Γκουρία για Τσίπρα: Το ανερχόμενο αστέρι της διεθνούς σκηνής

«Ανερχόμενο αστέρι της διεθνούς σκηνής» (σ.σ. the rising star of the world) αποκάλεσε ο γ.γ. του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) Άνχελ Γκουρία τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σε τυχαία συνάντηση στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Μετακινούμενος στους πολυδαίδαλους διαδρόμους του κεντρικού κτιρίου, για την επόμενη προγραμματισμένη συνάντησή του, ο κ. Τσίπρας «έπεσε» πάνω στον Άνχελ Γκουρία, ο οποίος τον χαιρέτισε εγκάρδια. Ενώπιον μάλιστα πλήθους κόσμου και διεθνών ΜΜΕ, ο κ. Γκουρία έδειξε ιδιαίτερη θέρμη προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, ενώ οι δύο άνδρες είχαν σύντομη συνομιλία.

Πηγή: ΑΜΠΕ