Αύξηση 6% ζητούν οι Γερμανοί δημόσιοι υπάλληλοι

Το κτήριο Ράιχσταγκ, όπου στεγάζεται το Γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο στο Βερολίνο. Σε προγραμματική συμφωνία, η οποία ανοίγει το δρόμο για το σχηματισμό κυβέρνησης «μεγάλου συνασπισμού», κατέληξαν oι συντηρητικοί της γερμανίδας καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ και οι κεντροαριστεροί Σοσιαλδημοκράτες (SPD).

The Reichstag building, seat of the Bundestag, the German lower house of parliament, is pictured in Berlin, November 27, 2013. Chancellor Angela Merkel's conservatives and the centre-left Social Democrats (SPD) clinched a coalition deal early on Wednesday that puts Germany on track to have a new government in place by Christmas. The agreement was struck roughly two months after Merkel was the clear winner in national elections but fell short of a parliamentary majority, forcing her into talks with the arch-rival SPD, with whom she ruled in an awkward "grand coalition" during her first term as Chancellor from 2005-2009. REUTERS/Tobias Schwarz