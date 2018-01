Η υπερχρήση κινητού μπορεί να προκαλέσει οστεοαρθρίτιδα

Έρευνα των επιστημόνων της Mayo Clinic στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαπίστωσε ότι ο χειρισμός του κινητού τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει οστεοαρθρίτιδα.

Οι ερευνητές της Mayo Clinic έχουν ξεκινήσει την έρευνα για το θέμα αρκετά χρόνια πριν και σύμφωνα με την ερευνήτρια Kristin Zhao of Mayo Foundation for Medical Education and Research, οι κινήσεις που απαιτούμε να κάνουν οι αντίχειρες μας όταν κρατάμε το τηλέφωνό μας και γράφουμε σ’ αυτό φαίνεται πως είναι επιβλαβείς, διότι είναι μη φυσιολογικές κινήσεις των οστών του αντίχειρα και μπορεί να προκαλέσουν πόνο και οστεοαρθρίτιδα.

Όπως λέει, το κινητό δεν είναι φτιαγμένο με εργονομικό σχεδιασμό και δυστυχώς τα νέα παιδιά περνούν πολλές ώρες κάθε μέρα γράφοντας μηνύματα.

Η αμερικανική μελέτη συμπεριέλαβε μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου και διαπίστωσε ότι τα παιδιά αυτά διαβάζουν τουλάχιστον 95 λεπτά κάθε μέρα γραπτά μηνύματα.

Ενώ, μία ακόμα έρευνα διαπίστωσε, ότι το 50% των εφήβων στέλνουν τουλάχιστον 50 sms και 1 στους 3 στέλνει πάνω από 100 μηνύματα ημερησίως, δηλαδή 3.000 κείμενα μηνιαίως.

Όπως τόνισαν οι ερευνητές, από τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις της πληκτρολόγησης μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αντίχειρα, που θα οδηγήσει σε βάθος χρόνου σε αρθρίτιδα. Το φαινόμενο αυτό, δεν είναι καινούργιο όπως επεσήμαναν καθώς και πριν από 15 χρόνια παρατηρούνταν σε άτομα που χρησιμοποιούσαν κινητά με μικροσκοπικά πληκτρολόγια, ενώ και παλαιότερα το ίδιο συνέβαινε με τους χρήστες μηχανών με παιχνίδια χειρός. Ωστόσο, συμπλήρωσαν ότι το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και πολύ παλιά στους ανθρώπους που έγραφαν πολλές ώρες αλλά και σε εργάτες εργοστασίων.

Όπως μας εξηγεί ο ορθοπεδικός χειρουργός άνω άκρου Δρ. Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, οι αντίχειρες δέχονται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση όταν γράφουμε στο κινητό και ξεκινά με το φαινόμενο της τενοντίτιδας, η οποία σημειωτέον είναι μία επίπονη πάθηση που προκαλεί φλεγμονή στον τένοντα που κάμπτει και τεντώνει τον αντίχειρα, και πόνο που μπορεί να αντανακλά και προς τον πήχη.

Αυτή η συνεχής καταπόνηση οδηγεί σε σταδιακή φθορά του χόνδρου και τελικά σε οστεοαρθρίτιδα, μια εκφυλιστική νόσο, όπου ο πόνος που προκαλείται συνήθως έχει δραστηριότητα σε προχωρημένα στάδια ακόμα και τη νύχτα.

Σήμερα, σύμφωνα με το γιατρό, όλο και περισσότερα νέα παιδιά παρουσιάζουν σημάδια αρθρίτιδας, αποτέλεσμα του παιχνιδιού και της χρήσης κινητού τηλεφώνου.

Προκειμένου να αποφευχθεί ένα τέτοιο πρόβλημα ο γιατρός συμβουλεύει τους γονείς να βάζουν όρια στα παιδιά τους για το πόσες ώρες μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους, αλλά και να τα ενημερώνουν για τα προβλήματα που μπορεί να έχουν από την πολλή χρήση.

Προληπτικά συστήνουν στα παιδιά να στέλνουν μικρής έκτασης μηνύματα, να εναλλάσσουν τον αντίχειρα με τον δείκτη έτσι ώστε να μειώνουν την καταπόνηση, να κάνουν τακτικά διαλείμματα για να ξεκουράζουν τους μυς και τις αρθρώσεις, να αποφεύγουν να πιέζουν τον αυχένα και τους ώμους για να περιορίσουν τη βλάβη που προκαλείται από την κακή στάση του σώματος.