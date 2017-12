Το Netflix διαθέσιμο και στα ελληνικά

Όταν το τηλεοπτικό δίκτυο Netflix ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε δεκάδες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- το βασικό ζήτημα ήταν εάν θα προσέφερε τη δυνατότητα υποτιτλισμού στα ελληνικά.

Πλέον, η υπηρεσία streaming σειρών και ταινιών περιλαμβάνει ελληνικούς υπότιτλους για αρκετά από τα προγράμματά της ενώ κάποια -τα περισσότερα παιδικά όπως το «The Polar Express» ή ακόμα και το «Gotham»- έχουν μεταγλωττιστεί στα ελληνικά.

Όσον αφορά τα υποτιτλισμένα προγράμματα, η υπηρεσία διατίθεται για αρκετές από τις σειρές που προβάλλονται στο Netflix -όχι για όλες όμως- μεταξύ των οποίων τα «Blacklist», «Better Call Saul», «Jessica Jones», «Daredevil», αλλά και για κάποιες από τις ταινίες.

Οι χρήστες μπορούν να δουν για ποια προγράμματα διατίθενται υπότιτλοι, εάν στον λογαριασμό τους επιλέξουν το μενού «Audio & Subtitles» και στη συνέχεια προχωρήσουν στην επιλογή γλώσσας.

«Πάντα γνωρίζαμε ότι το ελληνικό κοινό ‘’διψούσε’’ για σπουδαία ψυχαγωγία. Τώρα το ξέρουμε με βεβαιότητα και είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία Netflix στην Ελλάδα, που θα συνεχίσει να ενισχύεται με υπέροχες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, τόσο από εδώ, όσο και από τον υπόλοιπο κόσμο», ανέφερε ο Jonathan Friedland, διευθυντής επικοινωνίας του Netflix.

Εκτός από την προσαρμογή της γλώσσας στα ελληνικά, τα μέλη θα έχουν επίσης πρόσβαση σε αποκλειστικές σειρές και ταινίες σε Ultra HD, 4K και HDR. Ανάμεσα στις επερχόμενες πρωτότυπες ταινίες του Netflix συγκαταλέγεται και το πολυαναμενόμενο «Bright», με πρωταγωνιστές τους Γουίλ Σμιθ και Τζολ Έντγκερτον. Όσον αφορά τις πρωτότυπες σειρές, διατίθενται βραβευμένα προγράμματα του Netflix, όπως τα «Stranger Things», «Orange is the New Black», «House of Cards», καθώς και παγκόσμια φαινόμενα, όπως τα «13 Reasons Why» και «Narcos».

