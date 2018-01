«Wolf Warrior II»: Η πιο δημοφιλής ταινία στην Κίνα

Η ταινία «Wolf Warrior II» ήταν η πιο δημοφιλής ταινία στο κοινό της Κίνας τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας «China Film Archive». Η ταινία δράσης απέφερε κέρδη 5,68 δισεκατομμύρια γιουάν (875 εκατομμύρια δολάρια) από τις πωλήσεις εισιτηρίων.

Η τρίτη σκηνοθετική δουλειά του Jing Wu παρουσιάστηκε το περασμένο καλοκαίρι στην Κίνα. Η ταινία αποτελεί συνέχεια του «Wolf Warrior» του 2015, που γνώρισε τεράστια επιτυχία. Η υπόθεση παρουσιάζει τη ζωή ενός Κινέζου πολεμιστή, του Leng Feng, ο οποίος ανελάμβανε αποστολές σε όλο τον κόσμο.





δολοφόνοι μισθοφόροι απειλούν τους κατοίκους κοντινής πόλης , ο ίδιος καλείται να δράσει, επιστρέφοντας στα καθήκοντα του ως στρατιώτης, πολεμιστής και προστάτης.

Ο σκηνοθέτης Jing Wu, εκτός των άλλων, πρωταγωνιστεί στην ταινία, της οποίας τα γυρίσματα έγιναν σε Αφρική και Κίνα.

Στη σχετική λίστα της εταιρίας «China Film Archive», ακολουθεί η κινεζική ταινία «The Founding of an Army», η οποία περιγράφει την πορεία του Κόκκινου Στρατού προς την εξουσία, ενώ τρίτη στις προτιμήσεις των θεατών αναδείχθηκε η ταινία «Mr. Six (Lao Pao Er)», ένα δράμα για τις συμμορίες που λυμαίνονται τους δρόμους του Πεκίνου.

