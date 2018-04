Μποϊκοτάζ από δεκάδες επιστήμονες στο νοτιοκορεατικό KAIST για έρευνες σε στρατιωτική Α.Ι.

Πάνω από 50 ερευνητές του χώρου της τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσαν μποϊκοτάζ στο κορυφαίο πανεπιστήμιο της Νότιας Κορέας, KAIST, επειδή άνοιξε αυτό που χαρακτηρίζουν εργαστήριο ερευνών σε όπλα τεχνητής νοημοσύνης μαζί με μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας.

Οι ερευνητές, προερχόμενοι από 30 χώρες, ανακοίνωσαν πως θα απέχουν από επισκέψεις στοKAIST, από τη φιλοξενία επισκεπτών από αυτό και από τη συνεργασία με τα ερευνητικά του προγράμματα μέχρι να δεσμευτεί πως δεν θα αναπτύξει όπλα τεχνητής νοημοσύνης χωρίς «ουσιώδη ανθρώπινο έλεγχο».

Το KAIST, όπως αναφέρει το Reuters, απάντησε γρήγορα, επισημαίνοντας πως δεν έχει «καμία πρόθεση να εμπλακεί στην ανάπτυξη θανατηφόρων αυτόνομων οπλικών συστημάτων και φονικών ρομπότ».

Επίσης, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Σουνγκ-Τσουλ Σιν είπε ότι το πανεπιστήμιο είναι ενήμερο για τους ηθικούς προβληματισμούς που προκύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας πως «διαβεβαιώνω για άλλη μια φορά ότι το KAIST δεν θα πραγματοποιήσει ερευνητικές δραστηριότητες σε βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, περιλαμβανομένων αυτόνομων όπλων που θα στερούνται ουσιώδους ανθρώπινου ελέγχου».

Το KAIST επισήμανε πως το νέο κέντρο ερευνών θα επικεντρωθεί στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για συστήματα διοίκησης και ελέγχου, πλοήγησης για μεγάλα μη επανδρωμένα υποβρύχια, «έξυπνη» εκπαίδευση σε αεροσκάφη και παρακολούθηση και αναγνώριση στόχων.

Ο Τόμπι Γουόλς, καθηγητής στο University of New South Wales στο Σίδνεϊ, που διοργάνωσε το μποϊκοτάζ, έκανε λόγο για επιτυχία όσον αφορά στη γρήγορη αντίδραση του πανεπιστημίου, ωστόσο σημείωσε πως πρέπει να μιλήσει με όλους όσους υπέγραψαν την επιστολή πριν ανακαλέσει το μποϊκοτάζ. Όπως είπε, το KAIST προέβη σε δύο σημαντικές δεσμεύσεις: Να μην αναπτύξει αυτόνομα όπλα και να διασφαλίσει τον ανθρώπινο έλεγχο- αν και πρόσθεσε ότι παραμένει ασαφές το πώς θα ασκείται τέτοιος έλεγχος σε ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο σε κατάδυση.

Η κορεατική αμυντική βιομηχανία Hanwha Systems και το KAIST (Korea Advanced Institute on Science and Technology) πραγματοποίησαν στις 20 Φεβρουαρίου την τελετή έναρξης λειτουργίας για το Research Center for the Convergence of National Defense and Artificial Intelligence: Ένα κέντρο έρευνας αντικείμενο του οποίου είναι η «σύγκλιση μεταξύ της εθνικής άμυνας και της τεχνητής νοημοσύνης».

Όπως είχε αναφέρει το KAIST τότε, το ινστιτούτο, σε συνεργασία με την κορεατική εταιρεία, θα «συμβάλει στην έρευνα πάνω στην εθνική άμυνα ενσωματώνοντας τεχνητή νοημοσύνη, που είναι μία από τις αναδυόμενες τεχνολογίες της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης (4ΙR)». Όπως τονίζει το KAIST, αυτή τη στιγμή ο τομέας της εθνικής άμυνας επιδιώκει την αξιοποίηση τεχνολογιών 4ΙR για ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πεδίων μάχης του μέλλοντος, στα οποία σημαντικότατο ρόλο παίζει η δικτύωση. «Ειδικότερα, ανεπτυγμένες χώρες ήδη αναπτύσσουν νέα όπλα, εφαρμόζοντας τεχνητή νοημοσύνη» σημειωνόταν σχετικά.

Το ζήτημα της ανάπτυξης αυτόνομων όπλων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν θανάσιμη βία από μόνα τους, πιθανώς χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη, αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά και αμφιλεγόμενα θέματα – τόσο από άποψης τεχνολογίας, όσο και ηθικής- όσον αφορά στην εξέλιξη της αμυντικής τεχνολογίας. Οι υπέρμαχοι της ανάπτυξης τέτοιων όπλων υποστηρίζουν πως θα μειώσουν τις ανθρώπινες απώλειες και τα κόστη των αμυντικών εξοπλισμών- ωστόσο οι πολέμιοί τους εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν πολύ πιο εύκολα σε μεγάλης κλίμακας συγκρούσεις, συν το ότι δεν θεωρείται απίθανο κάποια στιγμή να χαθεί ο έλεγχος των όπλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιστολή των επιστημόνων δημοσιοποιήθηκε εν όψει της επικείμενης συνάντησης στη Γενεύη από 123 χώρες- μέλη του ΟΗΕ σχετικά με το ζήτημα των θανατηφόρων αυτόνομων όπλων, που οι επικριτές τους χαρακτηρίζουν «φονικά ρομπότ».