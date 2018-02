«Κόκκινος» και τυπικά ο Μπράουν

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι από σήμερα (22/02) ο Μπόμπι Μπράουν.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι την απόκτηση του Αμερικανού «μπόμπερ» μέχρι το τέλος της περιόδου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο διάστημα αυτό θα λαμβάνει 50.000 δολάρια το μήνα.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Μπόμπι Μπράουν. Ο έμπειρος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η πειραϊκή ΚΑΕ και αμέσως μετά παραθέτει το βιογραφικό του 34χρονου άσου:

Το who is who του Μπόμπι Μπράουν

Hμ. Γεν.: 24/09/1984

Τοπ. Γεν.: Λος Άντζελες (ΗΠΑ)

Ύψος: 1.88

Πρ. Ομάδες: Fullerton State (2003-07), Alba Berlin (2007–2008), Sacramento Kings (2008–2009), Minnesota Timberwolves (2009), Νew Orleans Hornets (2009–2010), Los Angeles Clippers (2010), Asseco Prokom Gdynia (2010), ΑΡΗΣ (2010–2011), EWE Baskets Oldenburg (2011–2012), Montepaschi Siena (2012–2013), Dongguan / Shenzhen Leopards (2013–2016), Besiktas Sompo Japan (2016), Houston Rockets (2016–2018)



Ομαδικές Διακρίσεις

-Πρωταθλητής Ιταλίας 2013 με την Σιένα

-Κύπελλο Ιταλίας 2013 με την Σιένα

-Πρωταθλητής Γερμανίας (2008) με την Άλμπα

Ατομικές Διακρίσεις

- Alphonso Ford Trophy (πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα το 2013) με την Σιένα

- Πρώτος σκόρερ του Γερμανικού πρωταθλήματος (2012) Όλντεμπουργκ