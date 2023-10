Wind in the Sails: Οι κορυφαίες στιγμές του συνεδρίου της Ναυτεμπορικής και του CGTN

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 οι εργασίες του συνεδρίου με θέμα «Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China» που διοργάνωσαν η «Ναυτεμπορική» και το κινεζικό κανάλι CGTN. Πλήθος κυβερνητικών αξιωματούχων, κορυφαίοι εκπρόσωποι της ναυτιλίας και ακαδημαϊκοί έδωσαν το «παρών» στο συνέδριο, που προσέφερε ένα σημαντικό βήμα ανταλλαγής απόψεων, δίνοντας νέα πνοή στον ελληνοκινεζικό διάλογο και χτίζοντας νέες γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η πρωταγωνιστική θέση της ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς, οι σημαντικοί δεσμοί της Κίνας με την Ελλάδα και οι προοπτικές ενδυνάμωσής τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των πάνελ της διοργάνωσης. Η σημασία του λιμανιού του Πειραιά, τον έλεγχο του οποίου διαθέτει ο κινεζικός ναυτιλιακός «γίγαντας» COSCO, αλλά και ο κρίσιμος ρόλος που θα διαδραματίσουν τα λιμάνια στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της απανθρακοποίησης και της ψηφιοποίησης κυριάρχησαν επίσης στα θεματικά πάνελ που φιλοξένησε το συνέδριο, με τους συμμετέχοντες να συμφωνούν πως μία «θάλασσα» ευκαιριών για περαιτέρω συνεργασία ανοίγεται μεταξύ Αθήνας και Πεκίνου.