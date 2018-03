Σκληρή διδαχή παράδοξων συμβολισμών

Εξερευνώντας απαξιωμένες βιομηχανικές μορφολογίες, τις οποίες απαλλάσσει από την οποιαδήποτε χρηστική τους διάσταση, για να αναδείξει την αισθητική τους αξία αποσταγμένη, ο εικαστικός Αντώνης Χαλυβίδης παρουσιάζει τη δεύτερη ατομική του έκθεση γλυπτικής, με τίτλο «Cruel tutelage» (Σκληρή διδαχή), που εγκαινιάζεται στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, την Πέμπτη 1 Μαρτίου, στις 7.30 το απόγευμα.

Μιλώντας για την έκθεση -η οποία περιλαμβάνει μία σειρά εννέα γλυπτών, συνοδεύεται από κείμενο της Άννας Στρούλια και θα διαρκέσει έως τις 14 Απριλίου- ο Αντώνης Χαλυβίδης επισημαίνει: «Η κριτική σκέψη εξυπηρετεί την ανάγκη μου για διαρκή τροφοδότηση του νου. Με ετερόκλητου εύρους εμπειρίες ζωής, στις οποίες κυριάρχησε μια ατμόσφαιρα συνεχούς διδαχής, διοχετεύω πλέον τις μνήμες από αυτές τις εμπειρίες σε μια γενεσιουργό δράση».

Σε πολλαπλά επίπεδα

Γεννημένος το 1978, στην Αθήνα, και πρώην πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, ο Αντώνης Χαλυβίδης είναι απόφοιτος του State University of New York at New Paltz (BFA hons) και του Γ΄ εργαστηρίου Γλυπτικής (Γ. Χουλιαρά, Α. Λίτη) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Δύο γλυπτά του είναι τοποθετημένα σε δημόσιο χώρο στο Μονοπάτι της Αρκούδας στο Μέτσοβο, ενώ άλλο ένα, βραβευμένο, βρίσκεται σε μόνιμη έκθεση στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. Τα έργα του έχουν εκτεθεί στην Νέα Υόρκη, το Βέλγιο και την Ελλάδα.

Όταν πρωτοδεί κανείς τα έργα του Αντώνη Χαλυβίδη, φτιαγμένα από κατεξοχήν βιομηχανικά υλικά, ίσως βιαστεί να τα κατατάξει στην κατηγορία των μοντέρνων γλυπτών. Όμως, κοιτάζοντάς τα προσεκτικότερα, θα διαπιστώσει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι, στην πραγματικότητα, οι αναγνώσεις τους κινούνται σε πολλαπλά, διαφορετικά και όχι κατ’ ανάγκην συμβατά επίπεδα.

Εκ πρώτης, πρόκειται για γλυπτά κινητικά. Στο «Victoire», μια άλλη εκδοχή της Νίκης της Σαμοθράκης, η κίνηση είναι κυματοειδής. Στο «Αγάπη μόνο», η κίνηση των χαρτονομισμάτων σε σχήμα καρδιάς γίνεται πρόσκληση: «Φέρε τα λεφτά!». Όσο για το «Pet alarm», το γλυπτό εσωτερικού χώρου που ο καλλιτέχνης προτείνει ως ιδανικό ξυπνητήρι για το αγαπημένο σας κατοικίδιο, η κίνηση παράγει ήχο.

Ποια είναι, λοιπόν, η κατεύθυνση αυτής της παράδοξης γλυπτικής; Και σε ποια σκληρή διδαχή (Cruel tutelage) αναφέρεται, μέσω των γλυπτών του, ο Αντώνης Χαλυβίδης; Η ζωή του ιπτάμενου, ως πρώην πιλότου, είναι ένα στοιχείο που διατρέχει τα έργα του. Τη βρίσκουμε στα υλικά που χρησιμοποιεί (μέρη κινητήρα jet), στις φόρμες, στην αίσθηση. Η «Ιπτάμενη ζωή» αναφέρεται στην αντιφατικότητα της ζωής του πιλότου, μιας ζωής που κινείται ανάμεσα στο glamour (επιχρυσωμένα πτερύγια) και τη θυσία.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, λοιπόν, βρίσκεται ο συμβολισμός, ενισχυμένος, όμως, με μια γερή δόση χιούμορ. Η ματιά του Αντώνη Χαλυβίδη εντοπίζει απλές καθημερινές πρακτικές που περνούν απαρατήρητες, τις οποίες αναδεικνύει με παράδοξο τρόπο. Αλήθεια, εσείς έχετε μηχανή χαϊδέματος για την εικόνα σας ή μόνο τη φιλάτε; («Καλλιπάρθενος»).

Είναι αυτό το ιδιότυπο χιούμορ, η ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε τίτλο και κάθε γλυπτό, που φέρνει τον Αντώνη Χαλυβίδη πολύ κοντύτερα στη σύγχρονη αισθητική καλλιτεχνών, όπως ο Duchamp ή ο Nauman, παρά σε μοντέρνους κινητικούς γλύπτες. Γιατί, πράγματι, ο Χαλυβίδης παίζει εξίσου με τα υλικά, όσο και με τη γλώσσα. Το «Real gone» (φευγάτος) αναφέρεται τόσο στον αέρα, όσο και σε μια φευγαλέα ιδέα, ενώ το «Recruitement» οπτικοποιεί τη διαδικασία στρατολόγησης, μια διαδικασία, κατά την οποία οι υποψήφιοι περνούν από κόσκινο, από μεγεθυντικό φακό, προκειμένου να επιλεχθούν οι κατάλληλοι.

Τέλος, σε ένα τρίτο, αλλά εξίσου σημαντικό επίπεδο, η δουλειά του Χαλυβίδη δοξάζει την ομορφιά της μηχανής, επιχειρώντας να ξαναβρεί σε αυτήν την αρμονία της φύσης. Η κίνηση των γλυπτών του είναι μια κίνηση οργανική, όχι μηχανική, κίνηση που κάνει τα γλυπτά του να μοιάζουν ότι αναπνέουν. Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο καλλιτέχνης: «Αναζητώ την ομορφιά σε μέρη υπεράνω υποψίας».

Πληροφορίες

Αίθουσα Τέχνης Αθηνών: Γλύκωνος 4 - πλατεία Δεξαμενής, Αθήνα, τηλ.: 210 7213938. Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη - Παρασκευή: 11:00 - 14:30 και 18:00 - 21:00, Σάββατο: 11:00 - 14:30.

