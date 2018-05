Οπτικοακουστικό υπερθέαμα από τη Λάρα Φαμπιάν

Η απόλυτη ντίβα του σύγχρονου τραγουδιού, μία φωνή με απίστευτη έκταση, που κρύβει πάθος, ταλέντο, συναίσθημα, και μελωδικότητα, μετρώντας - από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 έως σήμερα - δεκάδες επιτυχίες, η Λάρα Φαμπιάν, επισκέπτεται ξανά την Ελλάδα, για δύο συναυλίες στο Κλειστό Γήπεδο Τae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο (Αεροπόρου Μωραϊτίνη 2), το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Μαΐου, στις 9 το βράδυ.

Οι εμφανίσεις της στην Αθήνα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της περιοδείας της, Camouflage World Tour 2018, η οποία υπόσχεται μια πρωτοποριακή οπτικοακουστική εμπειρία, με την εκρηκτική Φαμπιάν να ερμηνεύει τραγούδια από τη νέα της δισκογραφική δουλειά, με τίτλο «Camouflage», αλλά και τραγούδια - σταθμούς της πολυετούς καριέρας της.

Η Λάρα Φαμπιάν είναι μία κορυφαία ερμηνεύτρια, που έχει συγκινήσει εκατομμύρια μουσικόφιλους μέσα από τα υπέροχα τραγούδια της, όπως τα «Je t' aime», «Je suis malade», «Tout», «Humana», «La difference», «Si tu m' aimes», «Tu t' en vas», «Adagio», «I will love again», «I am who I am», «Broken vow», επιτυχίες που την καθιέρωσαν ως μία ντίβα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η ευκολία, με την οποία χειρίζεται τις χαμηλές και τις υψηλές νότες, την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο. Η φωνητική δεξιοτεχνία της συνδυάζεται με ιδιαίτερα θεατρικές ερμηνείες. «Δεν διάλεξα τη μουσική, αλλά η μουσική εμένα» τονίζει η ίδια. «Η μουσική είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού μου, της ταυτότητάς μου. Δεν είμαι άλλο πρόσωπο στη σκηνή ή στο στούντιο και άλλο στο σπίτι, με την οικογένεια και τους φίλους μου. Ο τρόπος που εκφράζομαι είναι η συναισθηματική γέφυρα, που με συνδέει με το κοινό». Τραγουδάει για την αγάπη, τη συμπόνια, τη διαφορετικότητα και τον σεβασμό, την αδικία από όπου κι αν προέρχεται, και επισημαίνει: «Πιστεύω ότι, στην εποχή μας, χρειαζόμαστε αγάπη και ευαισθησία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

Πρόκειται για μία καλλιτεχνική προσωπικότητα, μια δραματική σοπράνο που μαγνητίζει το κοινό μέσα από τις ερμηνείες της, ισορροπώντας με τις δεξιότητες της φωνής της, που φθάνουν τις τρεις οκτάβες, σε μια γκάμα τραγουδιών που εκτείνονται από αισθαντικές μπαλάντες μέχρι τις «φαντασμαγορικές νότες ενός γαλλικού καμπαρέ».

Στις συναυλίες της, δημιουργεί ένα ιδιαίτερο σύμπαν, που γεννά ήχους, εικόνες και συναισθήματα. Μία αισθαντική ατμόσφαιρα, που μαγεύει τους θεατές που βρίσκονται στα σόου της. Πολλά από τα τραγούδια της μοιάζουν να ξεπηδούν μέσα από κινηματογραφική ταινία. Δεν είναι τυχαίο ότι η Disney τη διάλεξε, για να δανείσει τη φωνή της στην Εσμεράλδα, στη γαλλική εκδοχή της «Παναγίας των Παρισίων», δίνοντάς της την ευκαιρία να ερμηνεύσει μία μεγάλη της επιτυχία, το «Que Dieu aide les exclus».

Κάθε σόου της μνημονεύεται ως μοναδικό για τη συγκινητική ερμηνεία της. Αυτό που την κάνει ξεχωριστή στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, είναι η ικανότητά της να ερμηνεύει σε επτά γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, φλαμανδικά, γερμανικά και ρωσικά. Μάλιστα, έχει τραγουδήσει και στα ελληνικά, μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη, το «All alone am I» («Μην τον ρωτάς τον ουρανό») του Μάνου Χατζιδάκι. Τα βραβεία και οι παγκόσμιες διακρίσεις της είναι αναρίθμητα.

Με καριέρα που ξεπερνά τα 30 χρόνια, 13 άλμπουμ στο ενεργητικό της και πάνω από 32 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, είναι μια από τις πιο εμπορικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της και θεωρείται μία από τις καταξιωμένες ερμηνεύτριες διεθνώς.

Γεννημένη στο Βέλγιο, από Φλαμανδό πατέρα και Σισιλιάνα μητέρα, πήρε το όνομά της από την κεντρική ηρωίδα του μυθιστορήματος «Doctor Zhivago». Ο πατέρας της, κιθαρίστας στην μπάντα της Πετούλα Κλαρκ, και η μητέρα της την ενθάρρυναν να ξεκινήσει μαθήματα τραγουδιού σε πολύ μικρή ηλικία. Στα οκτώ της χρόνια, της χάρισαν το πρώτο της πιάνο. Ένα δώρο σημαδιακό για το κορίτσι που ονειρευόταν να γίνει τραγουδίστρια, ένα δώρο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο και σφράγισε τη μελλοντική της πορεία.

Παράλληλα με το τραγούδι, ξεκίνησε μαθήματα μουσικής και χορού και άρχισε να γράφει και να ερμηνεύει τα πρώτα δικά της τραγούδια, αλλά και να παίζει στο πιάνο της όλα τα τραγούδια της εποχής, μιας εποχής ιδιαίτερα πλούσιας μουσικά. Στις συνθέσεις της, ήταν επηρεασμένη από την κλασική μουσική της παιδεία, αλλά και από σύγχρονους καλλιτέχνες, όπως η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και ο Φρέντι Μέρκιουρι.

Πληροφορίες

Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do: Δέλτα Φαλήρου, Αεροπόρου Μωραϊτίνη 2 - Παλαιό Φάληρο, τηλ.: 210 8541485. Τιμές εισιτηρίων (όλες οι θέσεις είναι καθήμενων): VIP: 80 ευρώ, Α΄ ζώνη: 60 ευρώ, Β΄ ζώνη: 50 ευρώ, Γ΄ ζώνη: 40 ευρώ, Δ΄ ζώνη: 30 ευρώ, Ε΄ ζώνη: κανονικό: 20 ευρώ, φοιτητικό: 15 ευρώ, ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια. Προπώληση εισιτηρίων: τηλεφωνικά: 210 7298930, ηλεκτρονικά: viva.gr.

gkoul@naftemporiki.gr