«Judy»: Η Ρενέ Ζελβέγκερ υποδύεται τη Τζούντι Γκάρλαντ

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Ρενέ Ζελβέγκερ υποδύεται τη Τζούντι Γκάρλαντ στη βιογραφική ταινία «Judy» και μόλις κυκλοφόρησε η πρώτη φωτογραφία της από τα γυρίσματα, στην οποία μοιάζει αρκετά με τη θρυλική ηθοποιό και τραγουδίστρια του Χόλυγουντ.

Στη φωτογραφία, η Ζελβέγκερ, μελαχρινή με κοντή κουπ, φορά ένα μαύρο λουλουδάτο έξωμο φόρεμα στο στυλ της δεκαετίας του ’60 και φαίνεται να τραγουδά κρατώντας ένα μικρόφωνο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρενέ Ζελβέγκερ θα τραγουδήσει σε μία ταινία. Το 2002, ενσάρκωσε την Ρόξι Χαρτ στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Chicago» και κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η ταινία τοποθετείται τον χειμώνα του 1968, τριάντα χρόνια μετά την ερμηνεία της Τζούντι Γκάρλαντ στην ταινία «Ο Μάγος του Οζ», η οποία την ανέδειξε σε μεγάλη σταρ του Χόλυγουντ. Το φιλμ παρακολουθεί την Γκάρλαντ, καθώς ετοιμάζεται για τις sold out εμφανίσεις της στο νυχτερινό κέντρο «The Talk of the Town». Τον επόμενο Ιούνιο, η Τζούντι Γκάρλαντ πέθανε.

Η ταινία δείχνει τη μάχη της χαρισματικής, αλλά εύθραυστης σταρ, με τους μάνατζερ, τον διαρκή αγώνα να βρίσκεται στο προσκήνιο και τη λαχτάρα της να είναι στο σπίτι με τα παιδιά της.

Επικεντρώνεται, επίσης, στη ρομαντική σχέση της με τον μουσικό Μίκι Ντινς, τον οποίο η Γκάρλαντ παντρεύτηκε μερικούς μήνες πριν από το θάνατό της, τον Ιούνιο του 1969, σε ηλικία 47 ετών.

Σκηνοθέτης της βιογραφικής ταινίας είναι ο Ρούπερτ Γκουλντ και το σενάριο υπογράφει ο Τομ Εντς του «The Crown». Συμπρωταγωνιστής της Ρενέ Ζελβέγκερ θα είναι ο Σερ Μάικλ Γκάμπον. Στην ταινία θα εμφανιστεί, επίσης, η Τζέσι Μπάκλεϊ.