται με 39 κλινικές μελέτες να «τρέχουν». Με το τεχνητό πάγκρεας δεν χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση για τον υπολογισμό της δόσης ινσουλίνης στον πάσχοντα και μειώνεται ο χρόνος υπογλυκαιμίας και υπεργλυκαιμίας. Από την άλλη όμως ήρθαν και η νέας γενιάς ινσουλίνες των οποίων η χορήγηση γίνεται βάσει αλγορίθμου. Όπως είπε ο Ohad Cohen -καθηγητής στο Ινστιτούτο Ενδοκρινολογίας, Chaim Sheba MedicalCenter, Tel Hashomer, Ισραήλ και Medical Affairs Director Medtronic, τα τελευταία μοντέλα αντλίας ινσουλίνης είναι αυτορυθμιζόμενα και αυξάνουν το χρόνο κατά τον οποίο τα επίπεδα γλυκόζης βρίσκονται εντός φυσιολογικών ορίων, έναν συχνά «άπιαστο» στόχο, αφού σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία στο 37% του χρόνου, οι μετρήσεις βρίσκονται εκτός των φυσιολογικών ορίων.

Το My Habeats ανάμεσα στις 15 καινοτόμες εφαρμογές της Ευρώπης

Στην Ελληνική επιστημονική ομάδα που δημιούργησε το My Habeats δόθηκε για το 2019 το χρηματοδοτικό πακέτο της EIT Health InnoStars, ύψους 50.000 ευρώ με στόχο της περαιτέρω ανάπτυξη του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή αγορά. Το My Habeats είναι μια εφαρμογή smartphone σχεδιασμένη για άτομα που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση παχυσαρκίας και θέλουν να διατηρήσουν το βάρος τους. Είναι βασισμένο σε ένα ψυχολογικό μοντέλο και αποτελεί μια εναλλακτική αλλά τεκμηριωμένη επιστημονικά λύση για την υιοθέτηση νέων, υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Σύμφωνα με τη Δρ. Καίτη Μηλιώνη, Ιδρύτρια του MyHabeats και Κλινική Ερευνήτρια, Διδάκτωρ Φαρμακολογίας στο πανεπιστήμιο του Στρασβούργου(SCG) το My Habeats είναι επίσης, η πρώτη smartphone εφαρμογή σε Ελλάδα και Ευρώπη που έχει χρησιμοποιηθεί σε κλινική μελέτη από ανθρώπους με προβλήματα διαχείρισης βάρους, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο (Τμήμα Βαριατρικής Χειρουργικής της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Ιπποκρατείου, η οποία είναι βραβευμένη ως Κέντρο Αριστείας από την IFSO - Διεθνής Ομοσπονδία για τη Χειρουργική της Παχυσαρκίας και των Μεταβολικών Διαταραχών) και το Ερρίκος Ντυνάν υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Μανώλη Λέανδρου και του Επίκουρου καθηγητή Κωνσταντίνου Αλμπανόπουλου.

Ειδικές συσκευές για την υγεία των παιδιών

Στο τελευταίο Παγκόσμιο Συνέδριο για τον Αυτισμό που έγινε στο Τέξας παρουσιάστηκε η κλινική μελέτη του 1ου ιατρικού συστήματος σχεδιασμένο ειδικά για τα παιδιά στο αυτιστικό φάσμα, το «Mente Autism» από τον καθηγητή κλινικής Νευρολογίας, ερευνητή του κέντρου Έρευνας Ψυχικής Υγείας του Bedfordshire και συνεργάτη του Cambridge του Ηνωμένο Βασίλειο, Frederick R Carrick. Πρόκειται για μια μη-επεμβατική λύση για χρήση στο σπίτι, επιστημονικά τεκμηριωμένη, για να βοηθήσει τα παιδιά με αυτισμό να εστιάζουν καλύτερα, και να αλληλοεπιδρούν θετικά με το περιβάλλον τους. Μία άλλη ειδική συσκευή που θα βοηθά τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση να κινούν τα άκρα δημιουργήθηκε από μία επιστημονική ομάδα από το πανεπιστήμιο του Delaware στο Newark (UDel UD) των ΗΠΑ. Οι τεχνητοί μύες είναι κατασκευασμένοι από «έξυπνα υλικά», ελαστικά που μιμούνται στενά τη λειτουργία του σκελετικού μυός του σώματος και μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση να κάνουν μια σειρά κινήσεων με τη δική τους δύναμη. Η συσκευή είναι ελαφριά, συμπαγής και αθόρυβη, μειώνοντας όσο χρειάζεται το μέγεθος της όρθωσης, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ελευθερία κίνησης του χρήστη.

Στροφή στις νέες τεχνολογίες από τις φαρμακευτικές

Η AstraZeneca δίνει μεγάλη ώθηση στις ψηφιακές τεχνολογίες, η οποία περιλαμβάνει την πρόσληψη ενός πρώην εμπειρογνώμονα τεχνητής νοημοσύνης της NASA, καθώς επιδιώκει να επιταχύνει την ανακάλυψη νέων φαρμάκων και να δείξει την αξία των φαρμάκων της σε ένα όλο και πιο δύσκολο περιβάλλον τιμολόγησης. Η Roche από την άλλη προωθεί την έρευνα για τον καρκίνο του μαστού με στόχο να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερες ασθενείς, αναπτύσσοντας διαγνωστικά τεστ όπως το in situ VENTANA HER2 Dual ISH μια πλήρως αυτοματοποιημένη μέθοδος υβριδισμού νέας γενιάς, η οποία έχει σχεδιασθεί για να ολοκληρώνεται την ίδια μέρα, ώστε να παρέχει στους κλινικούς αξιόπιστα αποτελέσματα.

Αλγόριθμος της Google εντοπίζει τα πιθανά εμφράγματα

Ερευνητές της Google ανέπτυξαν το πρώτο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο αναλύει εικόνες του αμφιβληστροειδούς φακού του ματιού του ασθενούς και προβλέπει την πιθανότητα εμφράγματος, εγκεφαλικού ή άλλου καρδιαγγειακού προβλήματος. Οι επιστήμονες της Google ανέφεραν ότι η μέθοδός τους είναι ακόμη λιγότερο ακριβής σε σχέση με άλλες πιο παραδοσιακές και πιο επεμβατικές τεχνικές, γι’ αυτό χρειάζεται περισσότερη βελτίωση, προτού αξιοποιηθεί κλινικά, κάτι που θα πάρει λίγα χρόνια. Το «έξυπνο» σύστημα έχει ήδη ακρίβεια περίπου 70% στο να προβλέψει ποιος ασθενής θα πάθει έμφραγμα ή άλλο σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο μέσα στην επόμενη πενταετία.

Πρωτοποριακή συσκευή εντοπίζει μία πιθανή καρδιακή προσβολή

Έχει το μέγεθος ενός USB stick και θα αλλάξει στο μέλλον τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζουμε τα καρδιακά επεισόδια, καθιστώντας τη διαδικασία απλούστερη, ταχύτερη και φθηνότερη. Η συσκευή εφευρέθηκε από τον Emil Katz, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο μιας εταιρίας βιοεπιστημών της Novamed, που παράγει ιατρικά προϊόντα, ο οποίος ανησυχούσε πόσο γρήγορα πολλοί φίλοι του πέθαναν ξαφνικά από καρδιακές προσβολές. Η συσκευή ονομάζεται SensAheart, είναι σε μέγεθος USB, απλή στη χρήση όπως ένας μετρητής σακχάρου αίματος αλλά, αντί να μετρά το σάκχαρο, μετρά στο αίμα δύο πρωτεΐνες (τροπονίνη και η FABP3), που το σώμα παράγει σε περίπτωση καρδιακής προσβολής. Μια καρδιά που έχει υποστεί βλάβη απελευθερώνει και τους δύο τύπους πρωτεϊνών στην κυκλοφορία του αίματος. Η συσκευή αυτή μπορεί να εντοπίσει σε 5 λεπτά τις καρδιακές προσβολές, που έχουν συμβεί μόλις πριν από μία ώρα. Οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι 100% ακριβής, όμως, μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια ποια άτομα πράγματι βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, ώστε να ζητήσουν άμεσα βοήθεια.

Drones στην υπηρεσία της Γραμμής Ζωής-Silver Alert και της ΕΟΔΑ

H flygreecedrone έχει ενώσει τις δυνάμεις της με τη Γραμμή Ζωής - Silver Alert 1065 και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής (ΕΟΔΑ) με σκοπό να βοηθήσει εθελοντικά στην αποτελεσματικότερη αναζήτηση αγνοουμένων ή ανθρώπων που χρειάζονται άμεση βοήθεια μέσω της χρήσης σύγχρονων drones. Πλέον η τεχνολογία κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Όχι με ένα ζευγάρι «μαγικά φτερά» αλλά με τα drones που πετούν και καταγράφουν τον κόσμο μας από ψηλά. Χρησιμοποιώντας ιπτάμενες κάμερες μπορούν να κάνουν εναέριες βόλτες πάνω από καταλύματα, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, λιμάνια και έργα υποδομών, μέχρι και παραλίες με κρυστάλλινα νερά, κόλπους, χερσονήσους, δάση, αμπελώνες και καταφύγια. Τα οφέλη με τη χρήση των σύγχρονων drones είναι πολλαπλά. Τα πτητικά αυτά μέσα εκτός από εντυπωσιακά βίντεο και φωτογραφίες, έχουν και ρόλο σωτήριο, όταν κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή.

Mobile εφαρμογή βοηθά ασθενείς με μυελοΐνωση

Μια mobile εφαρμογή με την ονομασία «MPN Assistant» αναπτύχτηκε για ασθενείς που πάσχουν από αληθή πολυκυτταραιμία (PV) ή μυελοΐνωση, νοσήματα που ανήκουν στα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα για να τους βοηθήσει να διαχειριστούν το νόσημά τους με τον πιο απλό, άμεσο και χρηστικό τρόπο. Το ερωτηματολόγιο MPN10, που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή, αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο και πρωτοπόρο ψηφιακό εργαλείο που διευκολύνει το διάλογο ιατρού-ασθενούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στόχο την εκτίμηση του φορτίου των συμπτωμάτων της νόσου, την αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία και την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου.

Eφαρμογή για smartphone βοηθά στη μείωση του άγχους

Το FiD (Feel - Identity) είναι η καινοτόμος εφαρμογή συναισθηματικής αυτογνωσίας και προαγωγής της ψυχικής υγείας που επιδρά θετικά στη μείωση του άγχους και στην αύξηση της ευεξίας μας. Μέσα από τη διαδικασία της αυτοκαταγραφής και αυτοπαρατήρησης, μας βοηθά να αποκτήσουμε επίγνωση για τα συναισθήματά μας, να τα συνδέσουμε με γεγονότα και σκέψεις, να βρούμε τρόπους να τα διαχειριστούμε και να πάρουμε ανατροφοδότηση για αυτά από επαγγελματίες ψυχολόγους. Έτσι, προετοιμαζόμαστε θετικά για αλλαγές στις πεποιθήσεις μας και τον τρόπο σκέψης. Σχετικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στην ψυχοθεραπεία και έρευνες δείχνουν ότι αυξάνουν τα οφέλη της.