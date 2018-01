Πώς η Βρετανία μπορεί να αλλάξει άποψη για το Brexit

Από την έντυπη έκδοση

Του Anatole Kaletsky*

*κορυφαίος οικονομολόγος και συμπρόεδρος στην Gavekal Dragonomics και συγγραφέας του «Capitalism 4.0, The Birth of a New Economy».

Θα είναι το 2018 η χρονιά που η Βρετανία θα αλλάξει άποψη όσον αφορά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Η συμβατική προσέγγιση θεωρεί ότι το να σταματήσεις το Brexit είναι αδύνατον.

Τι έλεγε ωστόσο η συμβατική προσέγγιση για τον Ντόναλντ Τραμπ; Ή τον Εμανουέλ Μακρόν; Ή, γι’ αυτό το ζήτημα, το αρχικό δημοψήφισμα για το Brexit; Σε επαναστατικές περιόδους, τα γεγονότα μπορούν να προχωρήσουν από το αδύνατο στο αναπόφευκτο χωρίς ποτέ να περάσουν από το αδιανόητο. Το Brexit ήταν ένα τέτοιο γεγονός και η ανατροπή του θα μπορούσε να είναι ένα άλλο. Απλώς ρωτήστε τον Νάιτζελ Φάρατζ, τον πρώην ηγέτη του Κόμματος της Ανεξαρτησίας, ο οποίος αίφνης δήλωσε ότι το δημοψήφισμα για το Brexit του Ιουνίου του 2016 θα μπορούσε να ανατραπεί. «Το “στρατόπεδο της παραμονής” διανύει όλον το δρόμο» προειδοποίησε ο Φάρατζ τους σκληροπυρηνικούς ομοϊδεάτες του. «Έχουν την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και έως ότου οργανωθούμε κινδυνεύουμε να χάσουμε την ιστορική νίκη που ήταν το Brexit».

