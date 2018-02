Το Snapchat υπόσχεται νέο update μετά από αίτημα χρηστών που αντιδρούν στο νέο redesign

Σε αίτηση χρηστών που είχε υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας Change.org, με την οποία ζητούσαν ανάκληση των αλλαγών που έγιναν στο πλαίσιο του τελευταίου redesign, ανταποκρίθηκε το Snapchat την Τρίτη.

Το Snapchat στην απάντησή του υποσχέθηκε να κυκλοφορήσει ένα νέο update στις προσεχείς εβδομάδες, το οποίο θα «κάνει ευκολότερη την εύρεση των Stories», επιτρέποντας μιας πιο «customized» εμπειρία για τους χρήστες του. Ωστόσο, δεν ξεκαθαρίζεται εάν αυτό σημαίνει πως θα ανακληθεί η προηγούμενη έκδοση της εφαρμογής.

Όπως αναφέρει το Reuters, την αίτηση, με τίτλο «Remove the new Snapchar Update», έχουν υπογράψει πάνω από 1,2 εκατ. χρήστες μέχρι τώρα. Όπως υποστηρίζεται σε αυτήν, το νέο update της εφαρμογής έχει κάνει πιο δύσκολη τη χρήση πολλών λειτουργιών: «Η αίτηση αυτή σκοπεύει να βοηθήσει στο να πειστεί η Snap Inc να αλλάξει την εφαρμογή πίσω στη βασική μορφή της, πριν το νέο update του 2018» αναφέρεται σχετικά.

«Κατανοούμε απόλυτα ότι το νέο Snapchat φάνηκε δύσχρηστο για πολλούς. Βάζοντας τα πάντα από τους φίλους σας σε ένα μέρος, σκοπός μας ήταν να κάνουμε ευκολότερο να διασυνδέεστε με αυτούς για τους οποίους νοιάζεστε περισσότερο. Η νέα σελίδα Friends θα προσαρμόζεται σε εσάς και θα γίνεται πιο “έξυπνη” με το πέρασμα του χρόνου, αντικατοπτρίζοντας αυτούς με τους οποίους είναι πιο πιθανό να κάνετε “Snapping” εκείνη τη στιγμή. Αυτή η ίδια εξατομίκευση ισχύει και στο νέο Discover, που θα προσαρμόζεται σε εσάς όσο περισσότερο το χρησιμοποιείται» αναφέρεται στην απάντηση του Snapchat.

«Αρχίζοντας σύντομα με το iOS, και με το Android στις προσεχείς εβδομάδες, εμφανίζουμε tabs στο Friends και το Discover, που θα κάνουν ευκολότερο να βρίσκεται τα Stories που θέλετε, όταν τα θέλετε. Όταν λάβετε το update, θα μπορείτε να ξεχωρίζετε πράγματα όπως τα Stories, τα Group Chats και τα Subscriptions, επιτρέποντάς σας να παραμετροποιείτε περισσότερο την εμπειρία σας στην εφαρμογή. Αυτή η νέα βάση είναι μόλις η αρχή, και θα ακούμε πάντα προσεκτικά για να βρίσκουμε νέους τρόπους να κάνουμε την υπηρεσία καλύτερη για όλους».