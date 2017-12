Χρυσές Σφαίρες 2018: «Το σχήμα του νερού» προηγείται στις υποψηφιότητες

«Το σχήμα του νερού» (The Shape of Water), η νέα ταινία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, προηγείται στις υποψηφιότητες των φετινών Χρυσών Σφαιρών συγκεντρώνοντας επτά, μεταξύ των οποίων εκείνη της καλύτερης ταινίας, ενώ στις τηλεοπτικές κατηγορίες ξεχώρισε το «Big Little Lies» με έξι.

«The Post»

Το «The Post» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και το «Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri» του Μάρτιν ΜακΝτόνα απέσπασαν από έξι υποψηφιότητες, ενώ δύο από τα μεγάλα οσκαρικά φαβορί, η «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν και το «Call me by Your Name» περιορίστηκαν σε τρεις υποψηφιότητες το καθένα, με την ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο να είναι υποψήφια μόνο για καλύτερη ταινία και για τις ερμηνείες των Τιμοτέ Σαλαμέ και Άρμι Χάμερ.

«Call Me by Your Name»

Η ταινία «Lady Bird» με θέμα την ενηλικίωση μιας έφηβης περιλαμβάνεται, επίσης, στις ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες, τέσσερις, όπως και η ταινία «Όλα τα χρήματα του κόσμου», η τελευταία του Ρίντλεϊ Σκοτ, μερικά από τα γυρίσματα της οποίας χρειάστηκε να ξαναγίνουν επειγόντως λόγω του σεξουαλικού σκανδάλου που έπληξε τον πρωταγωνιστή της, Κέβιν Σπέισι.

«Δουνκέρκη»

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 7 Ιανουαρίου κατά την 75η τελετή των βραβείων Χρυσές Σφαίρες που θα αναμεταδοθεί τηλεοπτικά, με οικοδεσπότη τον Σεθ Μέγιερς.



«The Shape of Water»

Καλύτερη Ταινία - Δράμα



«Call Me by Your Name» του Λούκα Γκουαντανίνο

«Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν

«The Post» του Στίβεν Σπίλμπεργκ

«The Shape of Water» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» του Μάρτιν ΜακΝτόνα



Καλύτερης κωμωδίας ή μιούζικαλ

«The Disaster Artist» του Τζέιμς Φράνκο

«I, Tonya»

«Lady Bird» της Γκρέτα Γκέργουικ

«Τρέξε!» του Τζόρνταν Πιλ

«The Greatest Showman»



Τιμοτέ Σαλαμέ για το «Call Me by Your Name»

Ντάνιελ Ντέι Λιούις για το «Phantom Thread»

Τομ Χανκς για το «The Post»

Γκάρι Ολντμαν για το «Darkest Hour»

Ντένζελ Γουάσινγκτον για το «Roman J. Israel, Esq.»

Α' γυναικείου ρόλου-δράμα

Τζέσικα Τσαστέιν για το «Molly’s Game»

Σάλι Χόκινς για το «The Shape of Water»

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Μέριλ Στριπ για το «The Post»

Μισέλ Γουίλιαμς για το «All the Money in the World»

Στιβ Καρέλ για τη «Μάχη των Φύλων»

Άνσελ Έλγκορτ για το «Baby Driver»

Τζέιμς Φράνκο για το «The Disaster Artist»

Χιου Τζάκμαν για το «The Greatest Showman»

Ντάνιελ Καλούγια για το «Τρέξε!»

Α' γυναικείου ρόλου-κωμωδία/μιούζικαλ

Τζούντι Ντεντς για το «Βικτώρια & Αμπντούλ»

Μάργκο Ρόμπι για το «I, Tonya»

Σίρσα Ρόναν για το «Lady Bird»

Έμα Στόουν για τη «Μάχη των Φύλων

Έλεν Μίρεν για το «The Leisure Seeker»

Γουίλεμ Νταφόε για το «The Florida Project»

Άρμι Χάμερ για το «Call Me by Your Name»

Ρίτσαρντ Τζένκινς για το «The Shape of Water»

Κρίστοφερ Πλάμερ για το «All the Money in the World»

Σαμ Ρόκγουελ για το «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»



Μέρι Τζ. Μπλάιτζ για το «Mudbound»

Χονγκ Τσάου για το «Downsizing»

Άλισον Τζάνεϊ για το «Ι, Tonya»

Λόρι Μέτκαλφ για το «Lady Bird»

Oκτάβια Σπένσερ για το «The Shape of Water»

Σκηνοθεσίας

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο για το «The Shape of Water»



Μάρτιν ΜακΝτόνα για το «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Κρίστοφερ Νόλαν για τη «Δουνκέρκη»

Ρίντλεϊ Σκοτ για το «All The Money in the World»

Στίβεν Σπίλμπεργκ για το «The Post»



Καλύτερου σεναρίου



«The Shape of Water»

«Lady Bird»

«The Post»

«Three Billboards outside Ebbing, Missouri»

«Molly's Game»



«Coco»

«Loving Vincent»

«Ferninand»

«The Boss Baby»

«The Breadwinner»



Καλύτερης Μουσικής

«Three Billboards outside Ebbing, Missouri»

«The Shape of Water»

«Phantom Thread»

«The Post»

«Δουνκέρκη»

«Μια Φανταστική Γυναίκα» του Σεμπαστιάν Λέλιο

«First they Killed my Father» της Αντζελίνα Τζολί

«Χωρίς Αγάπη» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ

«Το Τετράγωνο» του Ρούμπεν Οστλουντ

«In the Fade» του Φατίκ Ακίν



Τηλεόραση



Καλύτερη δραματική σειρά



«The Crown»

«The Deuce»



«Game of Thrones»



«The Handmaid’s Tale»



«Stranger Things»

«This is Us»





«Young Pope»

«Black-ish»

«The Marvelous Mrs. Maisel»

«Master of None»

«SMILF»

«Will & Grace»

Καλύτερου ηθοποιού-δράμα

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν για το «This is Us»

Φρέντι Χάιμορ για το «The Good Doctor»

Μπομπ Οντενκερκ για το «Better Call Saul»

Λιβ Σράιμπερ για το «Ray Donovan»

Τζέισον Μπέιτμαν για το «Ozark»

Καλύτερης ηθοποιού-δράμα

Κατριόνα Μπάλφε για το «Outlander»

Κλερ Φόι για το «The Crown»

Μάγκι Τζίλενχαλ για το «The Deuce»

Κάθριν Λάνγφορντ για το «13 Reasons Why»

Ελίζαμπεθ Μος για το «The Handmaid’s Tale»

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά - Κωμωδία



«Black-ish»



«The Marvelous Mrs. Maisel»

«Master of None»

«SMILF»



«Will & Grace»



«SMILF»

Καλύτερου ηθοποιού-κωμωδία

Άντονι Άντερσον για το «Black-ish»

Αζίζ Ανζάρι για το «Master of None»

Κέβιν Μπέικον για το «I Love Dick»

Γουίλιαμ Μέισι για το «Shameless»

Έρικ ΜακΚόρμακ για το «Will and Grace»

Καλύτερης ηθοποιού-κωμωδία

Πάμελα Άντλον για το «Better Things»

Άλισον Μπρι για το «Glow»

Ίσα Ρέι για το «Insecure»

Ρέιτσελ Μπροσνάνα για το «The Marvelous Mrs. Maisel»

Φράνκι Σο για το «SMILF»

Καλύτερη τηλεταινία ή μίνι σειρά

«Big Little Lies»

«Feud»

«Fargo»

«The Sinner»

«Top of the Lake»



Καλύτερου ηθοποιού σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Ρόμπερτ Ντε Νίρο για το «The Wizard of Lies»

Κάιλ ΜακΛάχλαν για το «Twin Peaks»

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ για το «Fargo»

Τζέφρι Ρας για το «Genius»

Τζουντ Λο για το «Young Pope»

Τζέσικα Μπίελ για το «The Sinner»

Νικόλ Κίντμαν για το «Big Little Lies»

Ρις Γουίδερσπουν για το «Big Little Lies»

Σούζαν Σαράντον για το «Feud: Bette and Joan»

Τζέσικα Λανγκ για το «Feud: Bette and Joan»



Β' ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Άλφρεντ Μολίνα για το «Feud»

Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ για το «Big Little Lies»

Ντέιβιντ Θιούλις για το «Fargo»

Ντέιβιντ Χάρμπουρ για το «Stranger Things»

Κρίστιαν Σλείτερ για το «Mr. Robot»



Β' γυναικείου ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Λόρα Ντερν για το «Big Little Lies»

Αν Ντάουντ για το «The Handmaid’s Tale»

Κρίσι Μετζ για το «This is Us»

Μισέλ Φάιφερ για το «The Wizard of Lies»

Σειλίν Γούντλει «Big Little Lies»

gkoul@naftemporiki.gr