Βιρτζίνια Γουλφ: Αφιερωμένο στη σπουδαία μυθιστοριογράφο το Doodle της Google

Στην Αγγλίδα μυθιστοριογράφο και δοκιμιογράφο Βιρτζίνια Γουλφ, η οποία θεωρήθηκε πρωτοπόρος της λογοτεχνίας στον 20ό αιώνα, αφιερώνει η Google το σημερινό της (25 Ιανουαρίου) Doodle, με αφορμή τη 136η επέτειο από τη γέννησή της.

Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου υπήρξε σημαντική μορφή στη λογοτεχνική κοινωνία του Λονδίνου και μέλος της Ομάδας Μπλούσμπερυ.

Διασημότερα έργα της είναι τα μυθιστορήματα Η κυρία Νταλογουέι (Mrs Dalloway, 1925), Στο φάρο (To The Lighthouse, 1927), το Ορλάντο: μια βιογραφία (Orlando, 1928), και το δοκίμιο Ένα δωμάτιο ολοδικό σου (A Room of One's Own, 1929) με την παροιμιώδη φράση της: «Μια γυναίκα πρέπει να έχει τα χρήματα και ένα δωμάτιο κατάδικό της, εάν πρόκειται να γράψει μυθιστοριογραφία». Τα μυθιστορήματά της διακρίνονται για το ψυχολογικό τους βάθος και το εκφραστικό τους ύφος. Άλλα γνωστά έργα της είναι: «Νύχτα και μέρα», «Τα κύματα», «Τα χρόνια», «Τρεις γκινέες», κ.ά.

Η Βιρτζίνια Γουλφ γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 25 Ιανουαρίου 1882. Με το πέρασμα των χρόνων ωστόσο έγινε νευρική, φοβόταν από το σκοτάδι (κοιμόταν πάντα με τη λάμπα αναμμένη), καθώς και τον θόρυβο. Η ίδια θεωρούσε ότι ο φόβος αποτελούσε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής της, ενώ φέρεται να διακατεχόταν από ένα αίσθημα απομόνωσης και απεγνωσμένης λύπης.

Με πληροφορίες από Wikipedia