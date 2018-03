Νέα τουρκική Navtex σε περιοχή που περιλαμβάνει το Καστελόριζο

Navtex για τη δέσμευση περιοχής που περιλαμβάνει το Καστελόριζο εξέδωσε εκ νέου η Τουρκία, με στόχο τη διενέργεια άσκησης έρευνας και διάσωσης.

Με τη Navtex 0420/18, η Άγκυρα δεσμεύει την Τρίτη (27 Μαρτίου) χερσαία περιοχή στις επαρχίες Μούγλων και Αττάλειας, καθώς και θαλάσσια ζώνη νοτίως των επαρχιών αυτών, εντός της οποίας βρίσκεται και το Καστελόριζο.

Ακολουθεί η τουρκική Navtex:

«TURNHOS N/W : 0420/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 27 MAR 18 FROM 1000Z TO 1400Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 21.44 N - 029 08.88 E

35 39.64 N - 029 08.88 E

35 39.64 N - 029 59.60 E

36 12.92 N - 029 59.60 E

CAUTION ADVISED».