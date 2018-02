38 Νομπελίστες κατά Ερντογάν

«Μέχρι η Τουρκία να απελευθερώσει τους συλληφθέντες συγγραφείς και να επανέλθει σε καθεστώς δικαίου, δεν μπορεί να υποστηρίζει ότι είναι μέλος του ελεύθερου κόσμου», γράφουν 38 Νομπελίστες, σε ανοικτή επιστολή που δημοσιεύει η Guardian.



Η καταδίκη των συγραφέων Αχμέτ και Μεχμέτ Αλτάν σε ισόβια κάθειρξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε πολλές χώρες και οι νομπελίστες στην επιστολή τους υπενθυμίζουν στον Τούρκο Πρόεδρο ότι ήδη είναι υπόλογος για το γεγονός ότι «τα περιθώρια για δημοκρατικές συζητήσεις στην Τουρκία έχουν συρρικνωθεί επικίνδυνα».



Την επιστολή υπογράφουν οι νομπελίστες:

Svetlana Alexievich, Philip W Anderson, Aaron Ciechanover, JM Coetzee, Claude Cohen-Tannoudji, Elias J Corey, Gerhard Ertl, Albert Fert, Edmond H Fischer, Andrew Z Fire, Andre Geim, Sheldon Glashow, Serge Haroche, Leland H Hartwell, Oliver Hart, Richard Henderson, Dudley Herschbach, Avram Hershko, Roald Hoffmann, Robert Huber, Tim Hunt, Kazuo Ishiguro, Elfriede Jelinek, Eric S Maskin, Hartmut Michel, Herta Müller, VS Naipaul, William D Phillips, John C Polanyi, Richard J Roberts, Randy W Schekman, Wole Soyinka, Joseph Stiglitz, Thomas C Südhof, Jack W Szostak, Mario Vargas Llosa, J Robin Warren, Eric F Wieschaus.