SANOFI: Καινοτόμες λύσεις για καλύτερη ζωή

H ζωή είναι ένα ταξίδι υγείας. O καθένας μας αντιμετωπίζει προκλήσεις υγείας μικρές ή μεγάλες, για μια ζωή ή μια στιγμή.

Ως συνοδοιπόροι στο ταξίδι υγείας, εμείς, οι άνθρωποι της Sanofi, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους ασθενείς να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις υγείας και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη ζωή τους.

Εμείς, οι άνθρωποι της Sanofi, έχουμε ως στόχο να Ενδυναμώσουμε τη Ζωή.

H Sanofi με μια ματιά 100.000+ εργαζόμενοι

145 εθνικότητες

100 χώρες

80 σημεία παραγωγής

5 Παγκόσμιες Επιχειρησιακές Μονάδες που καλύπτουν τις βασικότερες θεραπευτικές κατηγορίες (Διαβήτης και καρδιαγγειακά νοσήματα, Ειδική Φροντίδα, Εμβόλια, καταναλωτικά προϊόντα υγείας και Φάρμακα Γενικής Ιατρικής)

Επενδύσεις 6 δισ. ευρώ ετησίως, έως το 2020, για Έρευνα και Ανάπτυξη

Συνεργαζόμαστε με όλους τους επαγγελματίες υγείας και τους υγειονομικούς φορείς για να διασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, αλλά και για να βελτιώσουμε την υγεία του τοπικού πληθυσμού.

Η εταιρία μας έχει δυναμική παρουσία στην Ελλάδα για περισσότερα από 40 χρόνια. Ο οργανισμός μας αποτελείται από 200 Έλληνες εργαζόμενους, που συνεισφέρουν καθημερινά στη βελτίωση της υγείας στη χώρα μας.

Η Sanofi στην Ελλάδα Περισσότερα από 40 χρόνια επενδύσεων στην Ελλάδα

200 εργαζόμενοι

23 κλινικές μελέτες σε εξέλιξη (180 κέντρα, 1.150 συμμετέχοντες ασθενείς)

(180 κέντρα κλινικών μελετών σε όλη την Ελλάδα, 23 κλινικές μελέτες1 στο πεδίο του διαβήτη, της ογκολογίας, της καρδιολογίας, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της πολλαπλής σκλήρυνσης, της αιματολογίας και των σπανίων παθήσεων, με 1.150 συμμετέχοντες ασθενείς).

Η Sanofi στην Ελλάδα είναι 1η σε όγκο πωλήσεων και 4η σε αξία πωλήσεων2, σε σχέση με τις υπόλοιπες φαρμακοβιομηχανίες της χώρας.

Η εταιρία στοχεύει στη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην Ελλάδα και στη συνεχή υποστήριξη των περισσότερων από 1 εκατομμυρίου ασθενών σε διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες. Το 2017 η Sanofi έθεσε σε κυκλοφορία δύο καινοτόμα φάρμακα στο πεδίο της καρδιολογίας και των σπανίων παθήσεων, ενώ τα επόμενα 3 χρόνια σχεδιάζει να κυκλοφορήσει περισσότερα από 6 νέα φάρμακα στην Ογκολογία, τις σπάνιες παθήσεις, τον διαβήτη και την ανοσολογία (ρευματολογία, ατοπική δερματίτιδα, άσθμα).

(1) 2017 data (ISS trials and NPP programs not included)

(2) MAT IMS Total retail Market. Hospital sales are not included