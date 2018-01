Ασυγκράτητη οργή, σκοτεινή ώρα και λάγνα παράνοια

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

gkoul@naftemporiki.gr



Ιστορικά γεγονότα αναβιώνουν, θρυλικές προσωπικότητες ζωντανεύουν, η οργή γίνεται ανεξέλεγκτη, ένας αξιωματικός υποκύπτει στη λαγνεία και την παράνοια, μια ληστεία φαντάζει αδύνατη, τα βουνά ασκούν τη σαγηνευτική τους δύναμη και μια γατο…συμμορία μπαίνει σε μπελάδες, στα κινηματογραφικά πλάνα αυτής της εβδομάδας.

Ο Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Μάρτιν ΜακΝτόνα επιστρέφει με ένα σκοτεινό κωμικό δράμα, με τους Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Γούντι Χάρελσον, Σαμ Ρόκγουελ και Άμπι Κόρνις, το οποίο ήταν υποψήφιο για έξι Χρυσές Σφαίρες, κερδίζοντας αυτές της καλύτερης ταινίας, σεναρίου, πρώτου γυναικείου ρόλου για τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ και δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Σαμ Ρόκγουελ. Μετά από μήνες χωρίς να έχει βρεθεί ο ένοχος για τη δολοφονία της κόρης της, μία μητέρα τοποθετεί στην είσοδο της κωμόπολης, όπου κατοικεί, τρεις πινακίδες με σαφή υπονοούμενα για τον σεβάσμιο αρχηγό της αστυνομίας της περιοχής, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει άγριος πόλεμος μεταξύ τους.

«Η ιστορία είναι ένας πόλεμος μεταξύ δύο ανθρώπων, που ο καθένας έχει ένα κάποιο δίκιο, και εκεί αρχίζει όλη η ένταση και το δράμα» εξηγεί ο δημιουργός της ταινίας. «Αυτές οι εντάσεις μετατρέπονται σε εξερεύνηση του τί μπορεί να συμβεί, όταν η οργή δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Όσο η ένταση κλιμακώνεται, η ταινία εξερευνά τα θέματα του διχασμού, της οργής και της ηθικής. Πού πας, όταν βρίσκεσαι σε μία κατάσταση απώλειας και οργής, που είναι αδιέξοδη; Τι μπορείς να κάνεις, εποικοδομητικό ή καταστροφικό; Είναι μία ενδιαφέρουσα ιδέα να εξερευνήσεις το τι συμβαίνει, όταν, ίσως, δεν υπάρχει καμία ελπίδα σε μία κατάσταση, αλλά αποφασίζεις να το παλέψεις, μέχρι αυτή η ελπίδα να έρθει. Νομίζω αυτός είναι ο λόγος που αυτή η ταινία μοιάζει διαφορετική από τις άλλες crime ταινίες: υπάρχει αυτό το ερώτημα στον αέρα: “κι αν δεν υπάρχει λύση σε αυτό το έγκλημα;”».

Το βιογραφικό δράμα του Τζο Ράιτ, με έναν αγνώριστο Γκάρι Όλντμαν, ο οποίος απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα πρώτου ρόλου σε δραματική ταινία και είναι υποψήφιος για το αντίστοιχο Όσκαρ, και τους Λίλι Τζέιμς, Μπεν Μέντελσον, Κριστίν Σκοτ Τόμας, Στίβεν Ντιλέιν και Ρόναλντ Πίκαπ να τον πλαισιώνουν, αποτυπώνει τις πρώτες εβδομάδες της πρωθυπουργίας τού Βρετανού πολιτικού, στρατιωτικού, δημοσιογράφου και συγγραφέα Ουίνστον Τσόρτσιλ, όταν οι Ναζί είχαν αρχίσει να καταλαμβάνουν την Ευρώπη και ο ίδιος έπρεπε, έχοντας όχι μόνο την απειλή της εισβολής των δυνάμεων του Χίτλερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και 300.000 στρατιώτες εγκλωβισμένους στη Δουνκέρκη, να αποφασίσει αν θα συνθηκολογήσει μαζί τους ή αν θα τους αντιμετωπίσει στο πεδίο της μάχης, στην πιο σκοτεινή στιγμή της δικής του ιστορίας, αλλά και της ιστορίας της χώρας του.

Οι παραγωγοί της θεωρούν πως η ταινία είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς, σήμερα, παγκοσμίως, υπάρχει κενό σε επίπεδο ηγεσίας, με τους ηγέτες να είναι ουραγοί. Ο σκηνοθέτης επισημαίνει: «Η ταινία αφορά όλον τον κόσμο κι όχι μόνο το βρετανικό κοινό. Υπάρχουν πολλές ταινίες για ηγέτες. Η δική μας αφορά στην αμφιβολία, σε μια κρίση αυτοπεποίθησης, και καταγράφει την πορεία ενός θρυλικού ιστορικού προσώπου, που, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε εσωτερικό και εξωτερικό, τολμά και καταφέρνει να κάνει τη διαφορά».

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αντόνιο ντι Μπενεντέτο, το δράμα της μεγάλης δημιουργού του αργεντίνικου σινεμά, Λουκρισία Μαρτέλ, είναι παραγωγή του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Με τους Ντάνιελ Γκιμένεζ Κάτσο, Λόλα Ντουένιας, Ματέους Ναχτεργκαέλε, Χουάν Μινουτζίν και Ναουέλ Κάνο, η ιστορία διαδραματίζεται σε μια μακρινή και απομονωμένη αποικία της Νοτίου Αμερικής, στα τέλη του 18ου αιώνα, όπου ένας αξιωματικός του Ισπανικού Στέμματος, περιμένει μάταια μια μετάθεση σε ένα καλύτερο πόστο. Αναγκασμένος να υπομένει τα μικροπολιτικά παιχνίδια και τους εξευτελισμούς, δεν αργεί να υποκύψει στη λαγνεία και την παράνοια.

«Η ταινία βυθίζεται βαθιά μέσα στην εποχή των θνητών ανθρώπων, σε αυτήν τη σύντομη ύπαρξη που μας έχει επιτραπεί, διαμέσου της οποίας προσπαθούμε αγωνιωδώς να γλιστρήσουμε στην αγάπη, καταπατώντας ακριβώς αυτό που θα μπορούσε να αγαπηθεί, αναβάλλοντας συνεχώς το νόημα της ζωής, λες και η μέρα που έχει πραγματικά σημασία δεν έχει έρθει ακόμα, λες και δεν μπορεί να είναι η σημερινή. Κι όμως, ο ίδιος κόσμος που φαίνεται αποφασισμένος να μας καταστρέψει γίνεται η δική μας σωτηρία: όταν μας ρωτούν αν θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο, λέμε πάντα ναι» σημειώνει η σκηνοθέτις.

Η πιο πανούργα και αδίστακτη ομάδα ληστών τραπεζών έρχεται αντιμέτωπη με την επίλεκτη ομάδας δράσης της Αστυνομίας, με επίκεντρο μια φαινομενικά αδύνατη ληστεία στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων, στο θρίλερ δράσης του Κρίστιαν Γκούντεκαστ, με τους Τζέραρντ Μπάτλερ, Πάμπλο Σράιμπερ, Μορίς Κομπτ, Έβαν Τζόουνς και 50 Cent.

«12 δυνατοί»

Αποτελώντας κινηματογραφική προσαρμογή του βιβλίου του Νταγκ Στάντον, «Horse Soldiers: The extraordinary story of a band of US soldiers who rode to victory in Afghanistan», το ιστορικό πολεμικό δράμα του Νικολάι Φούγκλσιγκ αφηγείται την ιστορία της πρώτης ομάδας των Ειδικών Δυνάμεων που στάλθηκε σε μια δύσκολη ορεινή περιοχή στο Αφγανιστάν, τις εβδομάδες μετά την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στις 9 Σεπτεμβρίου του 2001. Υπό την ηγεσία ενός νέου λοχαγού, η ομάδα είχε ως αποστολή να συνεργαστεί με έναν τοπικό πολέμαρχο και να μονομαχήσει εναντίον των Ταλιμπάν, με όλες τις πιθανότητες να είναι εναντίον της. Παίζουν οι Κρις Χέμσγουορθ, Μάικλ Σάνον και Μάικλ Πένια.

Μια μοναδική κινηματογραφική και μουσική συνεργασία μεταξύ της Αυστραλιανής Ορχήστρας Δωματίου και της σκηνοθέτιδας Τζένιφερ Πίντομ, το ντοκιμαντέρ αυτό, με αφηγητή τον Γουίλεμ Νταφόε, κάνει μια σαγηνευτική εξερεύνηση στις υψηλότερες και μαγευτικότερες βουνοκορφές του πλανήτη, από την Ανταρκτική και την Αυστρία, μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και το Θιβέτ.

Με αφηγήτρια τη Φανί Αρντάν, το γαλλικό ντοκιμαντέρ του Τομ Βολφ παρουσιάζει την άνοδο, το απόγειο και την τραγική μοίρα της Μαρίας Κάλλας, μέσα από συνεντεύξεις της, σπάνιο υλικό από τις παραστάσεις της και οπτικό αρχείο που δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Σαράντα χρόνια μετά τον θάνατό της, για πρώτη φορά, η πιο διάσημη τραγουδίστρια όπερας στην ιστορία, διηγείται την ιστορία της, με τη δική της φωνή, χωρίς άλλους να μιλούν για εκείνη, χωρίς ειδικούς. Με κοντινούς της ανθρώπους, η ίδια μιλά για τον εαυτό της, μέσα από συνεντεύξεις της και σπάνιες επιστολές που είχε στείλει στην οικογένεια, τους φίλους της, τον πρώτο της σύζυγό της και τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Συνέχεια της ταινίας «Top Cat», η οικογενειακή κωμωδία κινουμένων σχεδίων του Αντρέ Κουτιριέ αποκαλύπτει πώς ξεκίνησε ο ήρωάς της, ο Τοπ Κατ, ένας φτωχός μελαγχολικός γάτος που ζούσε μοναχικά στους δρόμους της Νέας Υόρκης, μέχρι τη στιγμή που γνώρισε έναν άλλον καλοκάγαθο γάτο, ο οποίος αναζητούσε την περιπέτεια, κι έφτιαξαν μια χαριτωμένη γατο…συμμορία, έτοιμη για πολλούς μπελάδες.