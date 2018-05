Το «Platforms Project 2018» θα παρουσιαστεί και θα λειτουργήσει φέτος, από τις 17 έως τις 20 Μαΐου στον εκθεσιακό χώρο «Νίκος Κεσσανλής» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256, Αγ. Ιωάννης Ρέντης), με ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα ομιλιών, βίντεο και περφόρμανς από τις συμμετέχουσες ομάδες.

Ως κατεξοχήν «φυτώριο» των νέων καλλιτεχνών όπου ο πειραματισμός, η έρευνα αλλά και η διαμόρφωση καλλιτεχνικής ταυτότητας είναι το συνεχές ζητούμενο, ο εκθεσιακός χώρος της ΑΣΚΤ αποτελεί την ιδανική επιλογή για το «Platforms Project», στόχος του οποίου είναι η παρουσίαση της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής όπως αυτή εκφράζεται μέσα από ομαδικές πρωτοβουλίες καλλιτεχνών. Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του «Platforms Project 2018» έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.

Το «Platforms Project» παρουσιάζεται φέτος για έκτη συνεχόμενη χρονιά και έχει ως αντικείμενο την ενδεικτική χαρτογράφηση της εικαστικής δράσης, όπως αυτή παράγεται σήμερα στα πλαίσια ομαδικών πρωτοβουλιών νέων καλλιτεχνών στο διεθνές περιβάλλον της τέχνης, με την από κοινού αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα εικαστικά ερωτήματα.

Μετά από την πετυχημένη περσινή έκδοση του «Platforms Project – Independent Art Fair 2017», όπου παρουσιάστηκαν 42 πλατφόρμες από 17 χώρες και έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες θεατές να έρθουν σε επαφή με την ανεξάρτητη σκηνή και τις ομάδες καλλιτεχνών, το «Platforms Project 2018» θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη συνάντηση συλλογικοτήτων-πλατφορμών απ’ όλες τις προηγούμενες χρονιές. Μετά από την λήψη εκατοντάδων αιτήσεων από 24 χώρες στο ανοιχτό διαδικτυακό κάλεσμα, στο «Platforms Project 2018» θα συμμετέχουν 57 πλατφόρμες από 17 χώρες, 41 πόλεις και περισσότεροι από 600 καλλιτέχνες, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο network.

STATHIS DOGANIS

24hrs Project (Ελβετία), AC Institute, NYC ( ΗΠΑ), AKA x UAS ( Καναδάς), ALISN & Darling Pearls & Co ( Μ.Βρετανία), ARTIA GALLERY ( Ελλάδα), Αυτοβιογραφικά Συστήματα / Autobiographical Systems (Ελλάδα), Bcademie ( Ολλανδία), BEASTON Projects (Μ.Βρετανία), Binary art group (Κύπρος), Bureau d'Art et de Recherche ( Γαλλία), Candyland (Σουηδία), CAT project & cult story makers (Ελλάδα), Come alone don't call cops ( Ελλάδα & Γαλλία), Concrete Artifacts (Μ. Βρετανία), CUBE ART EDITIONS (Ελλάδα),DAILY TEMPORARY (Σουηδία), DAS ESSZIMMER – space for art+ (Γερμανία), DIENSTGEBÄUDE Art Space Zurich (Ελβετία), Ed Video (Καναδάς), EN FLO (Ελλάδα), EX-MÊKH (Ολλανδία), fragment S (Σουηδία), Fronteer (Μ. Βρετανία), Future Scenarios (Ολλανδία & Ελλάδα), Gallery ABC ( Ρωσία), ULJU-Brodac (Βοσνία – Ερζεγοβίνη), Ύλη[matter]HYLE (Ελλάδα), IDI Galleri (Σουηδία), International Fine Arts Consortium / IFAC Arts ( ΗΠΑ), IS-projects (Ολλανδία), kunstenaarsinitiatief |elders (Ολλανδία), Kunsthalle Graz (Αυστρία), LaLa Art Group (Ελλάδα), Library Gallery (Καναδάς), MATERIALIZED (Ελλάδα), METAPOLIS (Ελλάδα), Museum of Contemporary Cuts (ΗΠΑ), MUU Gallery (Φιλανδία), Ordinary beds, approaching the poetry through visual arts (Ελλάδα), ORIZONTAS GEGONOTON (Ελλάδα), Ormston House (Ιρλανδία), Post (Ελλάδα), RAMDOM (Ιταλία), ROSALUX (Γερμανία), SCOTTY (Γερμανία), Snehta Residency (Ελλάδα), space52 (Ελλάδα), SYN+ERGASIA (Ελλάδα), Tehnopaignion art group (Ελλάδα), THE M{}ESUM (Γερμανία), THE MILENA PRINCIPLE (Βέλγιο), The museum of forgetting (Σουηδία),transformer (ΗΠΑ), Underground Space Station (Καναδάς), VITAL SPACE (Ελλάδα), WATER: CASUS BELLI (Ελλάδα),YAFCA (Yearn to Abstract Form Cube Analysis) (Ελλάδα).

Επιδίωξη του «Platforms Project» είναι να αποτελέσει τον πυρήνα δημιουργίας και καταγραφής των πρωτοποριακών τάσεων στη τέχνη και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των πλατφορμών. Έτσι, το «Platforms Project» έχει δημιουργήσει, μέσα στα έξι χρόνια λειτουργίας του, ένα παγκόσμιο network από ανεξάρτητες καλλιτεχνικές ομάδες και χώρους σε άμεση επικοινωνία μεταξύ τους.





