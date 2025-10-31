Logo Image

Ειδική Έκδοση: To Όραμα – Αυτάρκης & Ανταγωνιστική Ελληνική Οικονομία

Αφιερώματα

Ειδική Έκδοση: To Όραμα – Αυτάρκης & Ανταγωνιστική Ελληνική Οικονομία

Εννέα θεματικές ενότητες για τις κρίσιμες ερωτήσεις του σήμερα και τις λύσεις του αύριο:
Παραγωγικό Μοντέλο - Γεωστρατηγική - Ενέργεια - Εμπόριο - Εξωστρέφεια - Επενδύσεις - Τεχνολογία & AI - Αγορά Εργασίας - Χρηματοδότηση

Ο λόγος και ο αντίλογος συνθέτουν την πεμπτουσία της δημοκρατίας. Ο λόγος της κυβέρνησης και ο αντίλογος της αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση, έχοντας τον πρώτο λόγο, νομοθετεί, διοικεί, αποφασίζει για την τύχη της χώρας, της κοινωνίας, των πολιτών της, της οικονομίας και των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Σήμερα, η κυβέρνηση πράττει εν μέσω έντονων διεθνών εντάσεων, που επηρεάζουν την οικονομική θέση της χώρας, όπως και τον γεωπολιτικό της ρόλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η κριτική ταινίας που βύθισε μια μετοχή

Η κριτική ταινίας που βύθισε μια μετοχή

Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι οι κυβερνώντες πράττουν ορθά και κάποιοι ότι κάνουν λάθη. Για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην οικονομία, τρίτες χώρες, και δη ισχυρές, της δίνουν εύσημα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πρότυπο ανάπτυξης. Ωστόσο, η κοινωνία διαμαρτύρεται.

Ξεφυλλίστε την έκδοση παρακάτω:

……….

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube