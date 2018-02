Ανοικτή διάλεξη για το κοινό  του Νομπελίστα Aaron Ciechanover στην Αθήνα

Στην Αθήνα θα βρεθεί ο βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας (2004) καθηγητής Βιοχημείας Aaron Ciechanover, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του καθηγητή και δ/ντή του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας BiHELab (http://bihelab.di.ionio.gr/) του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, Παναγιώτη Βλάμου. Το BiHELab με αφορμή την «επανάσταση» που συντελείται στο πεδίο της εξατομικευμένης ιατρικής, αλλά και την έρευνά του πάνω στην αποσαφήνιση παθογενετικών παραγόντων νευροεκφυλιστικών νόσων, στο πλαίσιο της εξατομικευμένης ιατρικής προσκάλεσε τον Νομπελίστα να δώσει για πρώτη φορά ανοικτή διάλεξη για το κοινό με τίτλο «The Personalized Medicine Revolution: Are We Going to Cure all Diseases and at What Price?», στις 23 Φεβρουαρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου στις 19:00 μ.μ (είσοδος Πλανηταρίου από Πεντέλης 11).

Ο Ισραηλινός ερευνητής Aaron Ciechanover μαζί με τους Irwin Rose και Avram Hershko ανίχνευσαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το μηχανισμό μίας από τις πλέον σημαντικές κυκλικές διαδικασίες του κυττάρου, της αποδόμησης των πρωτεϊνών, λύνοντας έτσι τον γρίφο της πρωτεϊνικής υποβάθμισης και κερδίζοντας το Νομπέλ Χημείας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα κύτταρα καταστρέφουν τις περιττές πρωτεΐνες τους μέσω μιας σειράς σταδιακών αντιδράσεων που διευκολύνονται από τη δράση ενός πολυπεπτιδίου που ονομάζεται ubiquitin (ουβικιτίνη). Η πλήρης κατανόηση της δράσης της μεσολαβούσης ουσίας ουβικιτίνης στη διαδικασία της πρωτεϊνικής διάσπασης άνοιξε έναν δρόμο προς την ανάπτυξη φαρμάκων εναντίον αρκετών ασθενειών (όπως ο αυχενικός καρκίνος, η λευχαιμία και η κυστική ίνωση) στο πλαίσιο της εξατομικευμένης ιατρικής.

Ο Νομπελίστας παραδέχεται πως βγαίνουμε από την εποχή της «one size» θεραπείας και εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή εξατομικευμένης ιατρικής που είναι προσαρμοσμένη στο γονιδιακό και μοριακό προφίλ του ασθενούς. Η «επανάσταση» στην εξατομικευμένη ιατρική χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και νέων προσεγγίσεων για την προσπέλαση της βιολογίας συστημάτων, όπως είναι η γονιδιωματική, η πρωτεομική και η μεταβολομική, ακολουθούμενες από την ταυτοποίηση και το χαρακτηρισμό νέων, ειδικών για την εκάστοτε νόσο, μοριακών δεικτών και υπολογιστικών βιοδεικτών, καθώς και από το σχεδιασμό νέων φαρμάκων, κυρίως νανοτεχνολογικών, που δρουν στοχευμένα.

Από το 1984 ο Aaron Ciechanover ανήκει στο δυναμικό της Ιατρικής Σχολής του Technion (Israel Institute of Technology) στο Ισραήλ. Παράλληλα είναι καθηγητής Διακεκριμένων Ερευνών στο Κέντρο Καρκίνου και Αγγειογενετικής Βιολογίας στο Ινστιτούτο Ιατρικής και Ερευνών Rappaport στο Ισραήλ. Το 2000 έλαβε το βραβείο Albert Lasker για τη συνεισφορά του στη βασική Ιατρική έρευνα και το 2003 το Israel Prize for Biological Research. Ακολούθησε το Νόμπελ Χημείας το 2004. Από το 2005 έχει επίσης αναγορευτεί Επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η επίσκεψη του Νομπελίστα Καθηγητή Βιοχημείας στην Αθήνα εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «δορυφόρων» του διεθνούς συνεδρίου Genedis 2018 – «Genetics, Geriatrics and Neurodegenerative disease research» (www.genedis.eu) που διοργανώνεται για τρίτη φορά από το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας, BiHELab στο Τορόντο του Καναδά στις 25-28 Οκτωβρίου 2018. Το σύγχρονο και ευρωπαϊκών προδιαγραφών Εργαστήριο BiHELab του Ιονίου Πανεπιστημίου φιλοδοξεί να αποτελέσει παγκοσμίως ένα πρωτοποριακό κέντρο επιστημονικών εφαρμογών στο πλαίσιο της εξατομικευμένης ιατρικής.

Την εκδήλωση συντονίζει η βιολόγος-δημοσιογράφος Βάσω Μιχοπούλου