Αυτόκλητη τιμωρία, διεστραμμένο παιχνίδι και οργισμένο παραλήρημα

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

gkoul@naftemporiki.gr



Αυτόκλητη τιμωρία, διεστραμμένο παιχνίδι, αυτοκαταστροφικό παραλήρημα, αγωνιώδης αλληγορία, χαώδης διεκδίκηση, δολοφονική υστερία, δελεαστική παγίδα, περιπετειώδης αναζήτηση και υπαίθρια σύγχυση χρωματίζουν τον κινηματογραφικό καμβά αυτής της εβδομάδας.

Βασισμένο στο βιβλίο του Μπράιαν Γκάρφιλντ, το αστυνομικό θρίλερ δράσης του Ιλάι Ροθ είναι ριμέικ του καλτ θρίλερ του 1974, σε σκηνοθεσία του Μάικλ Ουίνερ, με τον Τσαρλς Μπρόνσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον οποίο τώρα ανέλαβε ο Μπρους Ουίλις, πλαισιωμένος από τους Βίνσεντ Ντ' Ονόφριο, Ελίζαμπεθ Σου, Ντιν Νόρις, Κίμπερλι Ελίζ και Καμίλα Μορόνε. Μετά τη θανάσιμη επίθεση που δέχονται η γυναίκα του και η κόρη του, ένας χειρουργός, βλέποντας ότι η αστυνομία αδυνατεί να ανταποκριθεί στην έξαρση των βίαιων περιστατικών, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Καθώς οι ανώνυμοι φόνοι εγκληματιών αρχίζουν να κυριαρχούν στα ΜΜΕ, ο κόσμος αναρωτιέται αν αυτός ο θανάσιμος εκδικητής είναι ένας φύλακας άγγελος ή κάτι πολύ πιο νοσηρό.

«Δουλέψαμε σκληρά, για να προσεγγίσουμε την ιστορία με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει με το σημερινό κοινό. Τόσα έχουν αλλάξει στη χώρα. Η φαντασίωση, όμως, του να αντιμετωπίζεις το έγκλημα, να “καθαρίζεις” τους δρόμους από τα κακοποιά στοιχεία, παραμένει ίδια. Γι’ αυτό είναι τόσο δημοφιλείς οι ταινίες με σούπερ ήρωες: είναι η ίδια ιδέα, ότι, δηλαδή, συνηθισμένοι άνθρωποι έχουν τη δύναμη να σταματήσουν το έγκλημα, να πολεμήσουν το κακό» εξηγεί ο σκηνοθέτης.

Στο αστυνομικό θρίλερ μυστηρίου του Τζόνι Μάρτιν, με τους Καρλ Ούρμπαν, Αλ Πατσίνο και Μπρίτανι Σνόου, ένας πρώην αστυνομικός ντετέκτιβ συνεργάζεται με έναν ειδικό στα εγκληματικά προφίλ, για να εντοπίσουν έναν από τους πιο διάσημους και βίαιους κατά συρροή δολοφόνους, ο οποίος χρησιμοποιεί το παιχνίδι «κρεμάλα» στα διεστραμμένα εγκλήματά του.

Εστιάζοντας στα παιχνίδια της μοίρας, το αντιπολεμικό ισραηλινό δράμα του Σάμιουελ Μάοζ - με τους Λίορ Ασκενάζι, Σάρα Άντλερ, Γιόνατον Σιράι και Σίρα Χάας - ήταν υποψήφιο για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Μετά τον θάνατο του γιου του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, ένας πατέρας βουλιάζει σε αυτοκαταστροφικό παραλήρημα θυμού, βιώνοντας ένα αδιανόητο μπαράζ ανατροπών, το οποίο συναγωνίζεται σε σουρεαλισμό τις στρατιωτικές εμπειρίες του παιδιού του.

Στην πρώτη συμπαραγωγή Ελλάδας και Δανίας, ο Γαβριήλ Τζάφκας σκηνοθετεί την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, δημιουργώντας ένα αλληγορικό και αγωνιώδες δράμα με τους Νέελ Ρόνχολτ, Γιενς Σέτερ Λάσεν, Βίμπεκε Χάστρουπ και Όλαφ Γιοχάνεσεν. Μία νεόνυμφη προετοιμάζει κρυφά από τον σύζυγο της το γαμήλιο ταξίδι τους. Όλα πηγαίνουν καλά, μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι το σχέδιό της βλάπτει την αγάπη τους και τη μετατρέπει σε φόβο.

Η βιογραφική μαύρη κωμωδία του Αρμάντο Ιανούτσι - με τους Τζέφρι Τάμπορ, Στιβ Μπουσέμι, Πάντι Κόνσινταϊν και Σάιμον Ράσελ Μπιλ - σατιρίζει το πολιτικό κλίμα στη Ρωσία της δεκαετίας του ’50, εξιστορώντας τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν λίγες ημέρες πριν από την κηδεία του στυγερού δικτάτορα Τζόζεφ Στάλιν, καθώς όσοι τον περιστοίχιζαν έκαναν τα πάντα, για να κατακτήσουν την πολυπόθητη θέση του ως γενικού γραμματέα του Κομουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης.

«Ο θάνατος του Στάλιν μπορεί να συνέβη 60 χρόνια πριν, όμως προσφέρει πολλά σημαντικά μαθήματα για την πολιτική τού σήμερα» τονίζει ο σκηνοθέτης. «Είχα αρχίσει να συζητώ να γυρίσω την ταινία δύο ή τρία χρόνια πριν, όταν κανείς δεν ήξερε για το Brexit ή για τον Τραμπ. Εκείνη την περίοδο, αναζητούσα διακαώς να καταπιαστώ με κάτι, που να έχει να κάνει με τη δικτατορία, τον ολοκληρωτισμό και το πώς γενικά μια χώρα μπορεί να τρομοκρατηθεί από μια προσωπικότητα μόνο, χωρίς να είναι απαραίτητα χαρισματική, φτάνει να έχει έναν κύκλο χειραγώγησης. Φυσικά και δεν υπήρχε εξαρχής σκοπός να υπάρξει παραλληλισμός με την εκλογή του Τραμπ και το Brexit, αλλά, εντέλει, κατέληξε να υφίσταται μια ενδιαφέρουσα ηχώ στην ταινία».

«Mom and dad»

Ένα κορίτσι και ο μικρός της αδελφός πρέπει να επιβιώσουν σε ένα άγριο 24ωρο, κατά το οποίο μια μαζική υστερία άγνωστης προέλευσης ωθεί τους γονείς να θέλουν να σκοτώσουν τα παιδιά τους, στην κωμωδία τρόμου του Μπράιαν Τέιλορ, με τους Νίκολας Κέιτζ, Σέλμα Μπλερ και Αν Γουίντερς.

«Do it yourself»

Ένας μικροαπατεώνας συμφωνεί να πρωταγωνιστήσει σε ένα viral βίντεο, που έχει σκοπό να αποκαταστήσει τη δημόσια εικόνα ενός παράνομου επιχειρηματία, στην αστυνομική μαύρη κωμωδία του Δημήτρη Τσιλιφώνη. Όταν αντιλαμβάνεται ότι οι συνεργοί του πρόκειται να τον σκοτώσουν, έχει μερικές μόνο ώρες για να αποδράσει από το στούντιο ταινιών πορνό, όπου είναι παγιδευμένος. Παίζουν οι Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Μάκης Παπαδημητρίου, Πάνος Κορώνης, Μυρτώ Αλικάκη, Αργύρης Ξάφης, Χρήστος Λούλης και Θέμις Πάνου.

Βραβευμένη σε τέσσερα διεθνή Φεστιβάλ, η περιπέτεια κινουμένων σχεδίων του Έσμπεν Τοφτ Γιάκομπσεν παρακολουθεί έναν μικρό κούνελο, ο οποίος, όταν η μητέρα του εξαφανίζεται, ξεκινά ένα δύσκολο ταξίδι, για να τη βρει. Στη διαδρομή, συναντά παράξενα πλάσματα, αξιολάτρευτους συμμάχους και τρομερές δυσκολίες, καταφέρνοντας να φτάσει στο βασίλειο του πιο ισχυρού αντιπάλου του.

Η κωμωδία κινουμένων σχεδίων των Πατρίκ Ιμπέρ και Μπέντζαμιν Ρένερ αποδεικνύει ότι η ζωή στην ύπαιθρο δεν είναι πάντα τόσο ειρηνική και ήσυχη, ειδικά όταν, σε μία φάρμα, μια αλεπού κάνει τη μαμά σε μια ομάδα από κοτοπουλάκια, ένα κουνέλι νομίζει ότι είναι πελαργός και μια πάπια θέλει να γίνει ο Άγιος Βασίλης.