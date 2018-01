Επένδυση στην τεχνολογία Διαστήματος

Από την έντυπη έκδοση

Της Λέττας Καλαμαρά

lkal@naftemporiki.gr

Στα 12 δισ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός 2014-2020 της Ευρώπης για το Διάστημα - o δεύτερος μεγαλύτερος προϋπολογισμός στον κόσμο, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Federica Mogherini. Και όπως υποδηλώνει ο τίτλος για τον εορτασμό της επετείου των 10 χρόνων (2008-2018) της γηραιάς ηπείρου στο Διάστημα -«10th Annual Conference on European Space Policy, More Space for more Europe»-, ο σχεδιασμός της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής περιλαμβάνει περαιτέρω ανάπτυξη και επενδύσεις.

Επειδή το όραμα και η στρατηγική είναι ουσιαστικά αλλά όχι αρκετά, η Ευρώπη πρέπει να έχει τα επιστημονικά, τεχνολογικά, βιομηχανικά και οικονομικά μέσα για να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες της, όπως τόνισαν επιστήμονες, στελέχη της ESA (European Space Agency), αλλά και πολιτικοί στο πλαίσιο του 10ου Συνεδρίου για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική. Στόχος είναι η τεχνολογία και η επιχειρηματικότητα σχετικά με το Διάστημα να εξελιχθεί σε πεδίο δόξης λαμπρό και για τις νεοφυείς εταιρείες του χώρου και φυσικά το ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, τα έτη 2018-2019-2020 θα υλοποιηθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο ενίσχυσης των νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς τεχνολογίας που είναι κατάλληλες και για το Διάστημα. Κάθε χρόνο από το 2018 έως και το 2020 θα επιλέγονται 20 startups οι οποίες θα χρηματοδοτούνται αρχικά με 50.000 ευρώ η κάθε μία για την περαιτέρω ανάπτυξή τους στον τομέα του Διαστήματος στο πλαίσιο του Copernicus Incubator Programme.

Κατάθεση αίτησης

Ο πρώτος γύρος έχει ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης τις 15/3/2018 και ημερομηνία επιλογής τις 12/4/2018, ο δεύτερος γύρος κατάθεση αίτησης 17/8/2018 και επιλογή 14/9/2018 και ο τρίτος γύρος κατάθεση αίτησης 16/11/2018 και επιλογή στις 14/12/2018. Το 2019 θα γίνουν 4 γύροι καταθέσεων αιτήσεων και επιλογών όπως και το 2020.

Οικοσύστημα 54 δισ.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, το ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα απασχολεί 230.000 εργαζόμενους και η αξία του κυμαίνεται στα 46 έως 54 δισ. ευρώ (στοιχεία 2014) που αντιστοιχεί στο 21% της αξίας του παγκόσμιου τομέα Διαστήματος. Το 1/3 των δορυφόρων παγκοσμίως έχει κατασκευαστεί στην Ευρώπη και το 90% της βιομηχανικής παραγωγής μοιράζεται σε 6 χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία και Βέλγιο).

Egnos, Galileo, Copernicus

Τρία μεγάλα διαστημικά προγράμματα είναι σε εξέλιξη, το Egnos, το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, αριθμεί 42 επίγειους σταθμούς, το Galileo με 22 δορυφόρους για την παροχή υπηρεσιών πλοήγησης και εντοπισμού θέσης και το Copernicus, το πρόγραμμα παρατήρησης της Γης, με την παροχή τεράστιων και αξιόπιστων ποσοτήτων δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί πως τα διαστημικά δεδομένα χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς όπως υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αεροπορία, γεωργία, ενέργεια, μεταφορές, τραπεζικές εργασίες, ασφάλεια. Η επόμενη γενιά ευρωπαϊκών εκτοξεύσεων δορυφόρων (2020) ακούει στα ονόματα Ariane 6 και Vega C. Επίσης, περισσότεροι από 30 δορυφόροι στο πλαίσιο των προγραμμάτων Copernicus και Galileo έχουν προγραμματιστεί να εκτοξευτούν τα επόμενα 10-15 χρόνια.

«Δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι πολυτελείας», τόνισε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Federica Mogherini, στην ομιλία της για τα 10 χρόνια της Ευρώπης στο Διάστημα. «Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση για την ασφάλεια της Ευρώπης και τη χάραξη της πολιτικής για τους Ευρωπαίους και τους εταίρους μας. Και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε τόσο στην αυτονομία της Ευρώπης στο Διάστημα όσο και σε μια συνεταιριστική διακυβέρνηση όλων των διαστημικών θεμάτων. Αυτό είναι και θα συνεχίσει να είναι η προσέγγισή μας στο Διεθνές Φόρουμ Διερεύνησης Διαστήματος στο Τόκιο τον Μάρτιο, αλλά και στη συνεδρίαση της Επιτροπής του ΟΗΕ για την ειρηνική χρήση του Διαστήματος στη Βιέννη τον επόμενο Ιούνιο», συμπλήρωσε η κα Mogherini.