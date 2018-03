Βραβεία Σεζάρ: «120 Χτύποι το Λεπτό» στα γαλλικά «Όσκαρ»

Το γαλλικό δράμα του Ρομπέν Καμπιγιό «120 Χτύποι το Λεπτό» αναδείχθηκε καλύτερη ταινία στην 43η τελετή απονομής των βραβείων Σεζάρ. Η τελετή των «Όσκαρ» του γαλλικού κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, δύο ημέρες πριν από την απονομή των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Υμνώντας τη συλλογικότητα, τον αγώνα προς έναν κοινό σκοπό και την αγάπη χωρίς όρια, η ταινία του Καμπιγιό, η οποία οδηγούσε την κούρσα των Σεζάρ με 13 υποψηφιότητες, κατάφερε να κερδίσει έξι βραβεία, ανάμεσά τους και αυτά των Καλύτερης Ταινίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Πρωτοεμφανιζόμενου Ηθοποιού.

Η ιστορία τής ταινίας εκτυλίσσεται στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Το AIDS έχει κοστίσει αμέτρητες ζωές, και οι ακτιβιστές της Act Up στο Παρίσι πολλαπλασιάζουν τις δράσεις τους, προκειμένου να ανατρέψουν τη γενική αδιαφορία. Ένας νεοφερμένος στην ομάδα συγκλονίζεται από τη δυναμικότητα ενός από τα ιδρυτικά μέλη της οργάνωσης, που ξοδεύει τις τελευταίες του δυνάμεις στη μάχη ενάντια στο κράτος και τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Η ταινία του Αλμπέρ Ντιποντέλ «Au Revoir là-Haut» ακολούθησε με 5 βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό της Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Η μεγάλη έκπληξη της τελετής απονομής στα βραβεία Σεζάρ, ήταν η ταινία του Ιμπέρ Σαρουέλ «Petit Paysan», η οποία απέσπασε 3 βραβεία, ανάμεσά τους και αυτά των Α΄ Ανδρικού και Β΄ Γυναικείου Ρόλου.





MAGHERINI MARIE PIERRE

MAGHERINI MARIE PIERRE

Η Μαριόν Κοτιγιάρ έδωσε το τιμητικό βραβείο Σεζάρ στην Πενέλοπε Κρουζ, αποκαλώντας την «έμπνευση με φωτεινή παρουσία», ενώ ο σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος ζήτησε από το κοινό να σηκωθεί όρθιο για να την υποδεχτεί, δήλωσε πως ήταν «τεράστιο προνόμιο» να δουλέψει μαζί της όλα αυτά τα χρόνια και σε τόσες ταινίες. Η 43χρονη Κρουζ, αφού ευχαρίστησε την Γαλλική Ακαδημία, ανέφερε πως θαυμάζει το πώς η γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία προστατεύει τις ταινίες της αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει τους γυναικείους χαρακτήρες.



Τα βραβεία



Καλύτερη Ταινία

«120 Χτύποι το Λεπτό»

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Αλμπέρ Ντιποντέλ - «Au revoir là-haut»

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Ζαν Μπαλιμπάρ - «Barbara»

A΄ Ανδρικός Ρόλος

Σουάν Αρλό - «Petit Paysan»

Καλύτερη Πρωτοεμφανιζόμενη Ηθοποιός

Καμίλια Ζορντάνα - «Le Brio»

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός

Ναϊέλ Περέζ Μπισκαγιάρ - «120 Χτύποι το Λεπτό»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Σάρα Ζιροντό - «Petit Paysan»

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Αντουάν Ράιναρτς - «120 Χτύποι το Λεπτό»

Καλύτερο Σκηνοθετικό Ντεμπούτο

«Petit Paysan» - Ιμπέρ Σαρουέλ

Καλύτερη Φωτογραφία

«Au revoir là-haut»

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Αλμπέρ Ντιποντέλ, Πιερ Λεμέτρ - «Au revoir là-haut»

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Ρομπέν Καμπιγιό - «120 Χτύποι το Λεπτό»

Καλύτερα Κοστούμια

«Au revoir là-haut»

Καλύτερα Σκηνικά

«Au revoir là-haut»

Καλύτερο Μοντάζ

«120 Χτύποι το Λεπτό»

Καλύτερος Ήχος

«Barbara»

Καλύτερη Μουσική

Αρνό Ρεμποτινί - «120 Χτύποι το Λεπτό»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

«Χωρίς Αγάπη» - Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Le Grand Méchant Renard et Autres Contes»

Καλύτερη Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Pépé le Morse»

Καλύτερη Μικρού Μήκους Ταινία

«Les Bigorneaux»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«I Am Not Your Negro» - Ραούλ Πεκ

Τιμητικό βραβείο Σεζάρ

Πενέλοπε Κρουζ