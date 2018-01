Ο Μπαράκ Ομπάμα πρώτος καλεσμένος στη νέα εκπομπή του Ντέιβιντ Λέτερμαν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα θα είναι ο πρώτος καλεσμένος στη νέα εκπομπή του Αμερικανού παρουσιαστή Ντέιβιντ Λέτερμαν, στο Netflix.

Ο 70χρονος Λέτερμαν επιστρέφει στην οθόνη με την εκπομπή «My Next Guest Needs No Introduction», μετά από απουσία περίπου τριών χρόνων, όταν τελείωσε το δημοφιλές «Late Show».

Σύμφωνα με το CNN, τα επεισόδια, διάρκειας μίας ώρας, θα προβάλλονται κάθε μήνα.

Όπως ανακοίνωσε το Netflix, στα πρώτα έξι επεισόδια του σόου του Ντέιβιντ Λέτερμαν, θα φιλοξενηθούν οι Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Κλούνεϊ, Μαλάλα Γιουσαφζάι, Τζέι-Ζι, Τίνα Φέι και Χάουαρντ Στερν.

