Ένα παράσιτο αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη

Σύμφωνα με νέα μελέτη που έγινε συνεργατικά από επιστήμονες στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας και το πανεπιστήμιο Sassari στην Ιταλία, και η οποία δημοσιεύθηκε στο «Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)», πιθανότατα οι άνδρες που έχουν μολυνθεί από τριχομονίαση, ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, κινδυνεύουν να παρουσιάσουν καρκίνο του προστάτη.

Οι ερευνητές εξέτασαν εκτενώς την πιθανή σχέση μεταξύ του καρκίνου του προστάτη και του παρασίτου Trichomonas vaginalis, το οποίο προκαλεί την τριχομονίαση. Όπως παρατήρησαν, το παράσιτο αυτό εκκρίνει μια πρωτεΐνη που διεγείρει την ανάπτυξη των κυττάρων του προστάτη, ενώ συγχρόνως προκαλεί και μια φλεγμονώδη αντίδραση, για την οποία οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενισχύει την εξαλλαγή των κυττάρων σε καρκινικά κύτταρα. Αυτή η πρωτεΐνη με την ονομασία (TvMIF), είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες, ίδια με μια άλλη πρωτεΐνη που βρίσκεται αυξημένη σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, την HuMIF.

Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, η μελέτη έδειξε με ποιο τρόπο το παράσιτο Trichomonas vaginalis βοηθά τα κύτταρα του καρκίνου του προστάτη να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν πιο γρήγορα, ενώ έρχεται να υποστηρίξει και τα δεδομένα προηγούμενης μελέτης, η οποία είχε δημοσιευθεί στο επιστημονικό έντυπο «Journal of the National Cancer Institute». Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, οι άνδρες που είχαν αντισώματα στο παράσιτο Trichomonas vaginalis είχαν διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που κάνει μεταστάσεις εκτός προστάτη και η οποία είναι δύσκολο να θεραπευτεί.

Αξίζει να αναφερθεί ότι άλλη μία μελέτη που έγινε από τους ερευνητές στο πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «PLoS Pathogens» είχε διαπιστώσει ότι το παράσιτο που προκαλεί την τριχομονίαση ενεργοποιεί μια σειρά πρωτεϊνών, η τελευταία από τις οποίες εξασφαλίζει ότι οι πρωτεΐνες παραμένουν ενεργές.

Η επιδημιολόγος του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον Siobhan Sutcliffe ανέφερε ότι η ίδια είχε παλαιότερα διεξαγάγει και άλλη μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι οι μολυσμένοι άνδρες έχουν 40% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του προστάτη. Τέλος, και μια ακόμα μελέτη που έγινε από τους επιστήμονες στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ έδειξε την ακόμη μεγαλύτερη πιθανότητα καρκίνου στους μολυσμένους άνδρες.

Παρόλα αυτά, οι μελέτες συνεχίζονται, προκειμένου να αποκρυπτογραφηθεί πλήρως η σχέση μεταξύ της τριχομονίασης και του καρκίνου του προστάτη, καθώς, σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό θα οδηγήσει στην καλύτερη διάγνωση και την καλύτερη θεραπεία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, φορείς του παράσιτου Trichomonas vaginalis ή τριχομονίαση, είναι περίπου 275 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, εκ των οποίων οι περισσότεροι από τους μισούς άνδρες. Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι ο 2ος συνηθέστερος καρκίνος στους άνδρες και αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του συνόλου των νέων περιπτώσεων καρκίνου. Σύμφωνα με μελέτες, 1 στις 5 νέες διαγνώσεις καρκίνου στους άνδρες θα αφορά στο μέλλον τον καρκίνο του προστάτη.

Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, ο χειρουργός ουρολόγος ανδρολόγος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Nίκος Μερτζιώτης επισημαίνει ότι όταν ο καρκίνος του προστάτη διαγνωστεί έγκαιρα οι διαθέσιμες θεραπείες είναι πολλές και στοχεύουν στην ίαση. Από τις πιο υποσχόμενες νέες θεραπείες είναι η εστιακή που στοχεύει στην καταστροφή των όγκων χωρίς παρενέργειες. Πρόκειται για μία νέα μέθοδο απεικόνισης που συνδυάζει τη μαγνητική τομογραφία με το διορθικό υπερηχογράφημα και η οποία εφαρμόζεται σε γνωστά κέντρα στην Αμερική και την Ευρώπη καθώς και στη χώρα μας.