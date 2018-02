Σαγηνευτικός και πολυπολιτισμικός χορός από τον Άκραμ Καν

Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους χορευτές και χορογράφους στον κόσμο, ο Άκραμ Καν, επέλεξε την ελληνική λέξη «ξένος» για το νέο του σόλο, με τίτλο «Xenos», που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, για έξι sold out παραστάσεις, από τις 21 έως τις 27 Φεβρουαρίου -εκτός από 24 Φεβρουαρίου, στις 8.30 το βράδυ.

Κατάκ, σύγχρονος χορός, ξεσηκωτικοί ρυθμοί και μουσικές του κόσμου συνθέτουν το σαγηνευτικό σύμπαν του Άκραμ Καν, τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε για τελευταία φορά να χορεύει σε μεγάλης διάρκειας παραγωγή.

Εκεί, όπου η ανθρωπότητα εξακολουθεί να βρίσκεται σε απορία και σύγχυση

Στην παράσταση «Xenos», ο Άκραμ Καν και η παγκοσμίου κλάσης ομάδα συνεργατών του αντλούν υλικό από τα γεγονότα του 20ού αιώνα, φέρνοντας στην επιφάνεια τις εμπειρίες των αποικιακών στρατευμάτων στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο ίδιος εξηγεί: «Θα διερευνήσω συγκεκριμένα ερωτήματα, με τα οποία έρχομαι καθημερινά αντιμέτωπος ολοένα και περισσότερο, σαν μια σκιά που με ακολουθεί διαρκώς, που με στοιχειώνει, που μου ψιθυρίζει… Χρειάζεται να αφηγούμαστε τις ιστορίες άλλων ανθρώπων, όταν αυτοί έχουν χαθεί; Ποιοι είναι οι “άλλοι” άνθρωποι; Μήπως, τελικά, τις ιστορίες για τα ανθρώπινα ταξίδια τις αφηγούμαστε, τις επαναφηγούμαστε και τις αφηγούμαστε ξανά και ξανά, ώστε να μάθουμε, επιτέλους, από τα λάθη μας; Ποιοι είμαστε “εμείς”, ένα σύνολο ή πολλά επιμέρους άτομα; Τι είναι αυτό που μας καθιστά ανθρώπους; Εξακολουθούμε να είμαστε άνθρωποι;»

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πάνω από 4 εκατομμύρια άντρες, που δεν ήταν λευκοί, υπηρέτησαν στους στρατούς της Ευρώπης και της Αμερικής. Περίπου 1,5 εκατομμύριο από αυτούς προέρχονταν από την Ινδία, ως επί το πλείστον χωρικοί - πολεμιστές από τη Βόρεια και Βορειοδυτική Ινδία, που πολέμησαν και πέθαναν στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Οι ιστορίες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι τέθηκαν στην υπηρεσία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, εκτοπισμένοι από τις πατρίδες και τις κουλτούρες τους, παρέμεναν μέχρι πρόσφατα στο σκοτάδι.

Το κινητικό λεξιλόγιο του Άκραμ Καν ισορροπεί μεταξύ του κλασικού κατάκ και του σύγχρονου χορού. Ο «Xenos» βρίσκεται στο όριο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, παρελθόντος και παρόντος, μυθολογίας και τεχνολογίας, εκεί όπου η ανθρωπότητα εξακολουθεί να βρίσκεται σε απορία και σύγχυση.

Με βαθιές ρίζες σε έναν αρχαίο πολιτισμό

Ο Άκραμ Καν γεννήθηκε στο Ουίμπλετον του Λονδίνου, όμως η οικογένειά του προερχόταν από την Ντάκα του Μπαγκλαντές. Σε ηλικία επτά ετών, άρχισε να σπουδάζει την κλασική φόρμα του νοτιοασιατικού χορού κατάκ, με τον Sri Pratap Pawar, που αργότερα έγινε ο μέντοράς του. Με βαθιές ρίζες σε έναν αρχαίο πολιτισμό που διδάχτηκε από μικρός και όντας χαρακτηριστικός εκπρόσωπος μιας γενιάς μεταναστών που κλήθηκαν να ενστερνιστούν το δυτικό πρόσωπο της χώρας όπου μεγάλωσαν, χωρίς να ξεχνούν από πού προέρχονται, ο Άκραμ Καν συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός νέου βρετανικού πολιτιστικού γίγνεσθαι στις δεκαετίες του 1990 και του 2000.

Αυθεντικός και ευρηματικός, με στυλ που ενσωματώνει και, ταυτόχρονα, αντιπαραβάλλει το ινδικό κατάκ με τον σύγχρονο χορό, με ένα μεγάλο πλέον σώμα έργου να σηματοδοτεί την πορεία του στις σκηνές του κόσμου τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια, ο διάσημος χορευτής και χορογράφος έχει το ταλέντο να μαγνητίζει το βλέμμα των θεατών, όπου κι αν βρεθεί, χάρη στον δεξιοτεχνικό, σαγηνευτικό και πολυπολιτισμικό χορό του.

Στα δεκατρία του, έλαβε μέρος στην παραγωγή της «Μαχαμπαράτα» από τη Shakespeare Company του Peter Brook, με την οποία περιόδευσε σε όλο τον κόσμο, από το 1987 μέχρι το 1989. Επίσης, εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκδοχή που προβλήθηκε το 1988.

Άλλοτε εμφανίζεται μόνος και άλλοτε μοιράζεται τη σκηνή με καλλιτέχνες από διαφορετικά ιδιώματα του χορού. Μια σημαντική στιγμή της καριέρας του ήταν η δημιουργία μέρους της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, το 2012, για την οποία απέσπασε τον ομόφωνο έπαινο κοινού και κριτικών. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Laurence Olivier, με Bessie Award, με το εξαιρετικά σημαντικό ISPA (International Society for the Performing Arts) Distinguished Artist Award και με πολυάριθμα άλλα βραβεία.

Παράλληλη δράση

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου: μετά την παράσταση, συζήτηση του κοινού με τους συντελεστές της.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία - χορογραφία - ερμηνεία: Akram Khan, σκηνογραφία: Mirella Weingarten, σχεδιασμός φωτισμών: Michael Hulls, σχεδιασμός κοστουμιών: Kimie Nakano, πρωτότυπη μουσική επένδυση: Vincenzo Lamagna, δραματουργία: Ruth Little, συγγραφή κειμένων: Jordan Tannahill, διεύθυνση προβών: Mavin Khoo, χορευτής: Akram Khan.



Μουσικοί: Nina Harries, Andrew Maddick, B. C. Manjunath, Tamar Osborn, Aditya Prakash, παραγωγή: Farooq Chaudhry, βοηθός παραγωγής: Lindsey Dear, τεχνική διεύθυνση: Richard Fagan, τεχνικός συντονισμός: John Valente, διεύθυνση σκηνής: Marek Pomocki, μηχανικός φωτισμών: Stéphane Déjours, ηχοληψία: Julien Deloison, διεύθυνση πρότζεκτ/περιοδείας: Mashitah Omar, ανάθεση του 14 - 18 NOW, του καλλιτεχνικού προγράμματος του Ηνωμένου Βασιλείου για την εκατονταετηρίδα από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η παραγωγή του έργου έγινε στη διάρκεια καλλιτεχνικής φιλοξενίας (residency) στο The Grange (Χάμσαϊρ, Αγγλία) και στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: λεωφ.Συγγρού 107 - Αθήνα, τηλ.: 210 9005800. Τιμές εισιτηρίων: κανονικό: 7, 15, 25, 30, 36 ευρώ, μειωμένο, φίλος, μικρή παρέα (5 - 9 άτομα): 12, 20, 24, 29 ευρώ, μεγάλη παρέα (10+ άτομα): 11, 18, 21, 25 ευρώ, κάτοικος γειτονιάς: 11, 18, 21, 25 7 ευρώ, ΑΜΕΑ - άνεργοι: 5 ευρώ, συνοδός ΑΜΕΑ: 10 ευρώ. Πώληση εισιτηρίων: ταμείο Στέγης (Δευτέρα - Κυριακή: 9:00 - 21:00), εμπορικό κέντρο Golden Hall (ισόγειο), καταστήματα: Γερμανός, Cosmote και Ιανός οδού Σταδίου, τηλεφωνικά: 210 9005800, ομαδικές κρατήσεις: 213 0178176 και ηλεκτρονικά στο groupsales@sgt.gr, γραμμή Φίλων της Στέγης: 213 0178200 (Δευτέρα - Κυριακή: 9:00 - 20:00), ηλεκτρονική προπώληση: sgt.gr, η υπηρεσία print@home είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. Τυπώστε το εισιτήριό σας, από όπου κι αν βρίσκεστε, και μπείτε με αυτό απευθείας στην αίθουσα.

