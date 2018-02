Η μετά Νταβός κατάθλιψη

Από την έντυπη έκδοση

Του Joseph E. Stiglitz, αμερικανός οικονομολόγος έχει τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του έχει τίτλο «Globalization and its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump» (Η αντι-παγκοσμιοποίηση στην εποχή του Τραμπ)​

Συμμετέχω στο ετήσιο συνέδριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας -εκεί όπου η επονομαζόμενη παγκόσμια ελίτ συγκεντρώνεται για να συζητήσει τα προβλήματα του κόσμου- από το 1995. Ποτέ άλλοτε δεν έφυγα περισσότερο αποθαρρημένος όσο φέτος.

EPA Ο Joseph Stiglitz

Ο κόσμος μαστίζεται από σχεδόν ανεξέλεγκτα προβλήματα. Η ανισότητα διευρύνεται, ειδικά στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Η ψηφιακή επανάσταση, παρά τις ευκαιρίες που προσφέρει, εγκυμονεί παράλληλα σοβαρούς κινδύνους για την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια, τις θέσεις εργασίας και τη δημοκρατία - προκλήσεις που εντείνονται από την άνοδο της μονοπωλιακής εξουσίας στα χέρια λίγων αμερικανικών και κινεζικών κολοσσών δεδομένων, μεταξύ των οποίων Facebook και Google. Η κλιματική αλλαγή συνιστά υπαρξιακή απειλή για ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία όπως τη γνωρίζουμε.

