Η Google ανανέωσε το Gmail: Ποιες είναι οι νέες λειτουργίες του

Σειρά βελτιώσεων/ νέων λειτουργιών στο Gmail ανακοίνωσε η Google- τις οποίες περιγράφει αναλυτικά σε ανάρτηση στο επίσημο blog της εταιρείας ο Μάθιου Ιζάτ, product manager του Gmail.

Η νέα μορφή του Gmail επιτρέπει περισσότερες επιλογές χωρίς έξοδο από τα «εισερχόμενα», βοηθώντας στην επιλογή συνημμένων -όπως φωτογραφίες- χωρίς να χρειαστεί ο χρήστης να ανοίξει ή να ανατρέξει σε μεγάλες συνομιλίες, να χρησιμοποιεί το νέο πλήκτρο snooze για να αναβάλει την ανάγνωση emails που δεν χρειάζεται να δει αμέσως ή να έχει εύκολη πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιεί συχνά, όπως το Google Calendar, το Tasks (διαθέσιμο πλέον σε Android και iOS και το Keep.

Επίσης, το Gmail θα «ωθεί» τον χρήστη να παρακολουθεί και να απαντά σε emails, στέλνοντας σύντομες υπενθυμίσεις που θα εμφανίζονται σε μορφή μηνύματος δίπλα στα emails του.

Άλλη μια δυνατότητα που προστέθηκε στο Gmail είναι το Smart Reply, για πιο γρήγορη απάντηση στα μηνύματα, ενώ νέες λειτουργίες στις φορητές συσκευές, όπως οι ειδοποιήσεις υψηλής προτεραιότητας, θα μπορούν να ενημερώνουν για σημαντικά εισερχόμενα μηνύματα, χωρίς να χρειαστεί ο χρήστης να διακόπτει αυτό που κάνει εκείνη τη στιγμή. Επιπλέον, το Gmail θα αρχίσει να προτείνει το πότε να καταργήσετε την εγγραφή σας από ενημερωτικά δελτία (newsletters) ή προσφορές που έχουν πάψει να σας ενδιαφέρουν- ενώ θα υπάρχουν στο Gmail και νέες προειδοποιήσεις για δυνητικά επικίνδυνα μηνύματα που φτάνουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Υπάρχει επίσης μια νέα παράμετρος εμπιστευτικότητας (Confidential Mode), που επιτρέπει να ελέγχετε τον τρόπο προώθησης, αντιγραφής, λήψης ή εκτύπωσης του μηνύματός σας – πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο όταν πρόκειται για αποστολή ευαίσθητων πληροφορίες μέσω email, όπως φορολογικά ή ασφαλιστικά στοιχεία. Δίνει επίσης τη δυνατότητα να παράτασης της διάρκεια ζωής ενός μηνύματος μετά τον καθορισμένο χρόνο, «ώστε να σας βοηθήσει να διατηρήσετε τον έλεγχο των πληροφοριών σας».

Κάποιες από αυτές τις νέες ρυθμίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από σήμερα, καθώς θα εμφανίζονται σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες. Για να το κάνετε, μπορείτε να πάτε στα Settings (το σύμβολο στην πάνω δεξιά γωνία των εισερχομένων) και να επιλέξετε την εντολή «Try the new Gmail». Αν, στην πορεία, αποφασίσετε να επιστρέψετε στις παλιές ρυθμίσεις, πηγαίνετε ξανά στο ίδιο σημείο και επιλέξετε “Go back to classic Gmail.”