Γιατί δεν πανικοβάλλονται οι επενδυτές ομολόγων;

Του Ανατόλι Καλέτσκι, επικεφαλής οικονομολόγος και πρόεδρος του Gavekal Dragonomics και συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Capitalism 4.0, The Birth of a New Economy» (Καπιταλισμός 4.0, Η γένεση μιας νέας οικονομίας)

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) αυξάνει τα επιτόκια, οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τόσο λαμπρές πριν από μερικούς μήνες, φαίνεται να γίνονται πιο ζοφερές.

Τα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο έχουν υποχωρήσει κοντά στα χαμηλά του Φεβρουαρίου, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη έχει αποδυναμωθεί στην Ευρώπη και στο μεγαλύτερο μέρος της Ασίας και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανά τον κόσμο κάνουν νευρικούς θορύβους. Είναι αυτά τα γεγονότα η αρχή του τέλους της παγκόσμιας οικονομικής επέκτασης ή οι πρόσφατες αναταράξεις στις αγορές αποτελούν απλώς λάθος συναγερμό;

