Νέα στοιχεία για τις επιπτώσεις των προϊόντων καπνού στην υγεία

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Νέα στοιχεία αναφορικά με τα προϊόντα καπνού και την επίδραση αυτών στην υγεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας η γνωμοδότηση προς τον κρατικό φορέα δημόσιας υγείας Public Health England (PHE), του ανεξάρτητου φορέα επιστημονικών γνωμοδοτήσεων «Βρετανική Επιτροπή Τοξικολογίας (COT)».

Η γνωμοδότηση της Βρετανικής Επιτροπής προς τον κρατικό φορέα δημόσιας υγείας Public Health England (PHE), που ανήκει στο υπουργείο Υγείας της Βρετανίας, προέκυψε από την 1η ολοκληρωμένη έρευνα που διεξήχθη με στόχο την ανάλυση της επίδρασης των προϊόντων θερμαινόμενου καπνού στην υγεία.

Η έρευνα αυτή εξέτασε για ένα χρονικό διάστημα τριάμισι ετών κατά πόσο και πώς επιδρούν τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα στην υγεία μας και παρότι, ήταν μικρή σε δείγμα, θεωρήθηκε καθοριστική για την θετική γνωμάτευση της Επιτροπής Τοξικολογίας. Και αυτό γιατί η υπό εξέταση κατηγορία χρηστών δεν περιελάμβανε πρώην καπνιστές τσιγάρων, ώστε να αποκλειστούν άλλες επιδράσεις στην υγεία των χρηστών, πλην αυτών από τη χρήση προϊόντων θερμαινόμενου καπνού και ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Οι χρήστες υποβλήθηκαν σε μια σειρά από εξετάσεις (αιματολογικές, τοξικολογικές, πνευμονολογικές κ.ά.), σε καθημερινή βάση για όλο το διάστημα των τριάμισι ετών και, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, δεν παρουσίασαν αλλαγές στην καλή λειτουργία των πνευμόνων και του αναπνευστικού τους συστήματος, καθώς επίσης ούτε άλλες αλλαγές στη γενική κατάσταση της υγείας τους από τη χρήση προϊόντων θερμαινόμενου καπνού και ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Διαπιστώθηκε επιπλέον έπειτα από ενδελεχείς κλινικές μετρήσεις, ότι ακόμα και οι φανατικοί ατμιστές δεν παρουσίασαν κάποιες βλάβες στους πνεύμονες ή κάποιες φλεγμονές ή αλλαγές στην πίεση του αίματος και στον καρδιακό ρυθμό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο Reuters καθώς και στο FoodStandardsAgency, οι χρήστες προϊόντων με θερμαινόμενο καπνό μειώνουν κατά 50%-90% τις πιθανότητες βλάβης στην υγεία τους σε σχέση με τα παραδοσιακά τσιγάρα.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, σύμφωνα με τη Βρετανική Επιτροπή Τοξικολογίας, δίνουν κάποια αρχικά στοιχεία για το ότι η μακροχρόνια χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν συνδυάζεται με κινδύνους βλάβης της υγείας σε χρήστες σχετικά νέους σε ηλικία. Ωστόσο, η Επιτροπή παραδέχθηκε ότι τα πρώτα αυτά στοιχεία θα πρέπει να επανεξεταστούν και να ενισχυθούν μέσω ευρύτερων σε δείγμα μελετών χρηστών στο μέλλον.

Όπως εξήγησε η κ. Rosanna O‘Connor, Director, Alcohol, Drugs & Tobacco within the Health and Wellbeing Directorate of Public Health England (PHE), τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού δεν είναι τα ίδια με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού και των ηλεκτρονικών τσιγάρων λόγω της θερμοκρασίας καύσης τους.

Ωστόσο, όπως είπε, με τα νέα στοιχεία διαφαίνεται ότι το άτμισμα είναι πολύ λιγότερο βλαβερό από το κάπνισμα, τουλάχιστον κατά 95%, ενώ πλέον, όπως σημείωσε, οι ειδικοί μπορούν να ενθαρρύνουν τους καπνιστές να χρησιμοποιούν προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και ηλεκτρονικά τσιγάρα ως μέσο διακοπής του καπνίσματος.