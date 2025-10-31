Ειδική Έκδοση: To Όραμα – Αυτάρκης & Ανταγωνιστική Ελληνική Οικονομία

Ο λόγος και ο αντίλογος συνθέτουν την πεμπτουσία της δημοκρατίας. Ο λόγος της κυβέρνησης και ο αντίλογος της αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση, έχοντας τον πρώτο λόγο, νομοθετεί, διοικεί, αποφασίζει για την τύχη της χώρας, της κοινωνίας, των πολιτών της, της οικονομίας και των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Σήμερα, η κυβέρνηση πράττει εν μέσω έντονων διεθνών εντάσεων, που επηρεάζουν την οικονομική θέση της χώρας, όπως και τον γεωπολιτικό της ρόλο.

Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι οι κυβερνώντες πράττουν ορθά και κάποιοι ότι κάνουν λάθη. Για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην οικονομία, τρίτες χώρες, και δη ισχυρές, της δίνουν εύσημα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πρότυπο ανάπτυξης. Ωστόσο, η κοινωνία διαμαρτύρεται.

Ξεφυλλίστε την έκδοση παρακάτω:

……….