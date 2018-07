Σε ρόλο συντονιστή του επιχειρείν το CSR Hellas για τους SDGs

Σειρά δράσεων με στόχο τον συντονισμό της επιχειρηματικής κοινότητας στους «ρυθμούς» των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης αναλαμβάνει το CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη). Μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του πρόσφατου διαστήματος ήταν το τριήμερο Balkans and Black Sea Cooperation Forum, στο οποίο το CSR Hellas ήταν συνδιοργανωτής (30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου) οργανώνοντας την πρώτη ημέρα των συνεδριών που ήταν αφιερωμένες αποκλειστικά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης - SDGs και τη σημασία τους για τη χώρα και για το σύνολο της παγκόσμιας κοινωνίας.

Μαρία Αλεξίου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Global Compact Hellas και του CSR Hellas

Η αυλαία του συνεδρίου άνοιξε με τις περιφερειακές συνεργασίες να βρίσκονται στο επίκεντρο των ομιλιών. Η οικονομική συνεργασία, οι επιχειρηματικές σχέσεις και η βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης θάλασσας ήταν τα θέματα των συζητήσεων που έλαβαν χώρα και τις οποίες συντόνισαν η Μαρία Αλεξίου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Global Compact Hellas και του CSR Hellas και ο δρ Αλέξανδρος Αντωνάρας, πρόεδρος του Κυπριακού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Βήματα στην Ατζέντα 2030

Για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030 μίλησε η Lise Kingo, εκτελεστική διευθύντρια του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών και βασική ομιλήτρια του BBSF, προσκεκλημένη του CSR Hellas. Ως επικεφαλής του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών μίλησε για τη δράση του, καθώς αποτελεί την μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής βιωσιμότητας παγκοσμίως με περισσότερους από 13.500 υπογράφοντες από 170 χώρες που έχουν δεσμευτεί να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές των επιχειρήσεών τους με τις παγκόσμιες αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη λήψη μέτρων που προάγουν τους κοινωνικούς στόχους.

Μετέφερε σημαντικά μηνύματα για την πρωτοβουλία, που ιδρύθηκε από τον πρώην γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Κόφι Ανάν, το 2000. «Τότε προτάθηκε σε μια μεγάλη ομάδα CEOs στο Νταβός να αναδειχθεί το ανθρώπινο πρόσωπο της παγκοσμιοποίησης. Αυτό είναι ένα ζήτημα εξίσου επίκαιρο σήμερα…», είπε μεταξύ άλλων τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία του Global Compact ξεκίνησε με 40 συμμετέχοντες που συμφώνησαν σε συγκεκριμένες αρχές και πλέον έχει μέλη χιλιάδες επιχειρήσεις. Διαθέτει πάνω από 70 τοπικά δίκτυα με επιχειρήσεις μέλη που απασχολούν πάνω από 66 εκατ. εργαζόμενους ενώ συνεργάζεται και με την κοινωνία των πολιτών έχοντας παρουσία σε εκατοντάδες forum σε όλο τον κόσμο.

Lise Kingo, εκτελεστική διευθύντρια του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών

«Πιστεύουμε στις συνεργασίες», τόνισε η κ. Kingo, μιλώντας για την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ και ανέλυσε ειδικότερα κάποιες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των 10 αρχών του Global Compact, όπως αυτές για την ισότητα των φύλων, την κλιματική αλλαγή και τους ωκεανούς.

«Οι ωκεανοί αναδύονται ως καίριο θέμα στην ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης. Υστερούμε επίσης στην ισότητα. Το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει περισσότερο πλούτο από το υπόλοιπο 99%. Αυτό δημιουργεί προβλήματα σε συγκεκριμένους πληθυσμούς. Υπάρχει το χάσμα των φύλων. Θα μας πάρει 80 χρόνια να καλύψουμε αυτό το χάσμα, με πρόσφατες εκτιμήσεις να μιλούν για 100 χρόνια...», ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι οι SDGs θα πρέπει να ιδωθούν από τις επιχειρήσεις ως ευκαιρία αλλά πρόσθεσε ότι χρειάζεται εμπνευσμένος ανασχεδιασμός.

Εμφανίστηκε ωστόσο αισιόδοξη για το μέλλον παρουσιάζοντας στοιχεία μελέτης που δείχνει ότι το 2017 πάνω από 75% των επιχειρήσεων ήδη υλοποιούν την ατζέντα των στόχων. Από αυτές, στο 70% των πρωτοβουλιών, ηγούνται οι ίδιοι οι CEOs. «Άρα είναι μια ατζέντα στρατηγικής σημασίας. Κι αυτό είναι κάτι που το χρειαζόμαστε γιατί έτσι μόνο οι προκλήσεις γίνονται ευκαιρίες», πρόσθεσε κι έκλεισε την παρουσίασή της με μια φράση του Σωκράτη, «Το μυστικό της αλλαγής είναι να εστιάσεις την ενέργειά σου όχι στο να πολεμήσεις το παλιό αλλά στο να χτίσεις το καινούριο…».

Νέα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιωσιμότητας

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τη διοίκηση του CSR Hellas οι SDGs αναγνωρίζονται πλέον ως μία ευκαιρία μετασχηματισμού του τρόπου που ασκείται η επιχειρηματικότητα με στόχο τη συμβολή των ίδιων των επιχειρήσεων στην ευρύτερη προσπάθεια για αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που βιώνει ο κόσμος μας. Χαρακτηριστικά ο πρώην γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki-Moon δήλωσε πως οι SDGs αποτελούν το ένα και μοναδικό σχέδιο δράσης για την επίλυση των προβλημάτων του πλανήτη (There is no Plan B, as there is no Planet B).

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις οι SDGs δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από κλάδο και μέγεθος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και μήνυμα προς την επιχειρηματική κοινότητα αποτελεί η σύνθεση του ανανεωμένου Διοικητικού Συμβουλίου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ στο οποίο τις θέσεις των δύο αντιπροέδρων κατέχουν πλέον αντίστοιχοι CEOs μεγάλων επιχειρήσεων ένας από τον ανεπτυγμένο κόσμο και μία από τον αναπτυσσόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, από μία θετική θεώρηση, σηματοδοτούν το πεδίο για εύρεση καινοτόμων λύσεων που απαιτούν ιδιαίτερα υψηλές επενδύσεις τις οποίες ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να καλύψει μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών αφενός μεταξύ επιχειρήσεων και αφετέρου μεταξύ επιχειρήσεων και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών τους, από τις οποίες μπορούν να προκύπτουν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σε διεθνές επίπεδο, το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ εργάζεται εντατικά σε συνεργασία με τα τοπικά του Δίκτυα στην παρακίνηση των επιχειρήσεων για ανάδειξη των πρωτοβουλιών τους σε τοπικό/εθνικό επίπεδο. Η ανάδειξη επιχειρήσεων ως πρεσβευτών βιωσιμότητας, οι οποίες μέσω των πρωτοβουλιών τους προσεγγίζουν παγκόσμιες προκλήσεις μέσα από λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν τοπικά, είναι δυνατό να οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό θετικών παραδειγμάτων με πολλαπλά οφέλη.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υιοθετώντας πρόταση του CSR Europe, και των εθνικών του εταίρων, μεταξύ των οποίων είναι και το CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), ανακοίνωσε τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 την προκήρυξη των πρώτων Ευρωπαϊκών Βραβείων Βιωσιμότητας, με σκοπό να επιβραβεύσει τις πρωτοβουλίες, όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) που συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Τα βραβεία αφορούν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες ενδιαφερομένων μερών (stakeholders):

1. Ιδιωτικός τομέας, με δύο βραβεία, ένα για μεγάλες και ένα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

2. Δημόσιος τομέας

3. Κοινωνία των πολιτών

4. Νέοι

Θέμα του διαγωνισμού για το 2018 είναι η «Ενδυνάμωση των ανθρώπων για διασφάλιση της συνοχής και της ισότητας» που συνδέεται με τους SDGs 4, 8, 10, 13, 16 και 17. Κάθε χρόνο θα προτείνεται ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο θα είναι συναφές με το θέμα που επιλέγεται από το High Level Political Forum του ΟΗΕ. Οι νικητές θα επιλεγούν από ομάδα κριτών, μελών της, και θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή την άνοιξη του 2019 από τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ε.Ε. Frans Timmermans και τον αντιπρόεδρο Jyrki Katainen.