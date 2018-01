Επιτάχυνση καλλιέργειας φυτών μέσω επαναστατικών τεχνικών

Πειράματα της NASA πάνω στην καλλιέργεια σιταριού στο διάστημα αποτέλεσαν την έμπνευση για επιστήμονες του University of Queensland οι οποίοι- σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου- ανέπτυξαν τις πρώτες διαδικασίες «ταχείας αναπαραγωγής» φυτών στη Γη. Ο Dr Λη Χίκεϊ της Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation (QAAFI) αναφέρει ότι τα πειράματα της NASA περιελάμβαναν χρήση συνεχούς φωτός πάνω στο σιτάρι, η οποία προκαλούσε πρόωρη αναπαραγωγή στα φυτά.

«Σκεφτήκαμε πως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ιδέα της NASA για να καλλιεργούμε γρήγορα φυτά πίσω στη Γη, και να επιταχύνουμε το γενετικό όφελος στα προγράμματα αναπαραγωγής φυτών μας» λέει σχετικά.

Ο Χίκεϊ ήταν μέλος της ομάδας της Γεωργικής Σχολής του πανεπιστημίου η οποία άρχισε να δοκιμάζει τεχνικές επιτάχυνσης παραγωγής φυτών για να μειωθεί ο χρόνος του κύκλου καλλιέργειας φυτών πάνω από 10 χρόνια πριν. «Χρησιμοποιώντας τεχνικές ταχείας αναπαραγωγής σε ειδικά τροποποιημένα θερμοκήπια μπορούμε να καλλιεργήσουμε έξι γενιές σιτηρών, ρεβιθιών και βρώμης, και τέσσερις γενιές φυτών canola μέσα σε έναν χρόνο- αντίθετα με τις δύο ή τρεις γενιές σε ένα κανονικό θερμοκήπιο, ή τη μία γενιά στο χωράφι» σημειώνει σχετικά.

«Τα πειράματά μας έδειξαν πως η ποιότητα και η απόδοση των φυτών που είχαν καλλιεργηθεί υπό ελεγχόμενο κλίμα και συνθήκες παρατεταμένου φωτισμού ήταν το ίδιο καλές, ή κάποιες φορές καλύτερες, σε σχέση με τα φυτά που έχουν καλλιεργηθεί σε κανονικά θερμοκήπια».

Όπως σημειώνει ο Χίκεϊ, η επιτάχυνση της αναπαραγωγής αποτελεί έναν τομέα ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε άλλους ερευνητές, αλλά και τη σχετική βιομηχανία. «Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον παγκοσμίως για αυτή την τεχνική, εξαιτίας του δεδομένου ότι ο κόσμος πρέπει να παράγει 60-80% περισσότερα τρόφιμα ως το 2050, για να θρέψει τα 9 δισ. ανθρώπους του» επισημαίνει.

Η συγκεκριμένη τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί πολύ για σκοπούς έρευνας, αλλά πλέον έχει αρχίσει να υιοθετείται από τη βιομηχανία. Οι επιστήμονες του UQ, σε συνεργασία με τη Dow AgroSciences, την έχουν χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη της νέας ποικιλίας σιταριού «DS Faraday», η οποία προορίζεται να αρχίσει να διατίθεται στη βιομηχανία το 2018.