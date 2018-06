Ποια είναι η παρουσία των γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Του Φάνη Ζώη

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, και μέσω της χώρας και για τα Βαλκάνια, επιδεικνύουν οι γαλλικές επιχειρήσεις με τη Γαλλία να καταλαμβάνει την 5η θέση των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα με περίπου 2,63 δισ. ευρώ επενδυμένο κεφάλαιο.

Αναφορικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), η Γαλλία, για το 2016, καταλαμβάνει την 7η θέση παγκοσμίως στις εξερχόμενες επενδύσεις με 57,3 δισ. δολάρια και τη 15η θέση στις εισροές επενδύσεων με 28,3 δισ. δολάρια το ίδιο έτος. Όσον αφορά τους εμπορικούς εταίρους της Γαλλίας, το ενδοκοινοτικό εμπόριο καταλαμβάνει το 58,7% του συνολικού όγκου εμπορίου της Γαλλίας, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,5% σε σχέση με το 2017.

Η Ελλάδα έχασε δύο θέσεις σε σχέση με το 2016 και κατέλαβε την 51η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Γαλλίας κατά το 2017, με μερίδιο ωστόσο οριακά βελτιωμένο στο 0,35% από 0,29% επί του συνολικού όγκου εμπορίου της Γαλλίας. Σημαντική αύξηση κατά 13,8% παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία, ενώ μείωση κατέγραψαν οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα κατά 4,7%.

Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 120 θυγατρικές εταιρείες γαλλικών ομίλων και επιχειρήσεων, μικτές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες με αντίστοιχες ελληνικές. Υπολογίζεται ότι οι εν λόγω εταιρείες έχουν προβεί σε απευθείας προσλήψεις περίπου 30.000 υπαλλήλων.

Στην Ελλάδα, γαλλικοί όμιλοι έχουν επιδείξει ενδιαφέρον στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της χώρας. Συγκεκριμένα, η Terminal Link SAS σε κοινοπραξία με τις Deutsche Invest Equity Partners GmbH και Belterra Investments Ltd. απέκτησε το 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού με την καταβολή τιμήματος ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Η Terminal Services SAS είναι μέλος του γαλλικού ομίλου της CMA CGM, τρίτης μεγαλύτερης παγκοσμίως ναυτιλιακής εταιρείας στη μεταφορά containers. O όμιλος CMA CGM εξυπηρετεί τα 420 από τα 521 εμπορικά λιμάνια της υφηλίου και ο ενοποιημένος τζίρος του προσεγγίζει τα 22 δισ. δολ.

Ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει η γαλλική EDF για την αποκρατικοποίηση στον ενεργειακό κλάδο, καθώς και η Total για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Επίσης έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς όμως επιτυχία, για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ η SNCF Participations SAS [θυγατρική εταιρεία της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων της Γαλλίας Societe Nationale des Chemins de Fer Francais (SNCF)] και για τα Περιφερειακά Αεροδρόμια η γαλλική VINCI Airports SAS μαζί με την AKTOR Concessions SA.

Αξίζει να σημειωθεί η ισχυρή παρουσία της γαλλικής εταιρείας SOCIETE BIC S.A. στη χώρα μας. Η εταιρεία έχει ως έδρα της την Ελλάδα για το παγκόσμιο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ξυριστικών προϊόντων, στο οποίο έχουν αναπτυχθεί 40 νέες πατέντες τα τελευταία 8 χρόνια με στόχο να τροφοδοτηθεί η παγκόσμια αγορά.

Υπολογίζεται ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει υλοποιήσει επενδύσεις άνω των 80 εκατ. ευρώ. Η ΕDF ΕΝ HELLAS S.A., θυγατρική της EDF Energies Nouvelles, συστάθηκε το 2005 και αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα.

Την τελευταία δεκαετία οι γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα κατευθύνονται κυρίως στην ενέργεια (ηλεκτρισμός και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Όμως η δραστηριοποίηση των γαλλικών εταιρειών επεκτείνεται και σε άλλους τομείς (τρόφιμα και ποτά, παροχή υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες, δίκτυα διανομής, τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες κ.α.).

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η συμφωνία της Aegean Airlines με τη γαλλική εταιρεία Airbus για την απόκτηση έως 42 αεροσκαφών νέας γενιάς της οικογένειας Α320neo. Η συνολική αξία της επένδυσης ανέρχεται σε 5 δισ. δολάρια σε τιμές καταλόγου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα.

Τα deals

Υπενθυμίζεται ότι το σύνθημα για ώθηση στις επενδύσεις έδωσαν τον περασμένο Σεπτέμβριο Τσίπρας και Μακρόν στο ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ στο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», όπου μετά από πλειάδα επιχειρηματικών συναντήσεων γαλλικοί κολοσσοί και ελληνικές εταιρείες έδωσαν τα χέρια για τις επενδύσεις του αύριο. Επαφές Β2Β, ζυμώσεις και networking μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες έφεραν συμφωνίες για τις ιδιαίτερα ελπιδοφόρες κυοφορούμενες συνεργασίες ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων.

Η κλειστή συνάντηση των υπουργών Οικονομικών, οι οποίοι μαζί με τους επιτελείς τους και επιλεγμένους επιχειρηματίες φέρονται να συζήτησαν το μέλλον της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες και το πώς μπορούν να διευκολυνθούν οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις, ώστε να ωφελήσουν το μέγιστο δυνατό την ελληνική οικονομία, φαίνεται πως αρχίζει να φέρνει αποτελέσματα.

Οι γαλλικές εταιρείες ήρθαν στην Ελλάδα με προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους από επιχειρήσεις όπως η Total και η SUEZ, με αποτέλεσμα να υπάρχει η ευχέρεια για την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών.

Η ΔΕΗ σε συνεργασία με τη γαλλική ENGIE συμφώνησαν να συστήσουν ένα joint venture, το οποίο θα αναλάβει την υλοποίηση και λειτουργία αιολικού πάρκου στην Κρήτη.

Παράδειγμα είναι η συνάντηση που είχαν οι επικεφαλής της ΔΕΗ και της γαλλικής ENGIE που συμφώνησαν να συστήσουν ένα joint venture, το οποίο θα αναλάβει την υλοποίηση σχεδίων στον τομέα της ενέργειας, που θα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. Όπως έγινε γνωστό, η συνεργασία θα αφορά και τη λειτουργία αιολικού πάρκου στην Κρήτη.

Μάλιστα η ΔΕΗ, εκτός της ENGIE, είχε και άλλες συναντήσεις όπως με τον όμιλο Suez. Στο «παιχνίδι» της ενέργειας που έχει μεταφερθεί στα κοιτάσματα υδρογονανθράκων έχει μπει δυναμικά η Total, η οποία έχει ήδη παρουσία στο Ιόνιο πέλαγος, ενώ τώρα θέλει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στην περιοχή νότια της Κρήτης. Σημαντική συνεργασία είναι και αυτή της ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) και της γαλλικής Enedis, η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά την από κοινού ανάπτυξη projects στους τομείς των έξυπνων δικτύων και στις ψηφιακές τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στους έξυπνους μετρητές, στη δημιουργία ευφυών συστημάτων στα νησιά, με στόχο τη μεγάλη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για τη συμμετοχή σε καινοτόμα ερευνητικά έργα και έργα προμηθειών.

ACCOR

H μεγάλη γαλλική αλυσίδα ξενοδοχείων Accor δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 30 τουλάχιστον χρόνια μέσω του σήματος Novotel αρχικά και στη συνέχεια με τη νέα αλυσίδα Ibis. Όμως, εκτός από τις υφιστάμενες μονάδες -το ξενοδοχείο «Novotel» στο κέντρο της Αθήνας και το «Sofitel» στο αεροδρόμιο- αλλά και το πρώτο «Ibis Styles» στην Κρήτη, η αλυσίδα έχει ανακοινώσει ότι έχει υπογράψει δύο σημαντικά προσύμφωνα για ισάριθμα φιλόδοξα έργα στον Πειραιά και τη Μύκονο. Παράλληλα συζητά και ουσιαστικά βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον όμιλο Λάμψα για να αναλάβει τη διαχείριση της νέας του μονάδας στο κτήριο που βρίσκεται Πανεπιστημίου και Κριεζώτου στο Σύνταγμα και το οποίο μίσθωσε η Λάμψα από το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας Πρώην Εργαζομένων ΑΤΕ. Το ξενοδοχείο αναμένεται να είναι έτοιμο προς τα τέλη του 2019, θα είναι τεσσάρων αστέρων και θα ενταχθεί κάτω από το brand MGallery της Accor. Επισημαίνεται ότι με την Accor συνεργάζεται ήδη ο όμιλος στο Βελιγράδι.

Επίσης το 2017 ο όμιλος AccorHotels ανακοίνωσε την επέκταση των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα με την υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία Polis H.M. S.A για την ανάπτυξη του πρώτου ξενοδοχείου ibis Styles στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τέλος, πληροφορίες θέλουν ένα ακόμη σήμα της Accor, το «Mama Shelter», να σχεδιάζει την επέκτασή του στην Ελλάδα.

Aiglon SA

Η AIGLON S.A. είναι μέλος του Ομίλου Συγγελίδη και είναι ο επίσημος εισαγωγέας και διανομέας του Ομίλου PSA (Peugeot, Citroen και DS Automobiles) στην Ελλάδα. Η οικογένεια Συγγελίδη συνεργάζεται με τον Όμιλο PSA από το 1965. Ο κ. Πολυχρόνης Συγγελίδης, διευθύνων σύμβουλος της Aiglon S.A., καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας Συγγελίδη, τιμήθηκαν με το μετάλλιο της «Legion d’ Honneur» για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των ελληνογαλλικών σχέσεων.

Η Aiglon S.A. εισάγει και διανέμει τα τρία εμπορικά σήματα, τη Citroen, την Peugeot και τη DS Automobiles, μέσω ξεχωριστών αποκλειστικών δικτύων πωλήσεων και After Sales. Και τα τρία εμπορικά σήματα σημειώνουν συνεχώς υψηλότερο μερίδιο αγοράς από το μέσο μερίδιο αγοράς των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών. Η Aiglon S.A. ήταν ο πρώτος Όμιλος Αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ελλάδα που εφάρμοσε τα πρότυπα ISO 9002 και ISO 9001 σε όλες τις δραστηριότητές του.

Air France-KLM

Την αδιάλειπτη παρουσία του στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας την ελληνική οικονομία και τον τουρισμό συνεχίζει ο όμιλος των αεροπορικών εταιρειών Air France-KLM, παγκόσμιος παίκτης με ισχυρή ευρωπαϊκή βάση και κύριους τομείς δραστηριότητας τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και τη συντήρηση αεροσκαφών.

Κατά τη θερινή περίοδο προσφέρονται από τέσσερις έως επτά απευθείας καθημερινές πτήσεις από Αθήνα με την Air France προς το Παρίσι (CDG), όπως επίσης απευθείας πτήσεις προς Νίκαια, Μασσαλία και Τουλούζη. Η KLM προσφέρει δύο καθημερινές πτήσεις προς το Άμστερνταμ, ενώ η Delta Air Lines δύο πτήσεις καθημερινά προς τη Νέα Υόρκη (JFK). Τέλος, υπάρχει επίσης παρουσία μέσω της Transavia, της εταιρείας χαμηλού κόστους του ομίλου, η οποία προσφέρει πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη προς Άμστερνταμ, Αϊντχόφεν και Παρίσι (Orly).

Στην κατασκευή των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό της Αθήνας καθώς και στην προαστιακή σύνδεση του κέντρου της πόλης με το αεροδρόμιο στα Σπάτα συμμετείχε ο γαλλικός όμιλος Alstom.

Ο όμιλος εταιρειών Alstom κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα των ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών.

Η Alstom, με παρουσία στην Ελλάδα πάνω από 40 χρόνια, καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του ομίλου και έχει συμμετοχή στα μεγαλύτερα έργα κατασκευής και αναβάθμισης υποδομών της χώρας. Μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει στην κατασκευή των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό της Αθήνας (που εγκαινιάστηκαν το 2000) για την ολοκλήρωση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και συστημάτων και την προμήθεια 28 οχημάτων μετρό, καθώς επίσης στην προαστιακή σύνδεση του κέντρου της πόλης με το νέο αεροδρόμιο στα Σπάτα (σε εμπορική λειτουργία από το 2004). Επιπλέον, η Alstom συμμετείχε στις επεκτάσεις του μετρό της Αθήνας και του προαστιακού προς Κιάτο κι εξακολουθεί να υλοποιεί εθνικής στρατηγικής σημασίας έργα σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης σε συστήματα σταθερής τροχιάς. Μέσα στο 2018 ολοκληρώνονται τα έργα κατασκευής του Εμπορευματικού Κέντρου του Θριασίου, καθώς επίσης τα έργα ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Τιθορέας-Δομοκού. Στους επόμενους πρωταρχικούς στόχους της εταιρείας περιέχεται η ολοκλήρωση του έργου της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό, από το Χαϊδάρι στον Πειραιά και των έργων ανάταξης του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Σύντομα αναμένεται η υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια 25 σύγχρονων τραμ Citadis X05. Η Alstom διατηρεί μακρόχρονη και σταθερή παρουσία στη χώρα, εξακολουθώντας να επενδύει στην αναπτυξιακή δυναμική των υποδομών της. Η νέα Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, η συντήρηση και αναβάθμιση του τροχαίου υλικού, αλλά και του υπάρχοντος δικτύου, καθώς επίσης η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και των αστικών μεταφορών (μετρό & τραμ) σε μεγάλες πόλεις, παραμένουν στρατηγικοί στόχοι της Alstom για την Ελλάδα, κατά τα επόμενα χρόνια, τονίζει ο κ. Βλάχος. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει ο CEO της Alstom Ελλάδος, μέσω της χώρας μας η εταιρεία επιδιώκει να επεκταθεί στα Βαλκάνια, υπογραμμίζοντας πως «η γεωπολιτικής σημασίας θέση της Ελλάδας επιτρέπει την εξωτερίκευση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας του ομίλου Alstom σε γειτονικές χώρες, όπως επίσης τη σταθερή συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα».

Air Liquide Hellas

Η γαλλική εταιρεία, που ειδικεύεται στον τομέα των βιομηχανικών αερίων, βρίσκεται στη χώρα μας από το 1909, έχει πέντε βιομηχανικές μονάδες και γνωρίζει μεγάλη άνοδο τα δύο τελευταία χρόνια. Η εταιρεία απασχολεί στην Ελλάδα περίπου 126 άτομα, διατηρεί πέντε εργοστασιακές μονάδες και έχει πωλήσεις εκατομμυρίων. Η Air Liquide Hellas ξεκίνησε την παραγωγή οξυγόνου το 1909. Σήμερα, μετά από συνεχείς επενδύσεις και μια σειρά στοχευμένων εξαγορών (AGA - 1979, Carbonica και Aflor - 1986, Messer - 2008), η πολυεθνική αποτελεί ηγέτη στην αγορά αερίων για τη βιομηχανία και την υγεία στην Ελλάδα και εξυπηρετεί μεγάλες βιομηχανίες και σύγχρονα νοσηλευτικά ιδρύματα, στα οποία παρέχει προϊόντα και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

Η Air Liquide Hellas λειτουργεί στην Ελλάδα όλους τους κλάδους δραστηριότητας του ομίλου. Πρόκειται για τις βιομηχανικές πωλήσεις σε εφαρμογές με χρήση μικρών ποσοτήτων αερίων για διάφορους κλάδους, τις εφαρμογές με χρήση μεγάλων όγκων αερίων και ενέργειας (χημικά, διυλιστήρια, μεταλλουργία κ.λπ.), την ηλεκτρονική με αέρια υψηλής καθαρότητας, νέα μόρια και προμήθεια και εφαρμογή εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών για κατασκευαστές ημιαγωγών και επίπεδων οθονών στον τομέα των φωτοβολταϊκών, τα προϊόντα φροντίδας υγείας στο σπίτι, τη συγκόλληση και κοπή εξοπλισμού: η Air Liquide Welding προωθεί μια πλήρη σειρά εξοπλισμού και αναλώσιμα.

ΑΧΑ INSURANCE

Με παρουσία σε 64 χώρες, ο Όμιλος ΑΧΑ διαθέτει 166.000 εργαζόμενους και εξυπηρετεί 107 εκατ. πελάτες, με μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων σε καθέναν από τους τρεις βασικούς τομείς δραστηριότητάς μας: Ασφάλιση Ζωής, Γενικές Ασφαλίσεις και Διαχείριση Κεφαλαίων. Το 2007 ο γαλλικός όμιλος AXA αγόρασε την Alpha Ασφαλιστική, η οποία ήταν το «προϊόν» συνένωσης δύο εταιρειών: της Εμπορικής Ασφαλιστικής και της Ελληνοβρεταννικής Ζωής και Ζημιών, οι οποίες ανήκαν στον όμιλο της Αlpha Bank. Το 2017 τα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ΑΧΑ Ασφαλιστικής ανήλθαν σε 154,6 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από την προηγούμενη χρήση κατά 4,6%. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από Γενικές Ασφαλίσεις ανήλθαν σε 102,6 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 10,9% και τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από Ασφαλίσεις Ζωής ανήλθαν σε 52 εκατ. ευρώ χαμηλότερα κατά 6,1%. Η νέα παραγωγή κλάδου Υγείας συμπεριλαμβάνεται στις Γενικές Ασφαλίσεις.

Το καθαρό αποτέλεσμα επενδύσεων παρουσίασε αύξηση κατά 3,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016 και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 13,2 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 0,4 εκατ. σε σύγκριση με το 2016, λαμβάνοντας υπόψη και τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από την πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων κατά το προηγούμενο έτος.

Bic

Σημαντικές επενδύσεις υλοποιεί στην Ελλάδα η Bic Βιολέξ, η οποία εκτιμάται ότι διέθεσε κονδύλι 40 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και σε κτηριακές εγκαταστάσεις το 2017, ενώ για πάγιο εξοπλισμό είχε διαθέσει επιπλέον 43 εκατ. ευρώ το 2016. Στόχος της εταιρείας, με τις παραπάνω επενδύσεις, που ξεπέρασαν σωρευτικά τα 80 εκατ. ευρώ, είναι η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η παραγωγή νέων προϊόντων, η βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής και η απόκτηση νέας τεχνολογίας. Παρά τις προκλήσεις στο οικονομικό περιβάλλον η εταιρεία καταγράφει θετικές επιδόσεις, με τη διοίκηση να δίνει έμφαση στη διατήρηση χαμηλών λειτουργικών εξόδων, στην εμπορική εκμετάλλευση των υποδομών στην Ελλάδα, στην ενίσχυση μεριδίων και κερδοφορίας χωρίς αυξήσεις τιμών των προϊόντων, αλλά και στη συνεχή προσπάθεια έγκαιρης είσπραξης οφειλών από πελάτες. Τα παραπάνω αποτελούν το κρίσιμο μίγμα της στρατηγικής της Bic Βιολέξ. Η ελληνική θυγατρική είναι η μεγαλύτερη παραγωγός για τον κλάδο των ξυριστικών του ομίλου Bic και εξάγει τα προϊόντα της από το εργοστάσιο των Αθηνών. Επίσης, διεξάγει για τον όμιλο Bic έρευνα, σχεδιασμό και ανάπτυξη των νέων ξυριστικών προϊόντων. Οι πωλήσεις της Bic Βιολέξ κυμαίνονται πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια - με τις πωλήσεις στην τοπική αγορά να βαίνουν αυξανόμενες. Η εταιρεία είναι κερδοφόρα.

Bureau Veritas

Η Bureau Veritas ιδρύθηκε το 1828 με αρχικό σκοπό τη συλλογή, επαλήθευση και παροχή σε ναυτιλιακές εταιρίες ακριβών κι ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των πλοίων και του εξοπλισμού τους σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα απασχολεί σε παγκόσμιο επίπεδο 75.000 υπαλλήλους, έχει ένα portfolio 400.000 πελατών και κύκλο εργασιών ύψους 4,7 δισ. ευρώ το 2017.

Το γραφείο του Πειραιά -Bureau Veritas Hellas Α.Ε.- δραστηριοποιείται σε όλους σχεδόν τους τομείς της εταιρείας (πλην του Construction). Ωστόσο, ο βασικός άξονας των δραστηριοτήτων του αφορά το κομμάτι του Marine & Offshore, αναφέρει η Παγιέτ Παλαιολόγου - αντιπρόεδρος, γενική διευθύντρια για την Ελλάδα & τις Παρευξείνιες Χώρες.

Η Bureau Veritas Marine & Offshore Division είναι Νηογνώμονας και χορηγεί πιστοποιητικά αξιοπλοΐας σε διαφόρων τύπων πλοία (φορτηγά, δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κ.λπ.).

Ο στόλος που διαχειρίζεται η Bureau Veritas Marine & Offshore Division, αναφέρει η κ. Παλαιολόγου, αποτελείται από 11.300 πλοία συνολικής χωρητικότητας 119 εκατομμυρίων τόνων, εκ των οποίων τους 38 εκατομμύρια τόνους τους διαχειρίζεται το γραφείο του Πειραιά, αντιπροσωπεύοντας το 32% του συνόλου του στόλου της εταιρείας.

Edenred

Η Edenred είναι η εταιρεία που εφηύρε τη διατακτική γεύματος Ticket Restaurant, έχοντας όγκο συναλλαγών πάνω από 26 δισ. ευρώ το 2017, εκ των οποίων το 78% πραγματοποιήθηκε με ψηφιακά μέσα. Ο όμιλος συγκεντρώνει ένα δίκτυο 44 εκατ. εργαζομένων-δικαιούχων, 770.000 εταιρειών-πελατών και 1,5 εκατ. συνδεδεμένων εμπόρων. Καταχωρημένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris και μέρος του δείκτη CAC Next 20, η Edenred λειτουργεί παγκοσμίως σε 45 χώρες, με σχεδόν 8.000 εργαζόμενους. Από το 1997, που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, μέχρι και σήμερα η Edenred συνεργάζεται με περισσότερες από 5.500 εταιρείες-πελάτες, εξυπηρετώντας περισσότερους από 160.000 δικαιούχους. Παράλληλα, συνεργάζεται με περισσότερα από 10.000 συμβεβλημένα καταστήματα.

ELPEDISON

Η ELPEDISON, ο πρώτος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με παρουσία στον χώρο από το 2005, είναι μια εταιρεία που προήλθε από τη σύμπραξη τριών μεγάλων Ομίλων στον τομέα της ενέργειας, των Ελληνικά Πετρέλαια, Edison και Ελλάκτωρ. Με δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη, που χρησιμοποιούν την πιο αναβαθμισμένη τεχνολογία, η εταιρεία διαθέτει σήμερα συνολική εγκατεστημένη ισχύ 820 MW. Διασφαλίζει τη συνεχή ροή καθαρής ενέργειας, παραγόμενης αποκλειστικά από φυσικό αέριο, βάσει μιας από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές διαδικασίες. Εκπροσωπώντας ήδη μεγάλους πελάτες στη Μέση Πίεση Φυσικού Αερίου, η ELPEDISON προχώρησε από την 1η/1/2018 και στη λιανική αγορά, έχοντας εντάξει μέχρι τώρα στο χαρτοφυλάκιό της τόσο οικιακούς όσο και εμπορικούς πελάτες στη Χαμηλή Πίεση.

Gefco

Κύκλο εργασιών που άγγιξε τα 6 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένος κατά 78% σε σχέση με το 2016, βασιζόμενος σε portfolio πελατών που αυξήθηκε κατά 33%, παρουσίασε η εταιρεία υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας Gefco Greece. Η βιομηχανία, ο κλάδος FMCG και η φαρμακοβιομηχανία ήταν οι σημαντικότεροι τομείς που συνεισέφεραν στην ανάπτυξη αυτή. H εταιρεία, όπως ανακοίνωσε ο Fabien Gauchet, General Manager της GEFCO Greece, σχεδιάζει να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το λανσάρισμα στην Ελλάδα της παροχής υπηρεσιών στον κλάδο των Logistics αυτοκινήτων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. «Οι αποδεδειγμένες δυνατότητές μας παγκοσμίως, αλλά και η θερμή υποδοχή που είχαμε από την ελληνική αγορά αποτελούν θετικούς παράγοντες, ενδεικτικούς της δυναμικής μας για ανάπτυξη στη χώρα», δήλωσε.

Groupama

Ο Όμιλος Groupama, που ιδρύθηκε το 1900 στη Γαλλία, συνδυάζει ασφαλιστικές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες σε 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, στηριζόμενος σε πολυδιάστατα δίκτυα διανομής για την εξυπηρέτηση των 13 εκατ. πελατών του. Το 2007 αγόρασε την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία «Φοίνιξ» η οποία μετονομάστηκε σε Groupama Ασφαλιστική. Το 2017, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 132,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών προϊόντων), έχοντας καταγράψει πτώση 2,3% σε σύγκριση με το περασμένο έτος. Οι πιο σημαντικοί κλάδοι παραγωγής είναι οι ασφαλίσεις ιατρικών δαπανών, ο κλάδος αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και ο κλάδος ασφάλισης πυρός και λοιπών υλικών ζημιών που συνολικά αντιπροσωπεύουν το 62% της συνολικής παραγωγής για το 2017. Η εταιρεία βελτίωσε το συνολικό τεχνικό της αποτέλεσμα από 12 εκατ. ευρώ το 2016 σε 14,2 εκατ. ευρώ το 2017 (προ φόρων και εκτάκτων αποτελεσμάτων). Ο καθαρός δείκτης ζημιών και εξόδων στον κλάδο ζημιών παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα (93,2%), ενώ το τεχνικό αποτέλεσμα της ζωής προ εσόδων επενδύσεων, βελτιώθηκε κατά 3,4 εκατ. ευρώ.

Imerys

Έχοντας επενδύσει πάνω από ένα δισ. ευρώ, σε μια περίοδο δύσκολη λόγω της κρίσης, όταν άλλες επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν τη χώρα μας με μεγάλη επιφυλακτικότητα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια δραστηριοποιείται στην Ελλάδα η Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία (ΙΜΕRYS Greece S.A.).

Κορυφαίος σταθμός της δραστηριοποίησης της Imerys στην Ελλάδα ήταν το 2014, με την εξαγορά της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, μιας εταιρείας με παρουσία σε 22 χώρες και μοναδικό χαρτοφυλάκιο ορυκτών πόρων. Η παρουσία αυτή ενισχύθηκε το 2017 όταν, μέσω της εξαγοράς της Kerneos, η Imerys απέκτησε και την ΕΛΜΙΝ Βωξίτες, μια εταιρεία εξόρυξης και εμπορίας βωξίτη με ένα μεγάλο αριθμό ιδιόκτητων και μισθωμένων μεταλλευτικών παραχωρήσεων στην Ελλάδα. Τα μεταλλεία αυτά είναι τα μεγαλύτερα μεταλλεία βωξίτη στην Ε.Ε., υποστηρίζουν δε και την εγχώρια μεταλλουργία αλουμινίου. Τέλος, ο όμιλος έχει συμμετοχή στην εταιρεία Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον τομέα του ανθρακικού ασβεστίου στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα ο κύκλος εργασιών της Imerys στην Ελλάδα ξεπερνά τα 150 εκατ., ενώ ο όμιλος δίνει δουλειά σε περισσότερα από 1.000 άτομα. Όπως και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι και στη χώρα μας, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι βασικό συστατικό στοιχείο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του ομίλου, αναφέρει ο Αθανάσιος Κεφάλας, γενικός διευθυντής-Bauxite, Bentonite & Perlite Intermediates BU της IMERYS και διευθύνων σύμβουλος της ΙΜΕRYS Greece S.A.

Leroy Merlin

H περαιτέρω διείσδυση στον αστικό ιστό των πόλεων περιλαμβάνεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της αλυσίδας ιδιοκατασκευών Leroy Merlin στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μετά την περσινή επένδυση, ύψους 5 εκατ. ευρώ, στη Λεωφ. Βασ. Σοφίας, εντός του 2019 αναμένεται η δημιουργία δύο ακόμη σημείων, ενός στην Αθήνα και ενός στη Θεσσαλονίκη. Το μεσοπρόθεσμο πλάνο της αλυσίδας αφορά τη δημιουργία ενός δικτύου 20 καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Έπειτα από μια μάλλον συντηρητική πορεία δεκατριών χρόνων (η εγκατάσταση της Leroy Merlin στην Ελλάδα χρονολογείται από το 2005, ενώ το πρώτο κατάστημά της στο εμπορικό πάρκο του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» άνοιξε το 2007), η μικτή εταιρεία του γαλλικού γκρουπ Adeo και του επιχειρηματία Παύλου Φoυρλή προχωρεί σε σειρά επενδύσεων.

Είχε προηγηθεί το 2016 επένδυση 30 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός καταστήματος στο Μαρούσι, το οποίο σηματοδότησε τη στροφή της αλυσίδας ειδών οικιακού εξοπλισμού και DIY σε πιο κεντρικές αγορές.

Η εταιρεία στην Ελλάδα έχει έως σήμερα πραγματοποιήσει αθροιστικές επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ και ελέγχει ένα δίκτυο έξι καταστημάτων στην Ελλάδα (4 ήδη στην Αθήνα και από ένα σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη), καθώς και ένα κατάστημα στην Κύπρο. Παράλληλα εξετάζεται και η ανάπτυξη καταστημάτων μέσω του συστήματος δικαιόχρησης (franchise) στην περιφέρεια και ειδικότερα σε νησιά (Κρήτη, Ρόδος κ.ά.).

Το 2017 ο τζίρος της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 132 εκατ. ευρώ (αυξημένος κατά 18,3%) και το μερίδιο αγοράς άγγιξε το 10%.

Lesaffre Hellas

Ο Όμιλος Lesaffre ιδρύθηκε το 1853 και είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ζύμης αρτοποιίας, ενώ έχοντας αποκτήσει εμπειρία και στον τομέα της βιοτεχνολογίας, δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς της ανθρώπινης και ζωικής διατροφής. Στην Ελλάδα η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 με αμιγώς εμπορικό χαρακτήρα. Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στον Ασπρόπυργο από το 2008. Στο πλαίσιο της στρατηγικής επενδύσεων και ανάπτυξης η εταιρεία δημιούργησε το 2015 ένα Κέντρο Αρτοποίησης, το Baking Center, με σκοπό την πραγματοποίηση επιμορφωτικών ημερίδων και σεμιναρίων. Επιπλέον δραστηριοποιείται στην αγορά της λιανικής με τη φρέσκια μαγιά σε κύβους για οικιακή χρήση. Αυτά τα 30 χρόνια, και παρά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται.

L’Oreal Hellas

Η L’Oreal Paris, ο γαλλικός όμιλος προϊόντων ομορφιάς, με ετήσια έσοδα άνω των 28 δισ. δολ., εξαγόρασε για πρώτη φορά μια startup εταιρεία της Σίλικον Βάλεϊ, που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία της ομορφιάς και συγκεκριμένα στον τομέα των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και τεχνητής νοημοσύνης (AΙ). Αν και η Modiface πωλήθηκε έναντι ποσού που δεν ανακοινώθηκε, το νέο της περιουσιακό στοιχείο θα βοηθήσει την εταιρεία να βελτιώσει τις υπάρχουσες υπηρεσίες της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και τεχνητής νοημοσύνης (AI). Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο γαλλικός όμιλος είχε προχωρήσει σε συζητήσεις για την εξαγορά της ελληνικής εταιρείας φυτικών προϊόντων Apivita, η οποία όμως δεν τελεσφόρησε.

Pernod Ricard Hellas

Με ιδιαίτερα θετικά οικονομικά μεγέθη κινείται η εταιρεία αλκοολούχων ποτών Pernod Ricard Hellas και προχωρά σε αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα και την προσθήκη νέων brands στο portofoliο της.

Η εταιρεία διαθέτει δυνατά τοπικά brands όπως το Ούζο Μίνι, τα Λικέρ Αιολική ή το Ξίδι ΤΟΠ στο παρελθόν. Η συνολική αγορά των αλκοολούχων στην Ελλάδα, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, δείχνει να ανακάμπτει. Η αρχή έγινε το 2016 που η αγορά για πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά. Τα Chivas Regal και Absolut είναι τα μεγαλύτερα brands.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το οικονομικό έτος Ιούλιος 2016-Ιούνιος 2017 άγγιξε τα 79 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πενταπλάσια άνοδο.

Pierre Fabre

Ο όμιλος Pierre Fabre, πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία με έδρα τη Γαλλία, είναι επικεντρωμένος στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση αποτελεσματικών και πρωτοποριακών φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων με φυσικά και δραστικά συστατικά. Οι δραστηριότητες του ομίλου επικεντρώνονται σε προϊόντα φαρμακευτικά, δερμοκαλλυντικά και προϊόντα συμβουλής (OTC). Στην Ελλάδα, η θυγατρική εταιρεία Pierre Fabre Hellas που λειτουργεί από το 1991, σήμερα κατέχει τη 2η θέση στην αγορά των δερμοκαλλυντικών προϊόντων στον χώρο του φαρμακείου και αποτελεί ισχυρή παρουσία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων. Οι μάρκες που αντιπροσωπεύει είναι Avene, Ducray, A-Derma, Pierre Fabre Dermatologie, Klorane, Elancyl, Galenic, Rene Furtrerer, Pedirelax, Oral Care, Plantes & Medicines, Nicopass & Nicopatch.

Sanofi Aventis

Περισσότερα από 40 χρόνια επενδύσεων στην Ελλάδα, 200 εργαζόμενους και 23 κλινικές μελέτες σε εξέλιξη (180 κέντρα, 1.150 συμμετέχοντες ασθενείς) έχει στο ενεργητικό της η εταιρεία Sanofi, η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο θα επενδύει 6 δισ. ευρώ ετησίως, έως το 2020, για έρευνα και ανάπτυξη. Η Sanofi Ελλάδας δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας, από την πρόληψη μέχρι και τη θεραπεία. H εταιρεία προσφέρει θεραπευτικές λύσεις για διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα, σπάνιες παθήσεις, πολλαπλή σκλήρυνση, ογκολογία, ανοσολογία, ενώ διακινεί και καταναλωτικά προϊόντα υγείας. Η Sanofi Ελλάδας κάνει σημαντικές επενδύσεις σε κλινικές μελέτες που προσφέρουν στα ελληνικά ερευνητικά κέντρα την απαραίτητη τεχνογνωσία και στους Έλληνες ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες (180 κέντρα κλινικών μελετών σε όλη την Ελλάδα, 23 κλινικές μελέτες, με 1.150 συμμετέχοντες ασθενείς). Η Sanofi είναι 1η σε όγκο πωλήσεων και 4η σε αξία πωλήσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες φαρμακοβιομηχανίες της χώρας.

Schneider Electric

Έντονη παρουσία στην ελληνική αγορά, αφού δραστηριοποιείται σε αυτήν σχεδόν μισό αιώνα, έχει η Schneider Electric, μία πολυεθνική με έδρα τη Γαλλία που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης ενέργειας -μέση και χαμηλή τάση και ασφαλή τροφοδοσία ισχύος- και τον αυτοματισμό.

Η εταιρεία με κύκλο εργασιών στα 25 δισ. ευρώ για το 2017, απασχολεί διεθνώς περισσότερους από 140.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες.

Στην Ελλάδα διαθέτει δύο βασικές δραστηριότητες, την εμπορική και τη βιομηχανική. Η βιομηχανική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω του εργοστασίου παραγωγής μετασχηματιστών στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Οι μετασχηματιστές Schneider Electric σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, στη βάση διεθνών προτύπων ασφαλείας και προδιαγραφών. Kάνει εξαγωγές σε περισσότερες από 25 χώρες.

Servier Hellas

Η Servier Hellas, με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, αποτελεί μία από τις πρώτες, ιστορικές θυγατρικές του ομίλου Servier, ενός διεθνούς φαρμακευτικού ομίλου με έδρα το Παρίσι, που διοικείται από ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, το International Research Foundation της SERVIER. Ο όμιλος ιδρύθηκε το 1954 και κατατάσσεται σήμερα στη 2η θέση ανάμεσα στις γαλλικές φαρμακευτικές εταιρείες.

Η Servier εστιάζει στην έρευνα και την ανάπτυξή της σε πέντε σημαντικές θεραπευτικές κατηγορίες, με άξονα την καρδιαγγειακή νόσο, και διαθέτει ένα ευρύ και ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο συμπεριλαμβανομένων της ογκολογίας, του διαβήτη, των νευροψυχιατρικών διαταραχών καθώς και της χρόνιας φλεβικής νόσου. Η Servier Hellas ήδη έχει αναπτύξει συνεργασίες με εταιρείες της ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας όπως η ΕΛΠΕΝ, η ΒΙΑΝΕΞ και η WINMEDICA, ενώ υποστηρίζει νέους επιχειρηματίες και επενδύει σε startup εταιρείες. Επιπλέον αναπτύσσει συνεχώς την επιχειρηματική δραστηριοποίησή της στον τομέα των ΜΗΣΥΦΑ.

Sephora Hellas

Αύξηση πωλήσεων και μείωση ζημιών καταγράφει στην Ελλάδα η γαλλική εταιρεία καλλυντικών και αρωμάτων Sephora Greece. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία, η εταιρεία στο πρώτο τετράμηνο του 2017 κατέγραψε αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η θετική επίδραση των εκπτώσεων έφερε οριακά 47 χιλ. ευρώ σε καθαρό περιθώριο κέρδους, ενώ η θετική επίδραση της αύξησης των παροχών έφερε 264 χιλ. ευρώ στο μικτό περιθώριο κέρδους. Από την άλλη μεριά, συνεχίζεται η προσπάθεια της διοίκησης για δραστική μείωση των εξόδων που επηρεάζουν σημαντικά την κερδοφορία της εταιρείας, όπως ενοίκια, μισθοδοσία, διαφήμιση και γενικά έξοδα. Σε ό,τι αφορά το 2016, ο κύκλος εργασιών λιανικής ανήλθε σε 45,6 εκατ. ευρώ από 43,1 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένος κατά 5,8%. Το καθαρό αποτέλεσμα της εταιρείας, αν και παρέμεινε ζημιογόνο και διαμορφώθηκε στο 1,54 εκατ. ευρώ, εντούτοις κατέγραψε μείωση από τις ζημίες ύψους 2,31 εκατ. του 2015. Ομοίως και τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 996.433 ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1,78 εκατ. το 2015.

SUEZ Greece

Με 90.000 υπαλλήλους παρόντες σε πέντε ηπείρους, η SUEZ είναι παγκόσμιος ηγέτης στην έξυπνη και αειφόρο διαχείριση των πόρων. Ο όμιλος παρέχει λύσεις διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων. Aξιοποιεί 19 εκατ. τόνους αποβλήτων ετησίως στην Ευρώπη και παράγει 4,3 εκατ. τόνους δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς και 7 TWh τοπικής και ανανεώσιμης ενέργειας. Επίσης διαφυλάσσει τους υδάτινους πόρους, αφού παράγει 7,4 δισ. κυβικά μέτρα πόσιμου νερού και επεξεργάζεται 4,8 δισ. κυβικά μέτρα λυμάτων. Το 2017 η SUEZ πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 15,9 δισ. ευρώ.

Η SUEZ παρεμβαίνει στην ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και στα νησιά. Ήδη, από τον Φεβρουάριο του 2018 η εταιρεία συνεργάζεται με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για την αποτελεσματική διαχείριση των λυμάτων του.

Terminal Link SAS

Η ανάδειξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε κύρια πύλη των Βαλκανίων και της Νοτιoανατολικής Ευρώπης αποτελεί βασικό στόχο της Terminal Link SAS, του παγκόσμιου λιμενικού διαχειριστή που συμμετέχει στην κοινοπραξία, η οποία ελέγχει το 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ Α.Ε. H πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου του Terminal Link SAS, Farid Salem, στη Θεσσαλονίκη και η συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας στις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ καταδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον τους για το λιμάνι της πόλης, το οποίο πλέον εισέρχεται σε μία νέα περίοδο με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές. Με την υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων, ύψους 180 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, την αναδιοργάνωση της εταιρείας και την ανανέωση του εξοπλισμού, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Η Terminal Link SAS ιδρύθηκε στη Μασσαλία της Γαλλίας το 2001 και σήμερα διαχειρίζεται ένα δίκτυο 14 σταθμών εμπορευματοκιβωτίων και διαχείρισης φορτίων στην Άπω Ανατολή, στη Βόρεια Ευρώπη, στη Μεσόγειο, στη Δυτική Αφρική και στη Βόρεια Αμερική. Το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ελέγχεται από τον γαλλικό ναυτιλιακό κολοσσό CMA CGM και το 49% από την China Merchants Port Holdings Company Ltd (CMPorts), έναν από τους μεγαλύτερους Παγκόσμιους Λιμενικούς Διαχειριστές, στο χαρτοφυλάκιο του οποίου συμπεριλαμβάνονται 32 λιμάνια σε 17 χώρες. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο, το 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ Α.Ε. μεταβιβάστηκε στην εταιρεία South Εurope Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd, η οποία απαρτίζεται από την Deutsche Invest Equity Partners GmbH (47%), την Terminal Link SAS (33%) και τη Belterra Investments Ltd (20%).



Thales Hellas

Η Thales δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια στην Ελλάδα, παρέχοντας μία σειρά από σημαντικά ηλεκτρονικά συστήματα στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μεταξύ αυτών, μεγάλη κλίμακα συστημάτων αεράμυνας για την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό. Αμυντικά συστήματα της Thales είναι εγκατεστημένα και ενσωματωμένα στα σκάφη επιφανείας του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ οι τακτικοί ασύρματοι επικοινωνίας PR4G της Thales, οπτικά συστήματα και ραντάρ επιτήρησης χρησιμοποιούνται από τον Στρατό Ξηράς. Στον πολιτικό τομέα, η THALES έχει προμηθεύσει ένα μεγάλο μέρος των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της χώρας, συστήματα σηματοδότησης για το σιδηροδρομικό δίκτυο κύριας γραμμής καθώς και συστήματα εποπτείας και επικοινωνίας για το μετρό της Αθήνας.

H Thales έχει αναπτύξει και εδραιώσει συνεργασίες με εταιρείες της εγχώριας βιομηχανίας σε πολλά έργα άμυνας, αεροδιαστημικής και επίγειων μεταφορών. Η εταιρεία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και είναι διαπιστευμένος προμηθευτής αμυντικών συστημάτων του ελληνικού υπουργείου Άμυνας.

Στις μεταφορές, η Thales συνεργάζεται με τις πιο γνωστές ελληνικές κατασκευαστικές και εταιρείες συμβούλων που αναλαμβάνουν μεγάλα projects.

Total Hellas

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, με δραστηριότητα σε περισσότερες από 150 χώρες, η Total, λαμβάνει ενεργό μέρος στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στον ελληνικό χώρο. Έτσι, η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει με την Edison και τα ΕΛΠΕ έχει υπογράψει με το Δημόσιο σύμβαση παραχώρησης της θαλάσσιας περιοχής 2 στο Ιόνιο πέλαγος. Επίσης, σε κοινοπραξία με την ExxonMobil και τα ΕΛΠΕ, έχει υποβάλει προσφορά για την παραχώρηση δύο ακόμη θαλάσσιων «οικοπέδων», δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Παράλληλα, μέσω της Total Eλλάς, που αποτελεί μέρος του εμπορικού τμήματος του γαλλικού Ομίλου Total Marketing & Services, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα προσφέροντας μια πλήρη σειρά υπηρεσιών και προηγμένων προϊοντικών λύσεων για λιπαντικά οχημάτων, λιπαντικά βιομηχανίας, ειδικά χημικά υγρά και λιπαντικά ναυτιλίας.

Η διανομή της στηρίζεται από δυνατές και μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλους πελάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα προϊόντα της να φτάνουν οπουδήποτε στη χώρα. Παράλληλα, η Total Eλλάς έχει τον έλεγχο έξι χωρών εξαγωγών, την Αλβανία, τη Μάλτα, την Αρμενία, τη Γεωργία, την ΠΓΔΜ και την Κύπρο.

Vinci

Ο τομέας των κατασκευών και ειδικότερα των παραχωρήσεων αποτελεί μία από τις επιτυχίες των γαλλικών ομίλων στην Ελλάδα, με κυριότερο «παίκτη» τη Vinci. Ο γαλλικός όμιλος ελέγχει το πλειοψηφικό πακέτο στη «Γέφυρα» που διαχειρίζεται τη ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, συμμετέχει στις κοινοπραξίες που κατασκευάζουν και διαχειρίζονται την Ολυμπία Οδό (κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών) και το τμήμα Μαλιακός-Κλειδί, ενώ ετοιμαζόταν να διεκδικήσει σειρά έργων τα οποία αναβλήθηκαν. Η Vinci Airports, σε συνεργασία με τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είχε διεκδικήσει και την σύμβαση παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ στον οποίο επικράτησε η Γερμανική Fraport. O ίδιος όμιλος ενδιαφέρθηκε τόσο για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου, όσο και για άλλα έργα παραχώρησης, όπως η υποθαλάσια ζεύξη Σαλαμίνας-Περάματος.