Κέντρο ερευνών στη Νότια Κορέα για οπλικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης

Η κορεατική αμυντική βιομηχανία Hanwha Systems και το KAIST (Korea Advanced Institute on Science and Technology) πραγματοποίησαν στις 20 Φεβρουαρίου την τελετή έναρξης λειτουργίας για το Research Center for the Convergence of National Defense and Artificial Intelligence: Ένα κέντρο έρευνας αντικείμενο του οποίου είναι η «σύγκλιση μεταξύ της εθνικής άμυνας και της τεχνητής νοημοσύνης».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του KAIST, το ινστιτούτο, σε συνεργασία με την κορεατική εταιρεία, θα «συμβάλει στην έρευνα πάνω στην εθνική άμυνα ενσωματώνοντας τεχνητή νοημοσύνη, που είναι μία από τις αναδυόμενες τεχνολογίες της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης (4ΙR)». Όπως τονίζει το KAIST, αυτή τη στιγμή ο τομέας της εθνικής άμυνας επιδιώκει την αξιοποίηση τεχνολογιών 4ΙR για ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πεδίων μάχης του μέλλοντος, στα οποία σημαντικότατο ρόλο παίζει η δικτύωση. «Ειδικότερα, ανεπτυγμένες χώρες ήδη αναπτύσσουν νέα όπλα, εφαρμόζοντας τεχνητή νοημοσύνη» σημειώνεται σχετικά.

Το κέντρο έρευνας έχει επιλέξει τέσσερα βασικά projects: Συστήματα διοίκησης και λήψης αποφάσεων βασιζόμενα στην ΑΙ, αλγόριθμοι πλοήγησης για μεγάλου μεγέθους μη επανδρωμένα υποβρύχια, «έξυπνα» συστήματα εκπαίδευσης αεροσκαφών με τεχνητή νοημοσύνη και «έξυπνη» τεχνολογία παρακολούθησης και αναγνώρισης αντικειμένων με τεχνητή νοημοσύνη.

Το ζήτημα της ανάπτυξης αυτόνομων όπλων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν θανάσιμη βία από μόνα τους, πιθανώς χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη, αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά και αμφιλεγόμενα θέματα – τόσο από άποψης τεχνολογίας, όσο και ηθικής- όσον αφορά στην εξέλιξη της αμυντικής τεχνολογίας. Δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν λόγο για μια πραγματική επανάσταση στον χώρο της στρατιωτικής τεχνολογίας, μετά τα πυρηνικά όπλα και την πυρίτιδα. Ήδη θεωρείται πως είναι σε εξέλιξη μια «κούρσα» μεταξύ χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα για την ανάπτυξη στρατιωτικών τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, από τεχνολογίες που επιτρέπουν την κοινή δράση σμηνών από drones μέχρι υπερεξελιγμένα μη επανδρωμένα σκάφη, χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε πυραύλους κ.α.

Οι υπέρμαχοι της ανάπτυξης τέτοιων όπλων υποστηρίζουν πως θα μειώσουν τις ανθρώπινες απώλειες και τα κόστη των αμυντικών εξοπλισμών- ωστόσοι οι πολέμιοί τους εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν πολύ πιο εύκολα σε μεγάλης κλίμακας συγκρούσεις- συν το ότι δεν θεωρείται απίθανο κάποια στιγμή να χαθεί ο έλεγχος των όπλων τεχνητής νοημοσύνης. Κατά καιρούς ειδικοί του χώρου έχουν απευθύνει εκκλήσεις για επιβολή περιορισμών στην ανάπτυξή τους: Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ανοικτή επιστολή το 2015 από 1.000 ακαδημαϊκούς, ερευνητές, και γνωστές προσωπικότητες του χώρου της επιστήμης και της τεχνολογίας (Στίβεν Χόκινγκ, Έλον Μασκ κ.α.) που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας κούρσας εξοπλισμών η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τα αυτόνομα όπλα να εξελιχθούν στα «καλάσνικοφ» του αύριο- εξαιρετικά φονικά όπλα τα οποία θα μπορούν να φτάσουν στα χέρια τρομοκρατών, δικτατόρων κ.α. σχετικά εύκολα από άποψης κόστους και υλικών (εν αντιθέσει πχ με τα πυρηνικά όπλα).