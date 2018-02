Οι Scorpions στο Καλλιμάρμαρο με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Οι Scorpions, ένα από τα πιο μακρόβια και εμπορικά επιτυχημένα σύνολα του σκληρού ροκ, θα επισκεφθούν την Αθήνα για μία μοναδική συναυλία, τη Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Για πρώτη φορά, το θρυλικό συγκρότημα θα τραγουδήσει σε ένα από τα ομορφότερα στάδια του κόσμου, στο στάδιο που αναβίωσαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες το 1896 και εκεί που πάντα καταλήγει κάθε χρόνο ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας.

O τίτλος της βραδιάς, «Once in a Lifetime», δεν είναι τυχαίος, μιας και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στην επιλογή του μοναδικού αυτού χώρου. Έτσι, τη συναυλία θα ανοίξει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας με συμφωνικό ήχο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των διάσημων σκορπιών. Για πρώτη φορά, επίσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει δύο από τα πιο διάσημα τραγούδια των Scorpions με τη συμμετοχή παιδικής χορωδίας.

Οι Scorpions σχηματίστηκαν στο Ανόβερο της Δυτικής Γερμανίας, το 1965. Έμειναν ενεργοί σε όλα τα χρόνια που μεσολάβησαν, ενώ έχουν κερδίσει δεκάδες χρυσούς και πλατινένιους δίσκους γεμίζοντας διαρκώς στάδια σε πολλές χώρες τις οποίες επισκέπτονται για συναυλίες.

Το «Animal Magnetism» του 1980 ήταν το πρώτο άλμπουμ τους που έγινε χρυσό στις ΗΠΑ, ενώ το «Blackout» του 1982, με το χιτ «No One Like You», κέρδισε τη διάκριση του πλατινένιου. Το «Love At First Sting» του 1984, με τραγούδια όπως το «Rock You Like A Hurricane», γνώρισε επίσης επιτυχία και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα.





Πληροφορίες

Καλλιμάρμαρο Στάδιο, 16 Ιουλίου 2018, ώρα έναρξης: 21.00, οι πόρτες θα ανοίξουν στις 19.00.

Τιμές εισιτηρίων: Vip κάτω 80 ευρώ / Vip άνω 60 ευρώ / Α΄ Ζώνη κάτω 60 ευρώ / Α΄ Ζώνη άνω 40 ευρώ / κάτω διάζωμα 40 ευρώ / άνω διάζωμα 25 ευρώ / Gold Αρένα 60 ευρώ / Αρένα 35 ευρώ / Φοιτητικά – ανέργων - παιδικά αρένα 28 ευρώ & άνω διάζωμα 18 ευρώ.

Προπώληση: σε όλα τα καταστήματα PUBLIC, Ticket Services - Πανεπιστημίου 39, www.ticketservices.gr, www.tickets.public.gr, τηλεφωνικά στο 210 7234567

